Глава «Ростелекома» приравнял домашний телефон к запасному колесу

Глава «Ростелекома» Осеевский сравнил домашний телефон с «запаской»
В условиях перебоев мобильной связи россияне всё чаще обращаются к стационарным телефонам, число которых в стране превысило 6 миллионов, сообщил глава «Ростелекома» Михаил Осеевский.
На форуме «Телеком 2026» глава «Ростелекома» Михаил Осеевский заявил, что домашняя связь по-прежнему востребована, передает РИА «Новости».
«Стационарный телефон - это запасное колесо, которым мы, может, воспользуемся один раз в несколько лет… В нашей стране, на территории России, 6 млн стационарных телефонов у людей», – сказал он. По его словам, именно такая «запаска» особенно важна для пожилых граждан.
В последние месяцы в ряде российских регионов время от времени вводятся ограничения мобильной связи. На этом фоне, рассказывал Осеевский еще в конце марта, компания фиксирует очень заметный рост числа заявок на установку стационарных телефонов. Люди стремятся сохранить возможность оставаться на связи в любых обстоятельствах.
Руководитель «Ростелекома» добавил, что набор телекоммуникационных технологий, уже доступных в стране, позволяет решать и бизнес-задачи, и личные вопросы. Он подчеркнул, что общество в целом довольно быстро привыкает к любым неожиданностям и адаптируется к меняющимся условиям связи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава «Ростелекома» Михаил Осеевский на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей заявил об увеличении числа обращений по установке стационарных телефонов на фоне ограничений мобильной связи.
Эксперты подчеркнули роль стационарной связи как надежного резервного канала при нестабильном сотовом сигнале и в чрезвычайных ситуациях.