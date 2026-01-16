  • Новость часаФСБ задержала мужчину за подготовку теракта в Севастополе
    Мнения
    Игорь Караулов Стоит ли радоваться «отмене» международного права

    «Не в силе Бог, а в правде». Европе и Америке этот принцип неведом, а у нас он известен каждому. Выхватывать куски, рыскать по миру, ища, где что плохо лежит – это совсем не по-нашему. Россия может утвердить себя только как полюс правды, искренности, человечности. Именно этого не хватает сегодня многим народам, всё острее ощущающим себя дичью.

    Игорь Переверзев Морского права больше нет

    Действия Трампа в первых числах 2026 года не намекают, а прямо-таки кричат, что он готов обрушить мировую экономику. Морская торговля сегодня – ее фундамент. Трамп готов этот фундамент подорвать.

    Сергей Лебедев Попытки США поменять режим в других странах почти всегда плохо заканчиваются

    Похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены кажется чем-то неслыханным, но на самом деле это возврат к старым и недобрым традициям американского интервенционизма.

    16 января 2026, 11:05

    Родригес заявила о планах реформировать нефтяной сектор Венесуэлы

    Родригес заявила о планах реформировать нефтяной сектор Венесуэлы
    @ Ariana Cubillos/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Временно исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес заявила, что Венесуэла намерена провести реформы в нефтяной отрасли, чтобы привлечь иностранных инвесторов и использовать выручку для поддержки здравоохранения и инфраструктуры, сообщает Associated Press.

    Временно исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес призвала парламент одобрить реформы в нефтяной отрасли, которые позволят увеличить приток иностранных инвестиций, передает AP.

    По словам Родригес, весь доход от продажи нефти планируется направлять на восстановление системы здравоохранения, экономическое развитие и инфраструктурные проекты. Она призвала «не бояться дипломатии» с США, подчеркнув отличие своей политики от курса прежних властей.

    Речь Родригес прозвучала спустя две недели после отстранения Николаса Мадуро от власти при поддержке США. В своем выступлении она также подчеркнула, что ее правительство продолжит освобождение заключенных, задержанных при Мадуро, и назвала происходящее «новым политическим моментом» в стране.

    Накануне президент США Дональд Трамп встретился с оппозиционным лидером Венесуэлы Марией Кориной Мачадо, однако публично поддержал Родригес, которая ранее занимала пост вице-президента при Мадуро. Отмечается, что Родригес ведет сложный диалог между Вашингтоном и венесуэльскими элитами, выступающими против сближения с США, и вынуждена лавировать между различными политическими интересами.

    Согласно решению Верховного суда, Родригес получила полномочия исполняющей обязанности президента сроком на 90 дней с возможностью продления этого периода. Дональд Трамп ранее предупреждал Родригес о возможных последствиях, если она не станет поддерживать его позицию по контролю над венесуэльской нефтью.

    Ранее трейдеры из США перечислили Венесуэле около 50 долларов за баррель нефти, что почти вдвое больше прежней цены для Китая.

    Крупнейшие нефтяные компании США встретили скептически план Дональда Трампа по инвестициям в Венесуэлу.

    Российская компания «Росзарубежнефть» подтвердила намерение продолжать развитие нефтяных проектов на территории Венесуэлы, акцентируя внимание на защите инвестиций и сотрудничестве с международными партнерами.

    США завершили первую сделку по продаже нефти с Венесуэлой на сумму 500 млн долларов.

    Президент США Дональд Трамп заявил о планах разрешить продажу американской нефти России и Китаю.

    Эксперты отмечали, что нестабильность на рынке нефти может привести к мировому кризису.

    14 января 2026, 11:30
    Нефтяные компании США заявили о готовности помочь Ирану при падении режима

    Американские нефтяники заявили о готовности помочь Ирану при смене власти

    Нефтяные компании США заявили о готовности помочь Ирану при падении режима
    @ REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Американского института нефти Майк Соммерс заявил о готовности американских нефтепроизводителей стать «стабилизирующей силой» в Иране в случае смены власти, передает Politico.

    По словам главы Американского института нефти Майка Соммерса, иранский нефтяной сектор, несмотря на годы санкций, остается структурно крепким и способен значительно увеличить добычу при поддержке западных технологий, передает Politico.

