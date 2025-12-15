Эксперт: ЕР скорректировала «Народную программу» под национальные цели и нацпроекты

Асафов: «Единая Россия» – ключевой инструмент для реализации нацпроектов на местах

Tекст: Олег Исайченко

«Президент ставит перед страной масштабные стратегические цели национального развития, рассчитанные на многие годы вперед. В этой работе «Единая Россия» как президентская партия играет ключевую роль, обеспечивая их реализацию на местах и в законодательных органах власти всех уровней, включая Госдуму», – сказал Александр Асафов, политолог, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе.

Он напомнил о поручении главы государства привести основной программный документ партии – «Народную программу» – в полное соответствие с новыми национальными целями и проектами. «По его указанию программа была глубоко обновлена: изменения затронули 36 разделов, а также был создан отдельный подраздел по поддержке участников СВО и их семей. Таким образом, президент выступил не просто как лидер, а как идейный архитектор этого обновления. И сейчас эта работа будет продолжена с учетом выборов в Госдуму в 2026 году», – сказал эксперт.

Отдельное внимание на встрече, по словам Асафова, было уделено интеграции ветеранов специальной военной операции в политическую систему. «Этому вопросу президент уделяет особое внимание. «Единая Россия» демонстрирует здесь наиболее яркую динамику: если в 2024 году у них было 304 мандата, то сегодня – уже 890. Глава государства также обозначил важность системы наставничества для новых кандидатов, и эта работа ведется», – продолжил собеседник.

«Кроме того, на встрече особо подчеркивалось значение работы «на земле» – через первичные отделения. Для Путина важны не просто цифры охвата и членства в партии, а живая связь с людьми, с реальными потребностями избирателей. Именно этот принцип и лежит в основе обновления «Народной программы» – чтобы она максимально точно отвечала запросам граждан», – заключил Асафов.

Напомним, ранее Якушев доложил президенту об увеличении числа участников спецоперации, получивших мандаты по итогам Единого дня голосования – 2025: в этом году их стало 890 человек, тогда как годом ранее – 304, сообщается на сайте Кремля.

Он подчеркнул, что большое внимание уделяется наставничеству и поддержке молодых людей, пришедших в законодательные органы. Партия провела образовательные занятия на площадке Высшей партийной школы и реализует поручения, обозначенные на XXII съезде. Также началась подготовка к Единому дню голосования – 2026, в том числе к выборам в Госдуму.

Кроме того, скорректирована Народная программа, чтобы привести ее в соответствие с указами президента и нацпроектами, уточнил Якушев. Он добавил, что она будет отражать все пожелания с мест. «И, конечно же, начали уже работу над тем, чтобы новая программа, «Народная программа 2.0» – так мы ее пока по-рабочему называем, действительно отражала все пожелания, которые мы должны получить с мест. Но перед этим, и вы об этом тоже говорили на Съезде, мы должны провести большую кампанию по отчету по предыдущей программе, которая закончит у нас действие в 2026 году. Мы это планируем сделать во всех без исключения субъектах Российской Федерации и честно людям сказать, что нам сделать удалось, а где возникли проблемы: либо по объективным, либо по субъективным причинам, и, соответственно, сделать соответствующие выводы», – сказал он.

Отдельно обсуждалась работа первичных отделений партии, актуальная и для текущего года. «Именно первичные отделения «работают на земле», именно первичные отделения чувствуют сегодня, что необходимо людям. И от них мы как раз и должны получать сигналы, которые волнуют наше население. Поэтому 2024 год в партии провели под знаменем первичных отделений. Но в этом году мы эту работу не закончили ни в коем случае», – отметил Якушев.