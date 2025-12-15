  • Новость часаСША потребовали от Киева полного вывода ВСУ из Донбасса
  Лента новостей
    В Литве душат массовый запрос на налаживание отношений с Россией
    Названа сумма иска Банка России к Euroclear
    Эксперт объяснил российский удар ФАБами по мосту в одесской Затоке
    Каллас пожаловалась на «растущие трудности» с изъятием активов России
    Дмитриев: Россия выиграет суд против ЕС и вернет активы
    Совет ЕС впервые ввел санкции против американца за поддержку России
    Зеленский поручил Раде разработать законопроект о выборах в военное время
    The Guardian: Асад живет на Рублевке рядом с Януковичем
    В Петербурге девятиклассник во время контрольной ранил ножом учительницу
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Как Европа будет воевать с Россией, если будет

    По Европе бродит призрак войны с Россией, и даже называется время ее начала – 2030 год. Но что может измениться к этому времени? Во-первых, французы и англичане могут попытаться обзавестись тактическим ядерным оружием, чтобы попытаться реализовать сомнительную идею «ограниченной ядерной войны».

    2 комментария
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов США пытаются завоевать Венесуэлу без войны

    Трамп не может игнорировать возможную реакцию России и Китая, которая обязательно будет, учитывая их интересы в Венесуэле и вложенные в нее суммы. Разумеется, ни Москва, ни Пекин не будут воевать за Венесуэлу напрямую, но ведь и в Корее, и во Вьетнаме напрямую не воевали.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Декабристам не хватило компетентности

    Трудно представить, что сделали бы радетели народной свободы, окажись в их руках Россия в случае успеха восстания. Замечание Ленина – «страшно далеки они от народа» – и сегодня кажется справедливым. Но заговорщики также были далеки и от государственного управления, и от понимания истории.

    17 комментариев
    15 декабря 2025, 14:20

    Дмитриев назвал попытки изъять активы России посягательством на систему резервов США

    Дмитриев: Изъятие активов России станет посягательством на систему резервов США

    Tекст: Вера Басилая

    Попытки клептократов Евросоюза задействовать российские резервы являются угрозой международной системе резервов, созданной США, и нарушением фундаментальных имущественных прав, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

    Использование российских активов странами Евросоюза рассматривается как посягательство на международную систему резервов, учрежденную Соединенными Штатами, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, передает ТАСС.

    Дмитриев подчеркнул, что такие действия клептократов ЕС представляют собой «жестокое посягательство на права собственности и систему международных резервов».

    Глава РФПИ отметил, что речь идет не только о нарушении российских интересов, но и о потенциальной угрозе всей финансовой структуре, поддерживаемой США.

    Ранее Дмитриев выразил уверенность в победе Банка России над Euroclear по делу о возврате активов.

    Исковое заявление от Центрального банка РФ к Euroclear Bank S.A./N.V. на сумму 18,1 трлн рублей поступило в Арбитражный суд Москвы 12 декабря 2025 года.

    15 декабря 2025, 10:27
    Банк России потребовал от Euroclear 18,1 трлн рублей

    Иск Банка России к Euroclear на 18,1 трлн рублей поступил в суд

    Банк России потребовал от Euroclear 18,1 трлн рублей
    @ YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Банка России к европейскому фонду Euroclear на 18 172 971 903 836 рублей, сообщили в суде.

    Исковое заявление Центрального банка России к Euroclear на сумму 18,1 трлн рублей поступило в Арбитражный суд Москвы, передает ТАСС. Пресс-служба суда сообщила, что 12 декабря 2025 года в суд поступил соответствующий документ.

    В суде уточнили, что точная сумма исковых требований – 18 172 971 903 836 рублей.

    По курсу ЦБ РФ на 12 декабря, эта сумма соответствует 194 197 177 856 (194,19 млрд) евро.

    Власти Евросоюза планируют подтвердить в суде законность мер по блокировке российских активов и собираются заморозить их на неопределенный срок.

