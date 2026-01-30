В Нидерландах назвали Россию ключевой угрозой безопасности

Коалиция Нидерландов назвала Россию ключевым источником угрозы безопасности

Tекст: Тимур Шайдуллин

Новая правящая коалиция Нидерландов, сформированная партиями «Демократы-66», Народной партией за свободу и демократию (НПСД) и христианскими демократами, обозначила Россию как «один из главных источников угроз национальной безопасности». Об этом сообщает ТАСС.

В опубликованном коалиционном соглашении на 2026-2030 годы утверждается, что «наиболее заметным риском является возросшая вероятность дальнейшей эскалации между Россией и Западом». В документе Россию обвиняют в «гибридной активности, включая саботаж, шпионаж и кибератаки».

При этом соглашение не содержит конкретных доказательств или подтверждённых фактов в адрес России, а формулировки остаются общими и оценочными. Россия перечисляется среди абстрактных «угроз безопасности», что даёт возможность нидерландским властям обосновывать усиление силовых структур и разведки под предлогом «сдерживания».

Как уже писала в пятницу газета ВЗГЛЯД, правительство Нидерландов заложило в коалиционное соглашение выделение Украине значительной военной и финансовой поддержки в ближайшие годы.

Ранее Министерство иностранных дел Нидерландов уведомило посольство России о введении новых ограничений на передвижение российских дипломатов в странах Евросоюза.

Напомним, что Нидерланды занимают восьмое место в декабрьском рейтинге недружественных правительств, составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.