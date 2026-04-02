На Пхукете задержали россиянок за работу в нелегальном детсаду
На туристическом острове Пхукет полиция выявила международный детский сад без лицензии и задержала шестерых сотрудниц из России, Казахстана и Британии.
В международном детском саду на Пхукете задержали шестерых иностранок, передает РИА «Новости».
По данным иммиграционной полиции провинции, речь идет о гражданках России, Казахстана и Британии, работавших в дошкольном учреждении без разрешений на труд. Сад располагался в районе Равай.
«В результате проверки в международном детском саду в районе Равай провинции Пхукет выявлено, что дошкольное учреждение работало без государственной лицензии. Задержаны шесть иностранных сотрудников детского сада, не имевших действующих разрешений на работу, гражданства России, Казахстана и Великобритании», – заявили агентству в полиции.
В правоохранительные органы и администрацию провинции ранее поступил сигнал о деятельности организованного иностранцами детского сада без лицензии. В полиции уточнили, что рейд проходил в рамках операции против нелегального бизнеса иностранцев, оформленного на подставных лиц с тайландским гражданством.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на острове Пханган полиция Таиланда задержала пять россиян и двух украинцев за организацию нелегального детского сада и работу без разрешений.
На Пхукете власти провинции в марте 2026 года провели рейд в отеле из 84 номеров и задержали россиянина по подозрению в управлении гостиницей без лицензии через подставных тайских владельцев.
Таиландские правоохранительные органы по распоряжению руководства усилили борьбу с незаконной деятельностью иностранцев в туристических зонах и предупреждают о штрафах, депортации и запрете на въезд за нарушения иммиграционных и трудовых правил.