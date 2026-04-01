Встреча Путина и Пашиняна завершилась в Москве
Песков сообщил о завершении переговоров Путина с Пашиняном в Москве
Переговоры между президентом Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном завершились в Москве, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин завершил переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, передает ТАСС. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В разговоре с журналистами он отметил: «Уже закончили».
Встреча началась примерно в 17.30 по московскому времени.
Президент Владимир Путин на встрече с Николом Пашиняном заявил об особых отношениях между Россией и Арменией.
Путин предупредил, что Армения не сможет одновременно находиться в Евросоюзе и Евразийском экономическом союзе.
Президент России также отметил хорошие темпы развития экономических отношений между двумя странами.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с российским лидером выразил уверенность в дальнейшем динамичном развитии отношений с Россией.