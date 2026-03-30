    Операции с золотом показывают разочарование в финансовой системе Америки
    Политолог объяснил резкую реакцию Финляндии на падение украинского беспилотника
    Иран уничтожил самолет ДРЛО E-3 Sentry ВВС США
    Эксперт объяснил минирование Украиной канала Северский Донец – Донбасс
    Трамп захотел забрать всю нефть Ирана
    Спутники показали темпы строительства дорог и мостов в Новороссии
    США разрешили российскому нефтяному танкеру зайти на Кубу
    Бразилия обвинила Совбез ООН в бездействии
    Турция, Египет и Саудовская Аравия собрались создать нефтяной консорциум
    Андрей Манчук Андрей Манчук Куба не сдастся

    Кубинской власти не привыкать к разговорам про ее скорый конец. Кубу хоронят 65 лет кряду, начиная с 1959 года. Америка перешла к политике военного террора, без оглядки на давно не существующее международное право. Куба действительно оказалась в тяжелом положении, которое можно без натяжек назвать критическим. Но Куба не сдастся.

    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Иран может стать для Америки хуже Вьетнама

    29 марта 1973 года США вывели свои войска из Вьетнама. После этого падение южной части разъединенной страны и победа коммунистического Севера были делом времени. Вьетнам стал самой психологически тяжелой войной для Штатов за весь ХХ век. Сможет ли Иран стать для них еще сложнее?

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян В Венесуэле не оказалось места для революционной романтики

    Трампу в Венесуэле нужно стабильное правление легитимно избранного президента, который изначально ориентируется на США – проще говоря, берет под козырек. Плюс доступ американских компаний к углеводородам, который, по сути, уже открыт.

    30 марта 2026, 09:36 • Новости дня

    Подполье сообщило об уничтожении украинский системы ПВО на аэродроме Гостомеля

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинская система ПВО была уничтожена ударом в районе аэродрома Гостомеля Киевской области, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    В районе аэродрома Гостомеля в Киевской области украинская система противовоздушной обороны была уничтожена ударом, передает РИА «Новости». Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    По словам Лебедева, в районе аэродрома, где раньше располагалась военная часть с позициями для ракетных ПВО, произошли мощные взрывы. Он отметил: «Взрывы в направлении аэродрома Гостомеля, там находится бывшая военная часть с позициями для ракетных ПВО. Есть склады с ракетами. Сообщают, что была уничтожена минимум одна система, Partiot или другая, пока не известно».

    В подполье уточнили, что кроме уничтоженной системы ПВО, на территории бывшей военной части могут находиться склады с ракетами, однако подробности пока неизвестны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Южная группировка войск уничтожила за сутки 24 блиндажа с личным составом и 6 пунктов управления беспилотниками ВСУ.

    Черноморский флот уничтожил безэкипажный катер и автономный подводный аппарат ВСУ.

    29 марта 2026, 18:58 • Новости дня
    Политолог объяснил резкую реакцию Финляндии на падение украинского беспилотника

    @ Sasu Makine/Lehtikuva/imago-images/TASS

    Tекст: Олег Исайченко

    Финляндия, в отличие от Прибалтики, не хочет следовать курсу оголтелой русофобии. Поэтому Хельсинки выражает недовольство упавшим на территории страны украинским беспилотником. Впрочем, ожидать публичного порицания Киева тоже не стоит, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко.

    «Финны, конечно, вступили в НАТО, чтобы продемонстрировать свое дистанцирование от России и спрятаться под американский «зонтик». Но, в отличие от прибалтов, которые живут крайней формой русофобии, имеют совсем другие амбиции», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    По его словам, финны предпочли бы создавать образ страны, ведущей «осторожную и даже взвешенную политику». «Именно поэтому Хельсинки не выражает безоговорочную поддержку Украине, чего не скажешь о Прибалтике», – рассуждает спикер.

    «Более того, нынешняя динамика украинского конфликта пугает финнов, отсюда и риторика о серьезных нарушениях при падении БПЛА. Да, в стране есть президент, но страна парламентская, поэтому оценивать стоит в первую очередь позицию премьера», – считает он.

    В заключении Ткаченко допустил, что Хельсинки передаст свое недовольство и «сделает какое-то замечание» представителям Украины из-за упавшего беспилотника. «Вероятно, будут использованы дипломатические или военные каналы. Однако, скорее всего, это будет сделано непублично», – резюмировал политолог.

