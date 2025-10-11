Украина и Британия подписали соглашение о военном сотрудничестве

Tекст: Дмитрий Зубарев

Украина и Британия заключили соглашение о расширении военного сотрудничества, передает ТАСС. Министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил, что стороны подписали заявление о намерениях по программе LYRA, предусматривающей партнерство в сфере технологий для поля боя.

Документ фиксирует намерение совместно разрабатывать и масштабировать оборонные технологии. В рамках соглашения будет создана рабочая группа для координации проектов по программе LYRA.

Шмыгаль отметил, что одной из ключевых сфер сотрудничества станет совместное производство артиллерии, что позволит укрепить оборонный потенциал обеих стран.