    Соммерс отметил, что индустрия США не спешит возвращаться в Венесуэлу из-за отсутствия долгосрочных гарантий инвестиций, операционной безопасности и верховенства закона. Он подчеркнул, что эти условия должны быть выполнены для притока инвестиций в венесуэльский нефтяной сектор.

    Эксперты на мероприятии API указали на различия между нефтяной инфраструктурой Ирана и Венесуэлы. Ирану удалось увеличить производство даже под жесткими санкциями, тогда как в Венесуэле инфраструктура деградировала в условиях социалистического режима.

    Соммерс также отметил, что API выступает против участия правительства США в акционерном капитале нефтяных компаний, включая возможные вложения в венесуэльскую PdVSA. Он подчеркнул, что отрасль не поддерживает национализацию и создание национальной нефтяной компании в США.

    Мировые цены на нефть выросли после объявления президента США о 25-процентной пошлине на товары из стран, ведущих бизнес с Ираном.

    Крупнейшие нефтяные компании США встретили скептически план Дональда Трампа по инвестициям в Венесуэлу.

    Эксперт по энергетике Игорь Юшков объяснил нежелание американских нефтяных компаний возвращаться в Венесуэлу.

    13 января 2026, 14:51
    МОК отказался вводить санкции против спортсменов США после операции в Венесуэле
    МОК отказался вводить санкции против спортсменов США после операции в Венесуэле
    @ Abbie Parr/AP/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Международный олимпийский комитет объяснил отказ от санкций против американских спортсменов необходимостью сохранять олимпийский нейтралитет вне зависимости от политических событий.

    Международный олимпийский комитет не планирует вводить ограничения для спортсменов из США после недавнего удара армии страны по Венесуэле, передает РИА «Новости».

    Пресс-служба МОК подчеркнула, что организация руководствуется принципом невмешательства в политику и обязана обеспечивать участие атлетов в Олимпиаде вне зависимости от их гражданства.

    В заявлении отмечается, что спорт должен оставаться объединяющей силой, несмотря на мировые конфликты, а олимпийское движение опирается на универсальные ценности.

    «Способность объединять спортсменов, независимо от того, откуда они родом, является фундаментальной для будущего спортивной системы, основанной на ценностях, и по-настоящему глобального спорта, который может давать надежду миру», – говорится в письме организации.

    Удар США по Венесуэле был нанесён 3 января. В результате президент Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были задержаны и вывезены в Нью-Йорк.

    Дональд Трамп заявил, что они предстанут перед судом по обвинениям в «наркотерроризме» и угрозе для США.

    На заседании в Нью-Йорке Мадуро и его супруга отвергли все обвинения. Россия, Китай и КНДР осудили действия США и потребовали освобождения Мадуро.

    Следующие Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

    По решению главы МОК Кирсти Ковентри, российские спортсмены смогут выступать только в нейтральном статусе, даже если к началу Игр спецоперация на Украине завершится. На соревнования также пригоашены российские фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян, ски-альпинист Никита Филиппов, а также шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова, которые приняли приглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международный олимпийский комитет подтвердил, что российские шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова успешно прошли все необходимые проверки и получили приглашения на участие в Олимпийских играх.

    Украинский спортсмен заявил местному изданию о давлении со стороны МОК на федерацию санного спорта ради допуска российских участников.

    Международный олимпийский комитет подчеркнул, что российский флаг на зимней Олимпиаде 2026 года запрещен после его появления на «Тур де Ски».

    31 декабря 2025, 09:59
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    14 января 2026, 22:05
    Израильский эксперт оценил перспективы удара США по Ирану

    Политолог Ципис: У США не получится повторить «венесуэльский сценарий» в случае с Ираном

    Израильский эксперт оценил перспективы удара США по Ирану
    @ Daniel Torok/ US White House/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Иран – это не Венесуэла, речь идет о гораздо более мощном государстве, в отличие от Каракаса у Тегерана есть арсенал баллистических ракет и подготовленная армия, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее СМИ сообщили о возможном ударе США по Ирану в течение ближайших 24 часов.

    «Акции протеста в Иране – четкие и спланированные действиями спецагентов, внедренных среди участников. Причем Израиль уже и не скрывает роль «Моссада» в беспорядках и провокациях», – отметил Саймон Ципис, израильский эксперт в области международных отношений и национальной безопасности.

    Происходящее в Исламской республике он назвал «классическим примером цветной революции и управляемым хаосом». «События развиваются по сценарию украинского Майдана: абсолютно те же методы, стратегии и тактики», – считает собеседник.