    Банк России подает иск против Euroclear из-за намерения Еврокомиссии использовать замороженные средства в интересах третьих сторон.

    Депозитарий Euroclear заявил о готовности рассматривать и защищать свою позицию по этим искам в Бельгии.

    Напомним, Банк России намерен взыскать с Euroclear заблокированные средства и упущенную выгоду.

    Комментарии (11)
    15 декабря 2025, 01:57
    Военкор сообщил об ударах ФАБами по мосту в Затоке Одесской области

    Военкор Поддубный сообщил об ударах ФАБами по мосту в Затоке Одесской области

    Военкор сообщил об ударах ФАБами по мосту в Затоке Одесской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Военные эксперты высказались о применении ВС России фугасных авиабомб (ФАБ) с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК) по объектам в Одесской области, включая мост в Затоке.

    По словам военкора Евгения Поддубного, российские ФАБы с УМПК были применены для  для удара по железнодорожному и автомобильному мосту в Затоке в Одесской области. Он отмечает, что сооружение качественно строили еще советские инженеры, поэтому мост непросто разрушить даже крылатыми ракетами.

    «А разобрать его нужно. Конструкция имеет очень большое значение для снабжения украинских боевиков. По мосту проходит один из логистических маршрутов при доставке оружия для ВСУ с территории соседней Румынии», – написал он в Telegram-канале.

    Военкор уточнил, что пока точных данных о состоянии моста после прилета «умного чугуния» нет, «но начало, как говорится, положено».

    В том же ключе оценил работу российских военных эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин, указав на жалобы противника на массированные налеты «Гераней» для ударов по инфраструктуре в Одесской области и на дальнобойные корректируемые авиабомбы с реактивными двигателями.

    «Сегодня сразу несколько штук прилетело по Затоке. Хорошо было бы, если бы хотя бы 3-4 попали по мосту в Затоке», – отметил Рожин в Telegram.

    По его мнению, ухудшение ситуации в Одессе и Одесской области связано для ВСУ как с системностью, так и интенсивностью воздушных ударов. Эксперт считает, что при продолжении атак в дальнейшем можно ожидать «усиливающегося кумулятивного эффекта, особенно применительно к энергетической инфраструктуре».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, компания ДТЭК заявила о крупном повреждении энергообъекта в Одесской области.

    Комментарии (5)
    14 декабря 2025, 13:50
    Любая власть Британии будет русофобской

    Лидер британской Партии реформ Найджел Фарадж перешел на сторону русофобов и теперь угрожает России, как обычный британский политик. В частности, он назвал американские условия мира для Украины неприемлемыми. Фараджа подменили?

    Комментарии (0)
    15 декабря 2025, 10:47
    Каллас пожаловалась на «растущие трудности» с изъятием активов России
    Каллас пожаловалась на «растущие трудности» с изъятием активов России
    @ OLIVIER MATTHYS/EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Глава европейской дипслужбы Кая Каллас отметила увеличивающиеся серьезные трудности в попытках стран Евросоюза согласовать экспроприацию российских активов для финансирования Украины.

    По словам Каллас, достичь согласия между странами Евросоюза по экспроприации российских активов становится все сложнее, передает ТАСС.

    Каллас заявила, что обсуждение ограничено несколькими днями, но возможность принятия «репарационного кредита» сохраняется.

    Она заявила, что ЕС должен принять в конце недели план финансирования Украины. По ее словам, наиболее реальным является «репарационный кредит», но получить согласие стран ЕС «все более сложно»

    Каллас также отметила, что вариант финансирования Украины за счет выпуска евробондов для Евросоюза не сработает. Она пояснила, что подобная инициатива требует единогласного одобрения всех стран, но такой поддержки нет. По словам дипломата, единственным возможным вариантом остается схема экспроприации российских активов при поддержке квалифицированного большинства, которая и обсуждается в Брюсселе.

    Урсула фон дер Ляйен назвала экспроприацию замороженных российских активов ключевым для Евросоюза.

    Франция поддержала предоставление Украине так называемого репарационного кредита, но не стала включать в эту схему замороженные российские активы в частных банках страны.

