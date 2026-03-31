«Северяне» уничтожили переброшенные к Сопычи резервы ВСУ
Группировка российских войск «Север» уничтожила резервы вооруженных сил Украины, переброшенные для захвата села Сопычь на Сумском направлении.
«Некрологи украинских военнослужащих подтверждают уничтожение резервов второго батальона 33 ошп, переброшенных на данный участок фронта для захвата села Сопычь», – сообщил связанный с группировкой «Север» канал «Северный Ветер» в Max.
Бои на Сумском направлении продолжаются с высокой интенсивностью, штурмовики группировки «Север» ведут наступление и наносят удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Глухова, Иволжанского, Бачевска, Эсмани, Мирополья и Новой Сечи.
«Северяне» за сутки продвинулись до 400 м на 20 участках Сумского района и на четырех – в Глуховском. В Шосткинском районе украинское командование перебрасывает подкрепления из тыловых районов, однако их перемещения своевременно вскрываются, что позволяет наносить огневое поражение.
В районе села Малая Корчаковка идут ожесточенные стрелковые бои. В Краснопольском районе не прекращаются столкновения около Новодмитровки.
На Харьковском направлении «Северяне» продолжают наступление, отодвигая украинские подразделения от границы и нанося удары по скоплениям техники и живой силы ВСУ в районах Терновой, Избицкого, Замуловки, Нестерного и Белого Колодезя. На Липцовском и Волчанском направлениях отмечены продвижения «Северян» до 500 м, в Великобурлукском – до 200 м.
«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 150 человек (из них более 90 в Сумской и свыше 60 в Харьковской области)», – говорится в сообщении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские штурмовики выбили ВСУ из села Сопычь в Сумской области.