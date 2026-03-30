ВС России поразили аэродромы, склады и тренировочные базы на Украине

Tекст: Ольга Иванова

Вооруженные силы России нанесли удары по стратегическим объектам на Украине, сообщил Лебедев в Telegram-канале.

По его данным, был поражен бывший аэродром на севере Чернигова, который сейчас используется для запуска беспилотников в северном направлении. Как отмечают местные жители, на аэродроме регулярно находятся истребители западного производства, которые совершают пуски ракет по территории Брянской области. В результате удара произошла детонация с выбросом дыма и искр.

В Киевской области сообщается о взрывах в Вышгородском и Бучанском районах, а также в пригороде Макарова. В Гостомеле поразили объект бывшей военной части, где складируются ракеты и размещены позиции ПВО. Есть сообщения об уничтожении одной системы, возможно, Patriot.

В пригороде Чернигова прилет пришелся по территории бывшего лагеря геодезистов, где сейчас базируются операторы дронов и хранится техника БПЛА. По словам очевидцев, раненых вывозили в Чернигов и Куликовку, а утром заметили два микроавтобуса с надписью «груз-200», что может указывать на потери среди личного состава.

В других регионах Украины – Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской и Черкасской областях – зафиксированы серии взрывов и прилетов по военной инфраструктуре, складам боеприпасов и тренировочным базам ВСУ. В Одесской области удары были нанесены по терминалу компании «Трансбункер-Юг» в порту Южный, а также по инфраструктуре порта Беляры и бывшей авиабазе Рауховка, где размещены вертолеты и учебный центр операторов БПЛА.

Местные жители сообщают о многочисленных взрывах и вторичных детонациях, в некоторых районах наблюдались перебои с подачей электроэнергии и усиленные меры безопасности. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