    Венгрия заблокировала вариант финансирования Украины посредством выпуска евробондов на сумму 90 млрд евро.

    Япония отказалась использовать замороженные российские активы для займа Киеву.

    Власти Евросоюза рассчитывают через суд подтвердить законность блокировки российских активов и собираются заморозить их на неопределенный срок.

    Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Банка России к европейскому фонду Euroclear на сумму 18,1 трлн рублей.

    Комментарии (8)
    15 декабря 2025, 00:20
    Умер народный артист России композитор Левон Оганезов
    Умер народный артист России композитор Левон Оганезов
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Дочь композитора Мария Шкловер сообщила в соцсетях о смерти отца на 85 году жизни после борьбы с онкологией.

    «С глубоким прискорбием сообщаем, что вчера, 13 декабря, после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием, скончался Леонтий Саркисович Оганезов», – сообщила она в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) на странице отца.

    Мария добавила, что для многочисленных поклонников Левон Оганезов запомнится виртуозностью и искрометным юмором.

    «Для нас, он навсегда останется любимым мужем, папой, дедушкой, прадедом, тестем, и лучшим другом», – завершила она сообщение.

    Левон Саркисович (Леонтий Сергеевич) Оганезов родился 25 декабря 1940 года в Москве. Учился в центральной музыкальной школе, окончил Музыкальное училище им. Ипполитова-Иванова, в 1967 году – Московскую консерваторию по классу фортепиано, при этом неоднократной побеждая на конкурсах фортепианного мастерства. С 1959 года – сотрудник Москонцерта.

    Оганезова многие запомнили благодаря виртуозному сотрудничеству с артистами эстрады, созданию аранжировок и музыкальных программ, как участника телепроектов, театральных и эстрадных проектов.

    Комментарии (8)
    15 декабря 2025, 04:11
    Уиткофф после пяти часов переговоров в Берлине сообщил о весомом прогрессе
    Уиткофф после пяти часов переговоров в Берлине сообщил о весомом прогрессе
    @ IMAGO/Handout Bundesregierung/Gu/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф после пятичасовых переговоров в Берлине сообщил о весомом прогрессе в обсуждении мирного плана из 20 пунктов.

    «Встреча в Берлине между президентом [Владимиром] Зеленским, специальным посланником [Стивеном] Уиткоффом, Джаредом Кушнером и делегациями Соединенных Штатов и Украины продолжалась более пяти часов. Представители провели углубленные обсуждения, касающиеся мирного плана из 20 пунктов, экономических вопросов и многого другого. Был достигнут весомый прогресс, и они встретятся снова завтра утром», – написал Уиткофф в соцсети Х.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американские посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Берлин для нового раунда переговоров о мире на Украине. При этом канцлер Германии Фридрих Мерц после краткого приветствия вышел, оставив переговоры своему советнику.

    Вице-премьер Италии в тот же день призвал ЕС не мешать диалогу Москвы, Киева и Вашингтона.

    Комментарии (8)
    15 декабря 2025, 00:57
    При ракетном ударе ВСУ по Белгороду повреждена инженерная инфраструктура

    Tекст: Катерина Туманова

    Ракетный удар ВСУ по Белгороду повредил инженерную инфраструктуру, однако, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    «В результате обстрела есть серьёзные повреждения инженерной инфраструктуры. Аварийные и оперативные службы занимаются ликвидацией последствий. Также в квартирах шести МКД и одном частном доме повреждено остекление», – сообщил он.

    Гладков добавил, что на местах работают оперативные службы, информация о других последствиях уточняется.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Белгородской области зафиксирован удар FPV-дрона по грузовику в Шебекино, мужчина получил травмы и был госпитализирован.

    Девочка в возрасте пяти лет получила осколочные ранения в результате атаки украинского беспилотника на частный дом в Белгородской области.