    Политолог допускает, что следующим этапом станут американские удары по Ирану. «Хотя в Вашингтоне и царит неразбериха, а Дональд Трамп мешкает и, по всей видимости, еще не принял окончательного решения об операции, атака может произойти в любую минуту – в том числе в ночь на 15 января», – указал эксперт, призвав относиться серьезно к сообщениям о возможном начале атаки в течение 24 часов.

    Но у Штатов не получится повторить «венесуэльский сценарий» в случае с республикой, подчеркнул он. «Нужно понимать, что Иран – это не Венесуэла. Речь идет о гораздо более мощном государстве, имеющем сильную многоуровневую армию: это и Корпус стражей исламской революции (КСИР), личная гвардия аятоллы Али Хаменеи, вооруженные силы и спецслужбы. Кроме того, у Тегерана есть арсенал баллистических ракет, чем не мог похвастаться Каракас. И наконец, доподлинно неизвестно, на какой стадии находится иранская ядерная программа», – заметил Ципис.

    Таким образом, возможные военные действий США приведут к серьезной эскалации на Ближнем Востоке. «Атака на Иран, вероятно, спровоцирует большую войну в регионе. Также стоит ожидать скачка цен на нефть», – прогнозирует аналитик.

    «То есть Вашингтон, с одной стороны, ударит по Китаю, который потеряет поставщика нефти в лице Тегерана, а с другой, сделает подарок России, которая заработает на экспорте энергоресурсов. В последнем Трамп не заинтересован», – рассуждает эксперт. По его мнению, эта дилемма и невозможность «одним ударом решить все вопросы» и создает неразбериху в Белом доме и нерешительность по операции против Исламской республики.

    Ранее стало известно, что США могут нанести удар по Ирану в течение 24 часов. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник среди европейских чиновников. По информации агентство, Тегеран предупредил государства Ближнего Востока, что ударит по американским базам в случае нападения Штатов на Исламскую республику.

    В этой связи Вашингтон выводит часть персонала с баз в ближневосточном регионе. Так, некоторым сотрудникам было поручено покинуть авиабазу Аль-Удейд в Катаре к вечеру среды. В Дохе подтвердили эту информацию.

    Накануне Дональд Трамп призвал протестующих в Иране продолжать свои акции и захватывать госучреждения. Он сообщил, что отменил все встречи с иранскими официальными лицами, пока «не прекратятся бессмысленные убийства» демонстрантов. «Помощь уже в пути!» – написал президент США в Truth Social. Позднее в разговоре с журналистами он не стал уточнять, как Вашингтон готов помочь участникам протестов.

    Напомним, протесты в Иране, начавшиеся с резкого падения курса местной валюты – риала, постепенно переросли в вооруженные столкновения с органами правопорядка. Газета ВЗГЛЯД писала, что по косвенным признакам организаторы беспорядков – а все указывает на Израиль и его разведку «Моссад» – сделали ставку на развал государства с помощью сепаратистов из числа белуджей, а также на религиозную секту «Бахаи», базирующуюся в Албании и израильской Хайфе.

    13 января 2026, 14:42
    Раскрыта маскировка военных самолетов США для ударов у берегов Латинской Америки

    WP: США маскировали самолеты для ударов по лодкам у берегов Латинской Америки

    Раскрыта маскировка военных самолетов США для ударов у берегов Латинской Америки
    @ Sra Nicholas Rupiper/U.S. Air Force/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американские военные самолеты были замаскированы под гражданские при нанесении ударов по лодкам у берегов Латинской Америки, сообщила газета The Washington Post (WP).

    По данным The Washington Post, США как минимум один раз маскировали военные самолеты под гражданские для нанесения ударов по лодкам предполагаемых наркоторговцев, передает ТАСС.

    По данным издания, первый такой случай произошел 2 сентября 2025 года, когда военный самолет, замаскированный под гражданский, атаковал лодку возле берегов Латинской Америки. Оружие на борту этого воздушного судна находилось внутри фюзеляжа и было применено только при непосредственном приближении к цели.

    The Washington Post отмечает, что такие действия вызвали споры внутри Пентагона, поскольку их можно было квалифицировать как военное преступление. С сентября 2025 года, по информации газеты, США нанесли почти три десятка ударов по катерам предполагаемых наркоторговцев в районах Венесуэлы и других государств Латинской Америки. В результате атак погибли более 100 человек.