    Ранее военно-воздушные силы Финляндии установили, что один из упавших в районе Коуволы беспилотников принадлежал Украине, информацию о втором пока не раскрыли. Военные уточнили, что в 8.45 утра (совпадает с мск) 29 марта идентифицировали один из беспилотников как украинский AN196.

    Между тем, премьер-министр страны Петтери Орпо заявил: «Это нарушение территориальной целостности – очень серьезное дело». По словам премьера, беспилотники не были сбиты – они упали самостоятельно. В связи с инцидентом власти Финляндии рассматривают возможность созыва совещания с участием президента Александра Стубба и представителей правительства, сообщает телерадиовещатель Yle.

    Примечательно, что Литва, Латвия и Эстония согласились пропускать украинские беспилотники для возможных ударов по Петербургу, Ленинградской области и северо-западным регионам России. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в причинах такого решения и прогнозировала его последствия.

    29 марта 2026, 15:46 • Новости дня
    Эксперт объяснил минирование Украиной канала Северский Донец – Донбасс

    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Минирование ВСУ канала Северский Донец – Донбасс усложнит продвижение российских войск на данном участке. Противнику приходится идти на такие шаги: за Донбасской агломерацией начинаются степи и ВСУ будет негде закрепиться, объяснил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Минирование канала Северский Донец – Донбасс – это достаточно логичное действие со стороны противника. Дело в том, что артерия протекает с севера на юг и является естественной преградой для продвижения российских войск», – объясняет военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    По его словам, канал «прикрывает» для противника Славянск, Краматорск и Дружковку. «Артерия фактически нами преодолена в районе Часова Яра. Но на всех остальных направлениях сохраняется данная линия обороны. Сложность ее форсирования, среди прочего, заключается в том, что канал широкий и достаточно глубокий», – продолжает спикер.

    Собеседник выразил уверенность в том, что и Северский Донец – Донбасс, и прилегающие к нему территории могу быть заминированы достаточно плотно. «Я неоднократно видел, как ВСУ просто оставляют на обочинах дорог километры противотанковых мин. Противник очевидно не испытывает недостатка в этом виде вооружений», – считает он.

    В заключение Онуфриенко отметил, что такое плотное минирование определенно создаст трудности для российских военных и в некотором смысле замедлит их продвижение. «У ВСУ просто нет особой альтернативы. В Донецкой агломерации за каналом и укрепрайоном начинаются степи и там противник практически не сможет выстраивать укрепления и держать позиции, поэтому за текущее положение он будет цепляться изо всех сил», – резюмировал он.

    Ранее стало известно, что украинская сторона организовала множество минных заграждений на территории канала Северский Донец – Донбасс и прилегающих участках.

    «Противник готовится встречать российских военнослужащих у канала Северский Донец – Донбасс. По имеющейся информации, он провел масштабное минирование канала и прилегающей территории», – рассказал источник ТАСС.

    В субботу сообщалось, что после освобождения Брусовки российские войска существенно приблизились к каналу, расстояние составляет лишь несколько километров.

    Примечательно, что по информации властей ДНР, регион получает не более 35% необходимого объема воды, поскольку Киев нарушил работу главного канала, который берет начало в пригороде Славянска.

    Первый замгендиректора ГУП ДНР «Вода Донбасса» Сергей Мокрый ранее сообщал, что около 60% канала либо контролируются ВСУ, либо находятся в опасной зоне, а обследование освобожденных участков невозможно из-за обстрелов.

    29 марта 2026, 16:12 • Видео
    Они смогли. Исторический день для НАТО

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о «переломном моменте»: наконец-то все страны альянса достигли уровня расходов на оборону в 2% от ВВП. Президент США Дональд Трамп несомненно объявит это своей победой, но заслуги тут принадлежат не ему. Это афера США в целом.

    29 марта 2026, 15:50 • Новости дня
    Эксперт: Нехватка людей у ВСУ подогревает разговоры о мобилизации женщин

    @ Кадр из видео

    Tекст: Олег Исайченко

    Киев все сильнее «закручивает гайки» в части мобилизации населения. И чем острее будет ощущаться нехватка людей в ВСУ, тем громче будут звучать голоса о необходимости отправить на фронт всех, включая женщин, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. На Украине активизировались разговоры о подготовке к мобилизации женщин.