    Комментарии (2)
    15 декабря 2025, 09:58
    Франция предложила отложить голосование по соглашению с МЕРКОСУР

    Tекст: Вера Басилая

    Франция предложила отложить запланированное на декабрь голосование по торговому соглашению между Евросоюзом и южноамериканским блоком МЕРКОСУР, настаивая на дополнительных гарантиях для европейских фермеров, сообщает Politico.

    Правительство Франции предложило отложить декабрьские сроки голосования по торговому соглашению между ЕС и МЕРКОСУР, передает Politico.

    Сообщается, что Париж требует дополнительных защитных мер для европейского агросектора перед одобрением пакта, переговоры по которому продолжаются уже более 25 лет. Финальный этап соглашения предусматривает создание единого рынка с участием Аргентины, Бразилии, Уругвая и Парагвая, что затронет более 700 млн человек.

    Дания, председательствующая в Совете ЕС, настаивает на проведении голосования в срок, чтобы глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен смогла подписать договор в Бразилии 20 декабря. Однако ряд стран опасается, что перенос голосования может затянуть процесс и усилить оппозицию в Европарламенте, особенно когда председательство в МЕРКОСУР перейдет от Бразилии к скептическому Парагваю.

    Германия, Швеция и Испания поддерживают соглашение, считая, что интересы фермеров защищены предложенными добавочными барьерами на импорт говядины и птицы из Латинской Америки. Однако Франция настаивает, что соответствующие защитные механизмы «все еще не завершены и должны быть доработаны и внедрены надлежащим образом».

    На текущей неделе должны пройти переговоры между странами ЕС, а также планируется масштабная фермерская акция в Брюсселе. Еврокомиссия отказалась комментировать ситуацию.

    СМИ писали, что Европейский союз вступает в ключевую неделю, когда должен продемонстрировать политическую самостоятельность и способность принимать важные решения.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как крупнейшая сделка между Евросоюзом и странами Латинской Америки может помочь России.

    Комментарии (0)
    14 декабря 2025, 22:55
    Следователи приступили к проверке пропажи туристов у горы Ослянка в Пермском крае

    Следователи выясняют обстоятельства пропажи туристов в Пермском крае

    Tекст: Катерина Туманова

    В Пермском крае следователи регионального управления СК России устанавливают обстоятельства безвестного исчезновения группы туристов в рамках процессуальной проверки.

    «Предварительно установлено, что 13.12.2025 группа из 15 человек выехала на снегоходах из поселка Средняя Усьва Горнозаводского муниципального округа к горе Ослянка, расположенной в Кизеловском городском округе. В этот же день двое  туристов вернулись в поселок, местонахождение остальных до настоящего времени не установлено», – сказано в Telegram-канале ведомства..

    Там уточнили, что специалисты СК с сотрудниками полиции, краевого МЧС, службы спасения и волонтерами организовали поисковые мероприятия с применением специальных технических средств.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, спасатели начали проверку после сообщений о пропаже незарегистрированных туристов у горы Ослянка, когда группа не вышла на контрольную точку.

    Комментарии (0)
    15 декабря 2025, 10:15
    Каллас пообещала санкции против 40 перевозящих российскую нефть танкеров
    Каллас пообещала санкции против 40 перевозящих российскую нефть танкеров
    @ Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Евросоюзе намерены ограничить транспортировку российской нефти, добавив в черный список 40 танкеров и связанных с ними участников, сообщила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас по прибытии на плановую министерскую встречу ЕС.

    Глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас сообщила о планах ЕС внести в черный список 40 танкеров, которые, по данным Брюсселя, перевозят российскую нефть, передает ТАСС. По словам Каллас, в черный список будут внесены «также те, кто им помогает, чтобы ограничить российские ресурсы».

    Инициатива обсуждается на встрече глав МИД ЕС и связана с новыми санкциями против России. Такой шаг предпринимается впервые с начала спецоперации на Украине: Евросоюз расширяет черный список для российских судов вне рамок принятия нового крупного санкционного пакета.

    Ранее дипломаты Евросоюза одобрили отдельный санкционный список для 40 танкеров, которые, по их мнению, связаны с перевозкой нефти из России. В список также вошли около десяти человек, среди которых есть иностранцы.

