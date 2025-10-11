Уедут, все уедут, теперь-то точно. При обстрелах не уехали, но сейчас город гарантировано опустеет, – думала я, когда в пятый по счету «день воды» (в Донбассе появилась специальная лексика и даже есть выражение «отмечать день воды») воды не было ни капли.0 комментариев
Украина и Британия подписали соглашение о военном сотрудничестве
Украина и Британия договорились о создании рабочей группы для совместной разработки и масштабирования оборонных технологий, включая совместное производство артиллерии, сообщил украинский министр обороны Денис Шмыгаль.
Украина и Британия заключили соглашение о расширении военного сотрудничества, передает ТАСС. Министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил, что стороны подписали заявление о намерениях по программе LYRA, предусматривающей партнерство в сфере технологий для поля боя.
Документ фиксирует намерение совместно разрабатывать и масштабировать оборонные технологии. В рамках соглашения будет создана рабочая группа для координации проектов по программе LYRA.
Шмыгаль отметил, что одной из ключевых сфер сотрудничества станет совместное производство артиллерии, что позволит укрепить оборонный потенциал обеих стран.
