Tекст: Антон Антонов

«Некрологи украинских военнослужащих подтверждают уничтожение резервов второго батальона 33 ошп, переброшенных на данный участок фронта для захвата села Сопычь», – сообщил связанный с группировкой «Север» канал «Северный Ветер» в Max.

Бои на Сумском направлении продолжаются с высокой интенсивностью, штурмовики группировки «Север» ведут наступление и наносят удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Глухова, Иволжанского, Бачевска, Эсмани, Мирополья и Новой Сечи.

«Северяне» за сутки продвинулись до 400 м на 20 участках Сумского района и на четырех – в Глуховском. В Шосткинском районе украинское командование перебрасывает подкрепления из тыловых районов, однако их перемещения своевременно вскрываются, что позволяет наносить огневое поражение.

В районе села Малая Корчаковка идут ожесточенные стрелковые бои. В Краснопольском районе не прекращаются столкновения около Новодмитровки.

На Харьковском направлении «Северяне» продолжают наступление, отодвигая украинские подразделения от границы и нанося удары по скоплениям техники и живой силы ВСУ в районах Терновой, Избицкого, Замуловки, Нестерного и Белого Колодезя. На Липцовском и Волчанском направлениях отмечены продвижения «Северян» до 500 м, в Великобурлукском – до 200 м.

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 150 человек (из них более 90 в Сумской и свыше 60 в Харьковской области)», – говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские штурмовики выбили ВСУ из села Сопычь в Сумской области.

