Российская пенсионерка не отдала деньги мошенникам после продажи жилья

В России пенсионерка не стала отдавать мошенникам средства от продажи жилья

Tекст: Тимур Шайдуллин

Пенсионерка из одного из регионов России, ставшая жертвой мошенников, продала свою квартиру, однако полученные за недвижимость средства не передала злоумышленникам, а положила их на счет племянницы, сообщил замначальника Следственного департамента МВД Данил Филиппов

Он рассказал, что пенсионерка, находясь под воздействием мошенников, сначала передала им 600 тыс. рублей. Впоследствии был заключен договор купли-продажи квартиры, но деньги, переданные ей покупателем квартиры, мошенникам не поступили, передает ТАСС.

Вместо этого эта женщина вместе с племянницей вложила всю сумму на накопительный счет, получила проценты и потом потратила на личные нужды. Через полгода пенсионерка обратилась в суд о признании сделки недействительной.

Суд постановил применить двустороннюю реституцию, однако возвращать уже было нечего, так как деньги были потрачены полностью. По словам Филиппова, покупатель написал заявление, и в МВД сейчас проводится проверка по соответствующим статьям, по итогам которых будет принято решение.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Филиппов отметил , что с начала 2025 года в результате дистанционных хищений в 15 регионах России было продано не менее 157 квартир .

Сейчас Росреестр рассматривает увеличение сроков регистрации сделок с жильем пожилых для лучшей защиты от мошенников.

Напомним, в последние месяцы покупатели квартир на вторичном рынке столкнулись с ситуацией, при которой продавец через суд добивается возврата жилья, заявляя, что находился под давлением или был введен в заблуждение. При этом покупатели квартир лишаются не только приобретенного жилья, но и денег, которые не удается взыскать.

Эта ситуация получила название «схема Долиной» после того, как народная артистка Лариса Долина смогла через суд вернуть проданную квартиру, заявив, что стала жертвой мошенников и не осознавала своих действий.