    «На Украине вновь усилились меры по мобилизации: Киев «закручивает гайки» в части различных броней, например. Однако людей на фронте все равно не хватает, а число уклонистов и самовольно оставляющих часть, продолжает расти», – говорит политолог Владимир Корнилов.

    При этом часть женщин действительно подлежат призыву – преимущественно это медики. «Их объявляют в розыск, объявляют «уклонистами». Но они тоже не горят желанием идти воевать. Так что на Украине звучат разные голоса, в том числе с призывами ввести обязательную мобилизацию для всех с 18 лет», – рассуждает аналитик. – «Чем сильнее будет дефицит живой силы у ВСУ, тем громче будут звучать голоса о необходимости обязательно мобилизовать и женщин. Впрочем, об этом говорится с первых дней спецоперации».

    Касаясь прогнозов возможной реакции общества но мобилизацию женщин, Корнилов отметил, что в соцсетях масса видео, на которых «все кричат сотрудникам ТЦК «подонки, мерзавцы и сволочи», однако «никакого серьезного сопротивления пока не наблюдается».

    Ранее в украинских СМИ появились сообщения о том, что в Харькове порядка 30 женщин были объявлены в розыск как «уклонистки». В базе местного аналога военного комиссариата они числятся как военнообязанные, в то время как их образование и род деятельности не предполагают этого.

    Так, украинский психолог Агата Захарян написала в социальных сетях, что уже больше года числится военнообязанной, хотя не имеет ни медицинского образования, ни военной кафедры, а на учет в ТЦК она не вставала.

    В минобороны Украины инциденты не отрицают. Так, под одним из постов пострадавших ведомство написало, что «реестры, к сожалению, не идеальны».

    Между тем, в украинских городах появилась наружная реклама со слоганом «Защита Украины – это женское дело». В соцсетях многие украинские пользователи усмотрели в этом подготовку общественного мнения к принудительной мобилизации женщин.

    29 марта 2026, 14:35 • Новости дня
    ВС России поразили хранилище ракет «Фламинго» и авиатехнику ВСУ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вооруженные силы России нанесли удары по месту хранения крылатых ракет большой дальности «Фламинго», а также по авиационной технике на военных аэродромах Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

    В сообщении в Max говорится: «Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение авиационной технике на военных аэродромах, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, местам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, месту хранения крылатых ракет большой дальности «Фламинго»».

    Как сообщили в ведомстве, ВС России поразили также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах.

    В воскресенье российские войска освободили населенный пункт Ковшаровка в Харьковской области.

    Ранее в Минобороны сообщили, что средствами ПВО сбиты 62 управляемые авиабомбы, 22 снаряда РСЗО HIMARS, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун», крылатая ракета большой дальности «Фламинго» и 2154 беспилотника.

    29 марта 2026, 14:30 • Новости дня
    Зеленский обвинил производителей дронов в тайных сделках за рубежом
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские компании, занимающиеся производством дронов, тайно продавали беспилотники за рубеж, несмотря на многомиллионные государственные контракты и ограничения на экспорт с Украины, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские производители беспилотников продавали дроны третьим странам, минуя государство, передает Lenta.Ru со ссылкой на «Интерфакс-Украина». Зеленский отметил, что ему известно о примерно 10 заводах, построенных за пределами страны, чтобы, как выразился политик, «не дай бог, ничего не потерять». Зеленский добавил: «Я считаю, что они потеряют».

    Глава государства сообщил, что украинские компании не только выводили производство дронов за границу, но и тайно продавали их другим странам. Один из производителей, по его словам, реализовал тысячу дронов-перехватчиков на сумму 3,5 млн долларов, несмотря на имеющийся контракт с властями Украины на 300 млн долларов.

    Зеленский также подверг критике обращения оружейных компаний с просьбами снять ограничения на экспорт продукции с Украины. Он подчеркнул, что такие действия производителей идут вразрез с интересами государства и подрывают доверие к ним со стороны властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, запасы ракет-перехватчиков у американских военных истощаются из-за активного применения на Ближнем Востоке. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможных сложностях с получением ракет из-за нужд США в операции против Ирана.

    29 марта 2026, 15:30 • Новости дня
    Финляндия назвала серьезным нарушением прилет украинских беспилотников
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил о вероятном падении украинских беспилотников на территории страны.

    Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сообщил, что на территории страны, вероятно, упали украинские беспилотники, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что случившееся является серьезным нарушением территориальной целостности Финляндии. Орпо заявил: «Это нарушение территориальной целостности – очень серьезное дело. Вероятно, это украинские беспилотники, но обстоятельства выясняются, и мы сообщим подробности позже».