    После одной из подобных операций президент Колумбии Густаво Петро заявил, что среди погибших оказался колумбийский рыбак, а не торговец наркотиками.

    Ранее президент США Дональд Трамп назвал честью для себя уничтожение американскими военными подлодки с наркотиками в Карибском море.

    Двое выживших после удара по подлодке будут отправлены в Эквадор и Колумбию.

    Президент Колумбии Густаво Петро потребовал от властей США официального ответа после нападения на рыбацкую лодку.

    13 января 2026, 19:52
    ВСУ атаковали два танкера у терминала КТК в Черном море

    Стало известно о повреждении танкеров Delta Harmony и Matilda после атаки БПЛА

    ВСУ атаковали два танкера у терминала КТК в Черном море
    @ Jens Battner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате атаки украинских беспилотников два танкера у терминала КТК получили повреждения, но сохранили плавучесть, пострадавших среди экипажа нет.

    Два нефтяных танкера были атакованы украинскими беспилотниками у терминала Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море, передает РИА «Новости».

    Собеседник агентства сообщил, что суда Delta Harmony и Matilda получили повреждения грузового оборудования, однако остались на плаву и не потеряли возможность передвижения.

    В «Казмунайгазе» уточнили, что один из танкеров должен был загрузиться сырьем 18 января, а экипажи обоих судов не пострадали. После первичного осмотра серьезных повреждений у танкеров не обнаружено, добавили в компании.

    Представители КТК отказались от комментариев по поводу случившегося. Источник агентства пояснил, что оба судна были зафрахтованы международными консорциумами «Тенгизшевройл» и «Карачаганак Петролеум Оперейтинг» для перевозки казахстанской нефти.

    По информации Reuters, под удар попали еще два судна – Freud и Delta Supreme.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на четверг Ростов-на-Дону, Батайск и Таганрог подверглись атаке беспилотников, в результате которой были жертвы среди мирного населения.

    Цены на страхование судоходства в Черноморском регионе выросли после ударов украинских беспилотников по судам и объектам инфраструктуры.

    Анкара провела встречу с украинским послом из-за беспокойства по поводу атаки на российский танкер в Черном море.

    14 января 2026, 10:51
    Bloomberg: «Теневой флот» начал переходить под флаг России
    Bloomberg: «Теневой флот» начал переходить под флаг России
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    С начала прошлого месяца владельцы десятков танкеров, перевозящих подсанкционную нефть, начали массово регистрировать суда в России, рассчитывая на политическую защиту, сообщают западные информационные агентства.

    Владельцы как минимум 26 танкеров, перевозящих санкционную нефть, сменили регистрацию на российскую с начала прошлого месяца, пишет Bloomberg.

    Большинство переходов произошло после захвата американцами супертанкера Skipper у берегов Венесуэлы 10 декабря. Доля танкеров, перевозящих российскую, иранскую и венесуэльскую нефть под российским флагом, достигла примерно 13% от общего числа таких судов.

    Раньше они предпочитали реестры небольших стран, таких как Панама или Гвинея. По данным агентства, использование чужих флагов остается распространенной практикой для обхода международных требований.

    По словам советника группы United Against Nuclear Iran Чарли Брауна, владельцы судов рассчитывают, что Москва сможет предоставить им политическую защиту. Он считает, что ситуация превращается из проблемы морского регулирования в стратегический вызов с государственным участием и геополитическими рисками.

    Риски проявились в случае с танкером Bella 1, который после попытки задержания США сменил регистрацию с Гайаны на Россию, сменил название и даже нанес российский триколор на корпус. Российский военный корабль направлялся для сопровождения судна, однако не успел подойти до захвата Marinera американскими силами к югу от Исландии.

    США уже задержали пять танкеров, связанных с венесуэльской нефтью. На фоне угроз американского президента Дональда Трампа ввести тарифы на импорт иранских товаров владельцы судов опасаются новых преследований со стороны американцев.

    Все 26 судов, сменивших флаг, находятся под санкциями одной или нескольких западных стран и распределены по разным регионам мира – от Балтики до Суэцкого канала и Желтого моря.

    Восемь судов связаны с компанией Glory Shipping HK Ltd., а три принадлежат российским компаниям New Fleet Ltd. и North Fleet Ltd., чьи адреса совпадают с офисами Совкомфлота в Петербурге.

