Россияне и украинцы задержаны в Таиланде за организацию нелегального детсада

Tекст: Мария Иванова

Как передает «Кхаосот», полиция провинции Сураттхани и острова Пханган задержала пять граждан России, двух граждан Украины и одну гражданку Мьянмы. Они подозреваются в организации нелегального детского сада и осуществлении трудовой деятельности без соответствующих разрешений, передает РИА «Новости».

Задержание проведено по приказу начальника 8-го регионального управления полиции Таиланда в рамках борьбы с нелегальной трудовой деятельностью и бизнесом иностранных граждан в туристических зонах. Среди задержанных россиян – Ольга Лагутова, Елизавета Николаева, Павел Челядин, Алексей Костяков и Маргарита Хантемирова. Украинцы – Татьяна Алексеенко и Александр Липес, последнему также вменяется нелегальное пребывание в Таиланде более тысячи дней.

По законам Таиланда, недостаток разрешений на трудовую деятельность грозит им штрафами от 3 до 20 тыс. бат (от 90 до 670 долларов), а также депортацией. Организаторы нелегального детского сада могут получить штраф до 1 млн бат (около 29 тыс. долларов) и тюремные сроки до трех лет.

Посольство России в Бангкоке сообщает, что официальных уведомлений о задержании от властей пока не поступало.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе полиция Таиланда задержала гражданина России, подозреваемого в убийстве 13-летнего сына.

Ранее сообщалось, что замначальника гаража администрации Владивостока Константин Клюев умер в Паттайе.