    По словам премьера, беспилотники не были сбиты – они упали самостоятельно. В связи с инцидентом власти Финляндии рассматривают возможность созыва совещания с участием президента Александра Стубба и представителей правительства, сообщает телерадиовещатель Yle.

    Ранее министр обороны Финляндии Антти Хяккянен рассказал, что несколько беспилотников залетели в воздушное пространство страны в воскресенье. Сейчас ведется расследование всех обстоятельств произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Литва, Латвия и Эстония согласились пропускать украинские беспилотники для возможных ударов по Петербургу, Ленинградской области и северо-западным регионам России.

    Украинский беспилотник пересек воздушное пространство Латвии и упал в Краславском крае на границе с Белоруссией. Латвийское руководство подтвердило его украинское происхождение.

    29 марта 2026, 20:58 • Новости дня
    Российские штурмовики подошли к ключевому узлу обороны ВСУ перед Славянском

    Tекст: оль

    Штурмовые группы России приблизились к населенному пункту Рай-Александровка, который считается важным оборонительным пунктом ВСУ на подступах к Славянску, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

    Российские штурмовые подразделения приблизились к населенному пункту Рай-Александровка, который считается ключевым оборонительным узлом ВСУ перед Славянском, передает РИА «Новости». Глава ДНР Денис Пушилин отметил: «Касаемо Рай-Александровки, поступает информация, что уже штурмовые группы находятся непосредственно в близости данного населенного пункта. Напомню, данный населенный пункт является одним из ключевых узлов обороны противника перед, собственно, самим Славянском».

    Пушилин подчеркнул, что противник оказывает серьёзное сопротивление, однако российские подразделения планомерно продолжают продвижение вперед. По его словам, интенсивные бои в этом районе были ожидаемы из-за стратегической важности направления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Никифоровка в Донецкой народной республике.

    29 марта 2026, 12:30 • Новости дня
    Российские войска освободили Ковшаровку к югу от Купянска
    Российские войска освободили Ковшаровку к югу от Купянска
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские войска освободили населенный пункт Ковшаровка в Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны.

    В сообщении в Max говорится, что подразделения группировки «Север» улучшили положение по переднему краю и нанесли удары по живой силе и технике трех бригад теробороны в районах ряда населенных пунктов Харьковской и Сумской областей.

    Кроме того, в Харьковской области поражены подразделения двух механизированных, мотопехотной и артиллерийской бригад ВСУ. Потери противника составили до 200 военнослужащих, бронетранспортер, боевая бронированная машина и 13 автомобилей. Также уничтожены склад боеприпасов и два склада материальных средств.

    Группировка войск «Запад» сообщила об освобождении Ковшаровки и нанесении потерь противнику. Он потерял до 190 военнослужащих, танк, две боевых бронированных машины, 15 автомобилей и два склада боеприпасов в Харьковской области и ДНР.

    Подразделения Южной группировки заняли более выгодные позиции, уничтожив до 225 бойцов противника, три боевые бронированные машины, 15 автомобилей, пять артиллерийских орудий и станцию радиоэлектронной борьбы.

    Подразделения «Центра» улучшили положение, поразив живую силу и технику девяти украинских бригад и штурмового полка в районах ДНР и Днепропетровской области. Потери ВСУ составили свыше 310 военнослужащих, танк, две бронетранспортера, четыре боевые бронированные машины, 11 автомобилей, две артиллерийских установки, включая 155-мм САУ Paladin производства США, и станция радиоэлектронной борьбы.

    В Запорожской и Днепропетровской областях группировка «Восток» продолжила наступление, уничтожив более 280 украинских военных, танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля и склад материальных средств. Группировка «Днепр» улучшила тактическое положение, уничтожив до 70 военнослужащих ВСУ, 19 автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию RADA RPS-42 израильского производства.

    Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по авиационной технике на военных аэродромах, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, местам запуска беспилотников и хранения крылатых ракет «Фламинго», а также по пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 143 районах. Средствами ПВО сбиты 13 управляемых авиационных бомб и 345 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

    С начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 129 093 беспилотника, 652 зенитных комплекса, 28 562 танка и других боевых бронированных машин, 1694 боевые машины реактивных систем залпового огня, 34 150 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 58 093 единицы специальной военной автомобильной техники, заявили в Минобороны России.

