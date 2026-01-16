Родригес заявила о планах реформировать нефтяной сектор Венесуэлы

Tекст: Вера Басилая

Временно исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес призвала парламент одобрить реформы в нефтяной отрасли, которые позволят увеличить приток иностранных инвестиций, передает AP.

По словам Родригес, весь доход от продажи нефти планируется направлять на восстановление системы здравоохранения, экономическое развитие и инфраструктурные проекты. Она призвала «не бояться дипломатии» с США, подчеркнув отличие своей политики от курса прежних властей.

Речь Родригес прозвучала спустя две недели после отстранения Николаса Мадуро от власти при поддержке США. В своем выступлении она также подчеркнула, что ее правительство продолжит освобождение заключенных, задержанных при Мадуро, и назвала происходящее «новым политическим моментом» в стране.

Накануне президент США Дональд Трамп встретился с оппозиционным лидером Венесуэлы Марией Кориной Мачадо, однако публично поддержал Родригес, которая ранее занимала пост вице-президента при Мадуро. Отмечается, что Родригес ведет сложный диалог между Вашингтоном и венесуэльскими элитами, выступающими против сближения с США, и вынуждена лавировать между различными политическими интересами.

Согласно решению Верховного суда, Родригес получила полномочия исполняющей обязанности президента сроком на 90 дней с возможностью продления этого периода. Дональд Трамп ранее предупреждал Родригес о возможных последствиях, если она не станет поддерживать его позицию по контролю над венесуэльской нефтью.

Ранее трейдеры из США перечислили Венесуэле около 50 долларов за баррель нефти, что почти вдвое больше прежней цены для Китая.

