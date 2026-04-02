Потери России в товарообороте с Арменией из-за ЕС оценили в 5,1 млрд долларов

Он подчеркнул, что в сентябре 2024 года Москва уже обращала внимание армянских партнеров на негативные последствия обсуждения вступления Армении в ЕС для восприятия российских бизнесменов. По его словам, эти разговоры стоили российско-армянским отношениям реальных 5,1 млрд долларов, передает ТАСС.

Оверчук привел конкретные данные: в 2024 году объем взаимной торговли между Россией и Арменией составлял 11,5 млрд долларов, однако по итогам прошлого года эта сумма сократилась примерно до 6,4 млрд долларов. Вице-премьер отметил, что реакция российских предпринимателей на возможное вытеснение их из армянского рынка может привести к аналогичным шагам в отношении армянского бизнеса в России.

По мнению Оверчука, армянские бизнесмены должны объективно оценивать возможности продажи своих товаров в ЕС. Он заявил: «Уверен, что армянский бизнес трезво оценивает перспективы продаж армянской плодоовощной и цветочной продукции, армянской минеральной воды и армянского алкоголя на европейском рынке. Работникам этих отраслей, а также перевозчикам этой продукции также следует об этом задуматься».

Вице-премьер добавил, что, несмотря на заявления о европейской перспективе, вопрос заинтересованности европейских стран в армянских товарах остается открытым. Он также напомнил, что связи Армении с Евразийским экономическим союзом сегодня необходимы как минимум до тех пор, пока торговля с ЕС не сможет заменить нынешние объемы.

Напомним, 1 апреля в Москве завершились переговоры между президентом Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин на встрече с Пашиняном заявил об особых отношениях между Россией и Арменией.

Российский лидер предупредил, что Армения не сможет одновременно находиться в Евросоюзе и Евразийском экономическом союзе. Президент России также отметил хорошие темпы развития экономических отношений между двумя странами.