    По данным издания Politico, Еврокомиссия запланировала на начало 2026 года выработку новых санкций против России с акцентом на уменьшение поступлений от экспорта энергоресурсов и на действия «теневого флота».

    При этом министр финансов США Скотт Бессент подверг резкой критике очередной пакет санкций Евросоюза против России, отметив их 19-кратную неэффективность.

    Комментарии (7)
    14 декабря 2025, 17:58
    Bloomberg: Восточные страны ЕС начали работу над укреплением обороны

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил в эфире радио Yle, что страны восточного фланга Европейского союза на следующей неделе начнут практическую работу по усилению обороны блока.

    Группа стран Европейского союза, граничащих с Россией, на следующей неделе приступит к реализации конкретных мер по укреплению обороны блока у восточных рубежей, сообщает Bloomberg со ссылкой на премьер-министра Финляндии Петтери Орпо.

    В интервью государственному радио Yle Орпо заявил, что в Хельсинки во вторник пройдет саммит Восточного фланга. В нем примут участие лидеры Швеции, Польши, Эстонии, Латвии, Литвы, Румынии и Болгарии. Основная задача встречи – согласовать совместные действия по наращиванию обороны и выработать единую позицию в рамках ЕС.

    «Россия – это угроза сегодня, завтра и в долгосрочной перспективе», – подчеркнул Петтери Орпо. Он добавил, что наибольшее давление сейчас ощущается именно на восточных границах Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее военно-морские силы Финляндии завершили учебные пуски и начали эксплуатацию новейшей системы ракет класса «земля – земля» SSM 2020.

    В то же время глава комитета по иностранным делам парламента Финляндии Йоханнес Коскинен заявил, что отправка финских военных на Украину маловероятна.

    До этого в Финляндии на учениях впервые применили ракеты «воздух – земля» Hellfire.


    Комментарии (1)
    15 декабря 2025, 02:23
    Вице-премьер Италии призвал ЕС не мешать диалогу Москвы, Киева и Вашингтона

    Вице-премьер Италии Сальвини призвал не мешать диалогу Москвы, Киева и Вашингтона

    Вице-премьер Италии призвал ЕС не мешать диалогу Москвы, Киева и Вашингтона
    @ Domenico Cippitelli/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр транспорта и инфраструктуры, вице-премьер Италии и глава итальянской правоконсервативная партия «Лига» Маттео Сальвини резко раскритиковал Евросоюз, который мешает дипломатическому решению украинской проблемы.

    «Европа и раньше не участвовала в этом процессе, а теперь, как мне кажется, бойкотирует мирный процесс, возможно, потому что у [президента Франции Эммануэля] Макрона, [британского премьера Кира] Стармера и других лидеров проблемы внутри собственных стран, и им приходится выносить на первый план французские или британские проблемы. Однако мы не воюем с Россией, я не хочу, чтобы мои дети воевали с Россией», – приводит слова Сальвини агентство Askanews.

    Политик напомнил: когда у державы есть 6 тыс. ядерных боеголовок, диалог, о котором всегда говорит Святой Отец папа Лев, – лучший путь.

    «Поэтому давайте позволим [президента США Дональду] Трампу, [главе киевского режима Владимиру] Зеленскому и [российскому лидеру Владимиру] Путину достичь соглашения, не срывая этот процесс», – призвал Сальвини европейских коллег.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни выразил надежду на прекращение необходимости поставок оружия Киеву в случае подписания соглашения о прекращении огня. Таяни также заявил, что для достижения мира Европа должна будет снять свои санкции с России. Президент Ассоциации итальянских предпринимателей GIM Unimpresa Витторио Торрембини сообщил о готовности бизнеса страны вернуться в Россию.

    Комментарии (0)
    14 декабря 2025, 23:25
    Минобороны доложило о 71 сбитом дроне ВСУ над регионами страны за три часа

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны России в Telegram-канале доложило о 71 сбитом дроне ВСУ над регионами страны за три вечерних часа воскресенья.