    Накануне подразделения группировки «Запад» освободили населенный пункт Брусовка в ДНР.

    Напомним, ВС России ранее взяли под контроль четыре населенных пункта, в частности в четверг они освободили Шевяковку в Харьковской области, а за день до этого освободили Никифоровку в ДНР.

    Комментарии (9)

    29 марта 2026, 09:53 • Новости дня
    Сальдо заявил о превращении Херсона Киевом в военную базу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что нормальной гражданской жизни в Херсоне становится все меньше на фоне милитаризации города.

    Сальдо сообщил, что Украина превращает Херсон в военную базу, нормальной гражданской жизни в городе становится всё меньше, передает РИА «Новости». Он добавил, что поступающие данные свидетельствуют о том, что Херсон фактически стал военной зоной.

    Глава региона подчеркнул, что коммунальная инфраструктура изнашивается и разрушается, а жители не видят полноценного восстановления. «Киевские власти в первую очередь заняты военными задачами, а не тем, чтобы вернуть городу нормальное дыхание», – заявил губернатор.

    Сальдо подчеркнул, что заявления Киева о «заботе о Херсоне» не соответствуют действительности. Он отметил, что город используется как военный ресурс, а мирные жители вынуждены находиться в условиях постоянного давления и страха.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины превращают Херсон в ключевой оборонный пункт и устраивают в городе облавы и репрессии против гражданского населения.

    Украинские военные переоборудуют высотные дома Херсона в пункты управления беспилотниками и тем самым затрудняют восстановление мирной жизни.

    Вооруженные силы Украины вытесняют жителей Херсона на запад, стремясь полностью обезлюдить город.

    29 марта 2026, 11:46 • Новости дня
    Berliner Zeitung: Украина не оправдала ожидания кандидата в ЕС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украина не оправдывает ожиданий как кандидат на вступление в ЕС, несмотря на значительную финансовую поддержку со стороны Евросоюза, сообщили СМИ.

    Как пишет Berliner Zeitung, миллиардные вливания не приводят к ожидаемым результатам в связи с застоем реформ и высоким уровнем коррупции на Украине. По данным независимых аналитических центров, Киев демонстрирует гораздо менее впечатляющий прогресс, чем заявляют европейские политики.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что Украина «реформируется быстрее любой другой страны-кандидата до нее». Однако эксперты Венского института международных экономических исследований в опубликованном в феврале анализе пришли к выводу, что украинское правительство в 2025 году не выполнило более 10 требований Евросоюза в рамках процесса сближения или реализовало их с опозданием.

    Среди невыполненных условий оказались принятие закона об интеграции рынка электроэнергии, упрощение процедур выдачи разрешений для инвестиций в возобновляемую энергетику, а также ряд других важных изменений в сфере энергетики. Отмечается, что застой реформ наиболее заметен именно в энергетическом секторе, традиционно считающемся одним из самых коррумпированных.

    Особая проблема – функционирование антикоррупционных институтов. Как сообщает издание, антикоррупционная прокуратура не получила права самостоятельно вести дела против депутатов – разрешение по-прежнему должен давать генпрокурор, назначаемый президентом. Кроме того, до сих пор действует правило автоматического закрытия дел по коррупции по истечении срока досудебного расследования, хотя Евросоюз требовал отменить данную практику еще в третьем квартале 2025 года.

    В результате все чаще возникают вопросы, насколько оправдано продолжение субсидирования страны, охваченной коррупцией и демонстрирующей нежелание проводить реформы, в интересах европейских налогоплательщиков.

    Ранее еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос сообщила, что вступление Украины в ЕС к январю 2027 года невозможно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еврокомиссар Марта Кос ранее подтвердила невозможность присоединения Украины к объединению в рамках действующих правил.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц исключил вступление Киева в Евросоюз с 1 января 2027 года.

    30 марта 2026, 06:26 • Новости дня
    Генерал ВВС Финляндии объяснил решение не сбивать дроны ВСУ
    Генерал ВВС Финляндии объяснил решение не сбивать дроны ВСУ
    @ Cpl. Mya Seymour/U.S. Marines/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Финские власти не стали открывать огонь по украинским беспилотникам, упавшим в районе города Коувола, поскольку они не представляли непосредственной угрозы, заявил генерал-майор ВВС страны Тимо Херранен.

