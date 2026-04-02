Ростех назван новым партнером Шишкарева в ГК «Дело» вместо Росатома

Tекст: Дарья Григоренко

По информации Шишкарева, соответствующий меморандум между Шишкаревым и «Ростехом» был заключен 2 апреля 2026 года, передает РИА «Новости».

Шишкарев подчеркнул, что сначала он лично выкупит долю в 49%, принадлежащую «Росатому», за сумму 74 млрд рублей. «Выкупать долю буду я сам, как и планировалось, потому что это сделка между Росатомом и Шишкарёвым. Поэтому я выкупаю долю, а дальше Ростех будет моим партнером», – заявил бизнесмен.

Доля Ростеха в ГК «Дело» будет равна или близка к 49%, однако, по словам Шишкарева, возможны и другие варианты структуры владения. Кроме того, стороны уже обсуждали возможность привлечения международного партнера – интерес проявляют компании из арабских стран, Китая, Индии и Омана.

Стратегическое управление компанией «Дело» в новой конфигурации будет осуществляться совместно, а оперативное управление – через представителя, которого номинирует Шишкарев. Представитель предпринимателя отметил, что объединение компетенций с Ростехом позволит охватить всю цепочку транспортно-логистических услуг, от производства до предоставления комплексных решений грузовладельцам.

Средства на выкуп доли Росатома Шишкарев планирует привлечь за счет банковского кредита, уточнив, что дополнительная кредитная нагрузка будет серьезной, но рассчитана максимум до конца года. Ростех не будет предоставлять дополнительного займа на этот выкуп. Ожидается, что закрытие сделки будет объявлено в середине апреля.

Ранее сообщалось, что совладелец ГК «Дело» Сергей Шишкарев стал фигурантом дела в ОАЭ.