    «В период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», – сообщили там.

    В оборонном ведомстве добавили, что 52 дрона были сбиты над территорией Ростовской области, 10 БПЛА уничтожили над Брянской областью, еще три дрона – над Белгородской областью.

    Кроме того, по два беспилотника нейтрализовано над Тульской и Рязанской областями, по одному – над Волгоградской областью и над акваторией Азовского моря.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, за четыре часа днем воскресенья российские средства ПВО сбили 40 украинских дронов самолетного типа, большинство из которых были зафиксированы над Брянской областью.

    При этом с 16 до 20 часов в воскресенье силы ПВО уничтожили 56 дронов ВСУ над регионами России.

    Комментарии (0)
    15 декабря 2025, 14:16
    Совет ЕС впервые ввел санкции против американца за поддержку России
    Совет ЕС впервые ввел санкции против американца за поддержку России
    @ Ruphotog (CC BY-SA 4.0)

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Евросоюзе впервые были введены санкции против гражданина США, которого обвинили в участии в «прокремлевских информационных операциях» в интернете.

    Совет ЕС впервые ввел санкции против гражданина США за поддержку России в интернете, передает ТАСС.

    Санкции введены против бывшего помощника шерифа штата Флорида Джона Марка Дугана. В 2016 году он попросил политического убежища в России.

    В опубликованном постановлении Совета ЕС говорится, что Дуган публично обвиняется в участии в прокремлевских цифровых информационных операциях в интернете. Документ также содержит указание на то, что Дуган в данный момент имеет двойное гражданство – американское и российское.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЕС ввел санкции против пяти связанных с клубом «Валдай» россиян.

    Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует ввести ограничения на транспортировку российской нефти, добавив в черный список 40 танкеров.

    Еврокомиссия сообщала, что подготовит предложение о запрете для стран ЕС закупать российскую нефть в начале 2026 года.

    Комментарии (0)
    14 декабря 2025, 22:40
    Фицо назвал Украину «черной дырой»

    Фицо назвал Украину дорогостоящей «черной дырой» для Евросоюза

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо высказался в соцсети о сути Украины, которая стала для Евросоюза дорогостоящей бездонной бочкой, поглощающей деньги и угрожающей будущему объединения стран.

    «Украина – это чёрная дыра, которая обходится в миллиарды евро, нарушает рациональное экономическое мышление и ставит под угрозу устойчивое будущее ЕС», – написал он в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Фицо заявил о потере интереса Евросоюза к покрытию военных расходов Украины из своих средств и назвал альтернативу финансированию.

    Премьер Словакии также выразил намерение ускорить восстановление заседаний совместных комиссий с Россией для развития экономического сотрудничества между странами. Фицо отметил, что западные государства поспешат наладить отношения с Россией сразу после окончания конфликта на Украине.

    Комментарии (0)
    14 декабря 2025, 17:06
    Козюлин: Мерцу легче всего пугать немцев Россией

    Политолог Козюлин: Россия для европейцев является наиболее понятным противником

    Козюлин: Мерцу легче всего пугать немцев Россией
    @ Sven Simon/imago-images/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Фридрих Мерц использует тему мнимой угрозы для ЕС со стороны России для более активной работы над милитаризацией страны. Показывая гражданам понятного врага, он сможет без значительного волнения в обществе перестроить экономику страны, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Козюлин. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что десятилетия эпохи Pax Americana (Американского мира) закончились.

    «Принятие Штатами новой стратегии национальной безопасности совершенно точно послужило главным рычагом для столь жесткой речи Фридриха Мерца. Этот документ буквально превратился в холодный душ для Брюсселя», – иронизирует Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    «Однако у некоторых европейцев до сих пор теплится надежда на то, что Трамп – все-таки эксцесс для американской дипломатии. В этом контексте им кажется, что все вернется на круги своя, как только к нему на смену придет новый прогрессивный политик. Но подобные суждения – тотальная ошибка, о чем и говорит Мерц», – уточняет собеседник.