    Эксперт Starboard Maritime Intelligence Марк Дуглас подчеркнул, что массовая смена регистраций темным флотом, скорее всего, продолжится, и это будет глобальной тенденцией.

    Ранее британский премьер Кир Стармер заявил, что Лондон продолжит давление на Россию в 2026 году, в том числе с помощью новых мер против нефтетрейдеров и операторов так называемого теневого флота.

    В Госдуме обсуждали возможные варианты защиты российских танкеров от действий США.

    Несколько танкеров у побережья Венесуэлы поменяли свои флаги на российские после начала морской блокады американским флотом.

    В ЕК предоставили странам Евросоюза право самостоятельно решать вопрос о задержании российских танкеров.

    15 января 2026, 11:41
    США начали торговать венесуэльской нефтью

    США совершили первую продажу венесуэльской нефти на 500 млн долларов

    Tекст: Дарья Григоренко

    США завершили первую сделку по продаже нефти с Венесуны на сумму 500 млн долларов, а ближайшие недели ожидаются новые поставки, сообщил представитель администрации.

    С начала месяца, после атаки США на Венесуэлу и задержания президента Николаса Мадуро, американский лидер Дональд Трамп заявил о своих планах использовать крупные запасы нефти латиноамериканской страны, пишет CNN.

    Он также отметил, что нефтяная отрасль может вложить не менее 100 млрд долларов в восстановление венесуэльской энергетики, однако источник этой цифры остался неясен.

    Несмотря на амбициозные заявления, планы администрации США встретили скепсис у американских нефтяных компаний. Глава ExxonMobil Даррен Вудс во время обсуждения в Белом доме подчеркнул: «Это невозможно для инвестирования. Необходимо создать ряд юридических и коммерческих механизмов, чтобы понять, какие прибыли возможны от вложений». Несколько других руководителей также выразили сомнения по поводу инвестирования в Венесуэлу.

    После длительного совещания в Белом доме президент Трамп и его советники не добились от компаний конкретных обязательств по вложениям миллиардов долларов в Венесуэлу. Представитель Белого дома Тейлор Роджерс отметил, что команда Трампа ведет «позитивные, продолжающиеся переговоры с компаниями, готовыми к беспрецедентным инвестициям в восстановление нефтяной инфраструктуры» страны.

    По данным Reuters, на этой неделе венесуэльская нефть предлагалась трейдерам по скидке по сравнению с сырьем из других стран, таких как Канада.

    Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о своем намерении ограничить участие ExxonMobil в нефтяных проектах Венесуэлы после критики главы компании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп предположил, что влияние Вашингтона на Венесуэлу может сохраняться более года. Американский лидер также заявил, что Венесуэла будет закупать только американскую продукцию на доходы от продажи нефти.

    14 января 2026, 07:44
    Карлсон: США после Венесуэлы не имеют права критиковать Россию
    Карлсон: США после Венесуэлы не имеют права критиковать Россию
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американская сторона потеряла право критиковать российскую за действия на Украине после собственной атаки на Венесуэлу, заявил американский журналист Такер Карлсон.

    «Теперь вы действительно не можете выдвигать этот аргумент. Разве неправильно, чтобы великая держава, такая как Россия, защищала себя?» – задался Карлсон вопросом, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что можно выражать недовольство подобными событиями, но нельзя указывать на «какое-то абстрактное положение и говорить, что это абсолютно неправильно».

    Журналист пояснил, что Вашингтон провел операцию в Венесуэле для пресечения поставок нефти из этой страны в КНР, но признание подобного поставило бы под сомнения высказывания о «неспровоцированной агрессии» со стороны России.

    Вашингтону пришлось бы признать, что Москва действует по объективным причинам, поскольку ощущает угрозу у своих границ и принимает меры для своей защиты, добавил журналист.

    В начале января США атаковали Венесуэлу и похитили ее президента Николаса Мадуро. Американский президент Дональд Трамп отмечал, что Вашингтон не хочет видеть Россию или Китай в Венесуэле. Каракас после нападения США заявлял о продолжении сотрудничества с Россией.

    13 января 2026, 20:40
    Минэнерго США повысило прогноз стоимости Brent на 2026 год

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство энергетики США повысило свой прогноз средней стоимости нефти марки Brent в 2026 году на 1,43%.

    Теперь ведомство ожидает, что цена составит 55,87 доллара за баррель вместо ранее предполагаемых 55,08 доллара за баррель, передает ТАСС. Об этом говорится в свежем отчете Управления энергетической информации (EIA) министерства.

