Сателлиты США уверены, что если успеют разместить на своей территории американский воинский контингент или американское ядерное оружие до того, как между Москвой и Вашингтоном будет определена новая модель сосуществования в Европе, то благополучная старость и несменяемость элит им будут обеспечены.0 комментариев
Министр внешней торговли Венесуэлы пригласил российских инвесторов
Власти Венесуэлы предложили российским предпринимателям лично посетить страну для принятия объективных решений об инвестициях в местную экономику.
Министр внешней торговли Венесуэлы Йоханн Альварес призвал российских инвесторов посетить республику, передает РИА «Новости». По его словам, это поможет бизнесменам принять взвешенное решение о вложениях в венесуэльскую экономику.
«Инвестор не будет вкладываться, исходя из того, что пишут в соцсетях… Приглашаю в Венесуэлу представителей всех секторов России и всего мира, заинтересованных в инвестициях. Пусть они получат информацию непосредственно на месте», – заявил Альварес.
Заявление прозвучало в ходе бизнес-диалога «Россия – Латинская Америка». Мероприятие состоялось в рамках Петербургского международного экономического форума, который проходит с 3 по 6 июня.
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