    «Европа столкнулась с качественно изменившейся политикой Штатов. И теперь Брюсселю предстоит научиться жить с США, которые ставят собственные интересы на первое место. Если Европа и Германия в частности научатся делать также, то данный процесс пройдет более плавно и, возможно, отношения с Вашингтоном гармонизируются», – считает эксперт.

    «Некоторые члены ЕС уже поняли, в какую сторону дует ветер. Та же Венгрия, например, давно руководствуется собственными интересами, оставляя трансатлантическую солидарность в графе дипломатических приоритетов на втором месте. Это делает Будапешт более надежным и понятным игроком», – говорит он.

    «Что касается использования Мерцем темы России в качестве наиболее вероятной угрозы для Европы, то здесь также нет ничего удивительного. Москва сотню раз говорила о том, что она не собирается нападать на ЕС. Да и с точки зрения здравого смысла подобный шаг совершенно не нужен РФ. Тем не менее, для граждан союза наша страна до сих пор является самым понятным претендентом на звание противника», – продолжает собеседник.

    «Заигрывание с этой темой необходимо Мерцу, на мой взгляд, в первую очередь для экономического подъема. Милитаризация позволяет без каких-либо споров в обществе пустить деньги на восстановление промышленности, а также направить капитал на модернизацию логистической инфраструктуры», – заключил Козюлин.

    Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что десятилетия эпохи Pax Americana (Американского мира) закончились как для Германии, так и для всей Европы в целом. «США сейчас очень агрессивно реализуют собственные задачи, а это значит, что нам тоже следует отстаивать наши интересы», – цитирует его издание Tagesspiegel.

    На этом фоне канцлер призвал не верить, что после ухода Дональда Трампа политика Штатов значительным образом изменится. «Не верьте, что это краткосрочное явление», – сказал он, добавив, что с новым президентом США ситуация, вероятно, может ухудшиться. В сложившейся ситуации, однако, для Берлина важно «как можно дольше» сохранять НАТО.

    Таким образом, Мерц считает, что сегодня «в мировых и экономических центрах власти» происходят «тектонические сдвиги». Их масштаб станет понятен лишь со временем, однако уже сейчас понятно: Германии «нельзя увязнуть во внутренних дебатах». «Однажды нас не спросят, поддерживали ли мы систему пенсионного обеспечения годом больше или годом меньше», – подчеркнул он.

    Что действительно же будет интересовать потомков, по мнению канцлера, так это в полной ли мере действующее правительство внесло вклад «в сохранение свободы, мира, открытого общества и рыночной экономики». На развитии последней Мерц сделал особый упор: «Мы не можем ставить защиту окружающей среды выше сохранения нашего промышленного ядра».

    По его оценке, забота об экологии долгие годы замедляла развитие ФРГ. Теперь же Германии предстоит вернуть конкурентоспособность. Важные перемены ждут и военную службу: канцлер поддержал идею введения добровольного призыва в армию молодежи, но если этого окажется недостаточно, стране предстоит придать данным мерам и обязательный характер.

    Яркое выступление Мерца удивило внешних наблюдателей. Так, сенатор Алексей Пушков назвал слова канцлера «признанием крупного геополитического сдвига, в которые не все еще верят, но который надвигался достаточно давно». «Процесс запущен. Как говорил Черчилль, «это еще не конец и даже не начало конца, но, возможно, это конец начала», – пояснил он.

    Напомним, в обновленной стратегии национальной безопасности США отмечается, что Европа сталкивается с угрозой «стирания» собственной идентичности на фоне проблемы нерегулируемой миграции. Также в документе выражаются опасения по поводу будущего демократии в ЕС, где активно преследуются представители правых партий.

    На этом фоне Штаты постулируют, что они готовы играть более активную роль в делах континента, в том числе путем культивирования сопротивления нынешнему пути Европы. Кроме того, в стратегии подчеркивается, что именно Брюссель на сегодняшний день препятствует урегулированию конфликта на Украине.