    Финский истребитель опознал один из дронов, однако решение об открытии огня так и не приняли, сказал Херранен, передает «Лента.ру» со ссылкой на пишет Iltalehti.

    Генерал уточнил, что отказ от применения оружия был связан, в том числе, с риском сопутствующего ущерба. Финские военные, по его словам, не сочли беспилотники непосредственной угрозой.

    При этом глава минобороны Финляндии Антти Хаккянен заявил, что власти страны относятся к этому «очень серьезно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил об отказе сбивать нарушивший воздушное пространство страны беспилотник из-за опасений эскалации с Россией.

    29 марта 2026, 23:25 • Новости дня
    ВС России ударили в Житомирской области по обслуживающим «Миражи» ВСУ французам

    Tекст: Катерина Туманова

    Под удар российских «Гераней» в Житомирской области попали «Птахи Мадьяра» и французские специалисты, обслуживающие истребители Mirage, сообщил в Max-канале военкор Евгений Поддубный.

    «Утром авиабазу ВС ВСУ в Озерном Житомирской области атаковали не менее десятка наших дронов. Сейчас пришла информация, что целью стали центр подготовки операторов БПЛА, расположенный на территории аэродрома, и пункт временного размещения техперсонала, обслуживающего французские истребители Mirage», –написал он.

    Поддубный добавил, что данные о потерях противника уточняются.

    Напомним, в Париже президент Франции Эммануэль Макрон и Зеленский  подписали соглашение о возможности поставок Украине 100 истребителей Rafale до 2035 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Киев

    заявил о скорой передаче Францией истребителей Mirage 2000. Стало известно

    об ударе «Кинжалами» по Львовскому авиазаводу с истребителями Mirage 2000. ВКС

    получили в небе над Украиной приоритетную цель.


    29 марта 2026, 19:55 • Новости дня
    Жена Зеленского пожаловалась на снижение интереса к Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    В интервью телеканалу Fox News супруга Владимира Зеленского Елена Зеленская выразила обеспокоенность снижением интереса к событиям на Украине.

    Супруга Владимира Зеленского Елена в интервью американскому телеканалу Fox News пожаловалась на снижение внимания мировой общественности к ситуации на Украине, передает РИА «Новости». Она отметила, что информационное пространство быстро забывает об Украине, когда в других регионах появляются новые острые новости.

    «К сожалению, информационное пространство быстро вытесняет новости об Украине, когда появляются более оперативные новости из других регионов. Начинается новая война, но это не значит, что старая война закончилась», – заявила Елена Зеленская в эфире Fox News.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна столкнулась с трудностями при получении ракет из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    29 марта 2026, 16:58 • Новости дня
    На Украине задумались о перезахоронении Бандеры

    Tекст: Ольга Иванова

    На Украине рассматривают вопрос о перезахоронении Степана Бандеры и других украинских националистов с зарубежных кладбищ, сообщает украинское издание «Страна.ua».

    Главарь «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещена в России как экстремистская) Степан Бандера может быть перезахоронен на Украине, передает РИА «Новости». По данным издания, этот вопрос обсуждался на совещании под руководством главы офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова. Перезахоронение может коснуться не только Бандеры, но и других украинских деятелей, чьи могилы сейчас находятся за границей.

    Издание уточняет, что, по словам заместителя главы МИД Украины Марьяны Бецы, украинские дипломаты уже выявили 98 могил украинцев в 21 стране. В этот список входят деятели Украинской народной республики, Западно-Украинской народной республики и Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России как экстремистская организация).

    Конкретные имена тех, кого планируется перезахоронить, пока не раскрываются. Известно, что могила Бандеры находится в Мюнхене, Андрея Мельника – в Клерво, а Евгения Коновальца – в Роттердаме.

    Бандера был одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН – Украинской повстанческой армии, действовавшей преимущественно на Западной Украине. ОУН и УПА причастны к множеству преступлений, в том числе к массовому уничтожению польского населения Волыни в 1943 году, а также украинцев, отказавшихся сотрудничать с националистами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине появились обновленные банкноты номиналом 20 гривен с бандеровским лозунгом на оборотной стороне.

    В одной из книг, присланных из Киева в библиотеки Мелитополя, Степан Бандера, Симон Петлюра и Дмитрий Донцов были представлены как «проводники украинской духовности».