    Комментарии (4)
    Российские войска освободили Песчаное в Днепропетровской области
    Теракт против евреев на пляже в Сиднее устроили отец и сын
    Франция предложила отложить голосование по соглашению с МЕРКОСУР
    Грузия указала МИД Литвы на «печальный регресс» Евросоюза
    Польша пообещала передать Украине до восьми МиГ-29
    «КамАЗ» представил новые модели «Москвича» М70 и М90
    В убийстве режиссера Роба Райнера и его супруги заподозрили их сына Ника Райнера

    Падение авторитета доллара продолжится в 2026 году

    Уходящий 2025 год стал для американского доллара провальным. Он упал по отношению ко всем основным валютам, даже японской иене. Его индекс показал самое значительное годовое снижение за девять лет. И хотя к концу года доллар немного стабилизировался, в 2026 году его ждет очередная девальвация. К чему приведет падение курса и авторитета доллара? Подробности

    Прощание Европы с Америкой причинило боль Мерцу

    Германию ждет сложное принятие новых реалий международной ситуации. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что эпоха Pax Americana («Американского мира») для Европы подошла к концу. По словам канцлера, это требует значительного пересмотра европейской и немецкой политики. Эксперты отмечают: процесс окажется тяжелым для Берлина, поскольку страна долгое время опиралась на интересы трансатлантического сообщества. Подробности

    Оценка декабристов в России будет зависеть от Украины

    Ровно 200 лет назад началось восстание декабристов на Сенатской площади. В преддверии юбилея министр юстиции РФ Константин Чуйченко осудил попытку переворота и заявил, что «лучше бы декабристы не будили Герцена», однако отказался считать их иностранными агентами. Кто же они тогда? Подробности

    В Литве душат массовый запрос на налаживание отношений с Россией

    В Литве теперь на митингах требуют «сказать нет всем, кто вновь и вновь повторяет, что «при русских жить было лучше». А все потому, что в стране явно формируется новая влиятельная политическая сила, выступающая за налаживание отношений с Россией и Белоруссией – и не желающая отдавать последнюю рубашку киевскому режиму. Что это за сила и как ее пытаются уничтожить? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Любая власть Британии будет русофобской

      Лидер британской Партии реформ Найджел Фарадж перешел на сторону русофобов и теперь угрожает России, как обычный британский политик. В частности, он назвал американские условия мира для Украины неприемлемыми. Фараджа подменили?

    • Зеленский спрячется от Трампа за народ

      Владимир Зеленский заявил, что вопрос о передаче России пока еще контролируемых ВСУ территорий можно решить только на референдуме, поскольку этого требует конституция Украины. Второй вопрос, по которому он отверг любые компромиссы с Москвой, это принадлежность Запорожской АЭС. На что он рассчитывает?

    • Европа приняла плохое решение по деньгам России

      Евросоюз отменил принцип единогласия для того, чтобы бессрочно заморозить российские активы в ЕС и использовать их для выдачи репарационного кредита Украине. В тот же день Центробанк России обратился в суд. Чего ждать?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Заявление на отпуск в 2025 году: правила оформления, образец

      Проведение отпуска требует заботы не только об организации отдыха, но и о документальном оформлении вашего отсутствия на работе. Как законодательно регулируется оплачиваемый ежегодный отпуск и как правильно подать и оформить соответствующее заявление?

    • Новогодние направления 2026 года: популярные маршруты по России и за рубежом

      Длительные новогодние каникулы ожидают россиян в сезон 2025/2026 годов. Рассказываем, в какие города России и иностранные государства можно отправиться в это время самым простым и дешевым способом (в том числе в случае зарубежных поездок без виз) и чем более всего примечательны эти направления.

    • Как узнать свой номер телефона: шесть пошаговых инструкций

      Владельцы новых сим-карт и пользователи нескольких устройств иногда сталкиваются с необходимостью уточнения собственных контактных данных. Мы подготовили подробный гид по шести основным способам уточнения контактных данных, актуальный для пользователей всех федеральных операторов связи в 2025 году.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