    29 марта 2026, 17:25 • Новости дня
    Депутат Рады заявил о желании украинцев говорить на русском языке

    Tекст: Дарья Григоренко

    Жители Украины хотят думать, говорить и читать на русском языке, несмотря на действующие запреты, заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.

    Дубинский отметил: «Закрываются книжные магазины по всей Украине, потому что покупателей нет. Не хочет народ читать книги на мове (украинском языке – прим. ВЗГЛЯД), хоть убейся… Пока соцсети наполняются историями про патриотичных граждан, требующих не говорить в троллейбусе мовой оккупанта, на ней все также хотят читать, слушать песни, говорить и, самое страшное, думать», передает РИА «Новости».

    Депутат также сообщил, что пока власти Украины не нашли способ заставить людей покупать литературу на украинском языке.

    Ранее Белгород-Днестровский горсовет Одесской области принял решение о запрете публичного использования русскоязычных книг и музыки, а также других культурных продуктов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в одесских школах провели проверки личных телефонов учителей, чтобы выяснить, на каком языке они общаются с родителями учеников в мессенджерах. Кроме того, в школах Одессы ввели штрафы для родителей, если их дети на переменах отказываются говорить на украинском языке.

    Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала мировое сообщество принять меры из-за положения русскоязычного населения на Украине.

    Уже многие страны мира демонстрируют желание вернуть свое золото, которое хранится в США, обратно в собственные хранилища. Некоторым – как, например, Франции – это в действительности удается. Но главное, что перед нами глобальная тенденция, которая демонстрирует реальное отношение мировых элит к финансовой системе Соединенных Штатов. Подробности

    Украинские дроны делают Прибалтику мишенью

    Беспилотники ВСУ совершили налет на объекты в Ленинградской области. Под атаку попали балтийские порты и Кронштадт. Вслед за этим в Прибалтике зафиксировали падение дронов ВСУ на их территории. Означает ли это, что страны Балтии предоставили свое воздушное пространство для ударов по России, и какими могут быть ответные шаги Москвы? Подробности

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе? Подробности

    Северная Европа примеряет роль щита либерального миропорядка

    Военные амбиции Северной Европы набирают обороты. Президент Финляндии Александр Стубб уже отвел региону роль главного защитника либерального миропорядка. Однако в экспертном сообществе уверены: присваивать Прибалтике и Скандинавии такой статус пока преждевременно. Что движет северными странами на пути к военному лидерству и что это означает для России? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Назван ущерб США от войны с Ираном

      В США назван приблизительный ущерб от иранских атак, но главные потери Вашингтон с Пентагоном несут не в деньгах и не в военной технике. Самый чувствительный ущерб – политический, что делает дальнейшее поведение Дональда Трампа крайне опасным.

    • Зеленский нашел неожиданного партнера

      Владимир Зеленский неожиданно прилетел в Саудовскую Аравию для встречи с наследным принцем Мухаммедом. Но еще до встречи был подписан договор о сотрудничестве в области обороны.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Схождение Благодатного огня в 2026 году: дата, когда и где проходит

      Каждый год накануне православной Пасхи внимание миллионов верующих приковано к храму Воскресения Христова в Иерусалиме. Там происходит церемония схождения Благодатного огня – событие, которое в православной традиции символизирует Воскресение Спасителя. В 2026 году Пасха приходится на 12 апреля, поэтому церемония состоится накануне, 11 апреля, в Великую субботу.

    • Пенсии и пособия в апреле 2026 года: график выплат по регионам, индексация и кому повысят

      Апрель 2026 года принесет пенсионерам и получателям пособий плановые выплаты по графику Социального фонда России, а также индексацию социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению. С 1 апреля выплаты будут увеличены на 6,8%. В материале собран подробный график перечисления пенсий и детских пособий по регионам, сроки зачисления на карты и через почтовые отделения, а также информация о том, кому и на сколько повысят выплаты.

    • Что сеять на рассаду и сажать в апреле 2026: полный список овощей и цветов, сроки посева и лучшие дни

      Апрель – время, когда огородники по-настоящему включаются в сезон. В марте мы только начинали: сеяли перцы, баклажаны и ранние томаты. А теперь, когда земля прогревается, а дни становятся длиннее, наступает пора активных работ. В 2026 году сезон обещает быть теплым, и часть культур уже можно смело высаживать прямо в открытый грунт. А что-то еще успеется посеять на рассаду. Разбираемся, какие овощи, зелень и цветы займут место на грядках в апреле.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