    По прогнозу Минэнерго США, в 2027 году средняя цена Brent снизится до 54,02 доллара за баррель. В министерстве пояснили, что ожидают снижения цен на нефть в 2026 году, поскольку мировое производство опередит спрос, что отразится на росте запасов.

    Эксперты прогнозируют, что тенденция увеличения мировых запасов сохранится и в 2027 году, хотя темпы роста будут более сдержанными.

    Ранее мировые цены на нефть выросли после заявления президента США о введении 25-процентной пошлины на товары из стран, ведущих бизнес с Ираном. Цена нефти марки Brent впервые с ноября 2025 года превысила 65 долларов.

    16 января 2026, 01:45
    Мачадо подарила Трампу Нобелевскую медаль премии мира
    Мачадо подарила Трампу Нобелевскую медаль премии мира
    @ Daniel Torok/The White House/Handout/REUTERS

    Tекст: Катерина Туманова

    Лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо посетила 15 января Белый дом, где встретилась с американским президентом Дональдом Трампом и вручила ему подарок – Нобелевскую медаль от премии мира, которую получила в 2024 году.

    Мачадо, получившая награду в 2025 году за борьбу против «жестокого, авторитарного государства» Николаса Мадуро, заявила журналистам, что сделала это «в знак признания его уникальной приверженности нашей свободе». Пока неясно, принял ли Трамп подарок, пишет Guardian.

    В тот же день организаторы Нобелевской премии оперативно опубликовали в социальных сетях сообщение: «Медаль может сменить владельца, но звание лауреата Нобелевской премии мира – нет».

    Трамп уже давно публично заявляет о желании получить премию мира, которую  Мачадо ранее посвятила американскому лидеру, когда получила ее в 2025 году.

    Напомним, Нобелевскую премию мира 10 октября присудили оппозиционному политику из Венесуэлы Марии Корине Мачадо за продвижение демократических прав.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп опроверг публикации о том, что он отказался помогать Мачадо стать президентом Венесуэлы из-за вопроса о Нобелевской премии мира. Нобелевский комитет заявил о невозможности для Мачадо отдать премию мира Трампу.

    14 января 2026, 14:51
    Казахстан выразил обеспокоенность ударами ВСУ по танкерам в Черном море

    Казахстан выразил обеспокоенность ударами дронов ВСУ по танкерам в Черном море

    Казахстан выразил обеспокоенность ударами ВСУ по танкерам в Черном море
    @ Lucio Tavora/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Казахстанские власти выразили обеспокоенность после атак беспилотников по трем танкерам у терминала Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море.

    Министерство иностранных дел Казахстана выразило серьезную обеспокоенность из-за недавних атак беспилотных летательных аппаратов на три танкера в Черном море, передает ТАСС. Официальный представитель ведомства Ерлан Жетыбаев в заявлении отметил, что атаки произошли 13 января у морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума.

    Власти Казахстана подчеркивают необходимость обеспечения безопасности судоходства и недопустимость эскалации подобных инцидентов в акватории Черного моря, где проходят важные логистические маршруты.

    Атакованные в Черном море танкеры имели все необходимые разрешения, а также оборудование для идентификации, говорится в заявлении Жетыбаева.

    «Подчеркиваем, что Республика Казахстан не является стороной какого-либо вооруженного конфликта, вносит значимый вклад в укрепление глобальной и европейской энергетической безопасности и обеспечивает бесперебойность поставок энергоносителей в полном соответствии с установленными международными нормами. В этой связи отмечаем, что указанные танкеры имели все необходимые разрешения и были оснащены требуемым идентификационным оборудованием», – сказано в документе.

    МИД Казахстана полагает, что возрастающее число инцидентов вблизи объектов Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) говорит о нарастающих рисках для международной энергетической инфраструктуры. В ведомстве призвали партнеров к тесному взаимодействию по выработке совместных мер по исключению подобных инцидентов в будущем, отмечается в заявлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне украинские беспилотники атаковали танкер Matilda, принадлежащий дочерней компании «Казмунайгаза», в районе морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума.

    В целом в результате атаки ВСУ три танкера у терминала КТК получили повреждения, но сохранили плавучесть, пострадавших среди экипажей нет.


    15 января 2026, 01:49
    Глава Венесуэлы Родригес провела телефонный разговор с Трампом
    Глава Венесуэлы Родригес провела телефонный разговор с Трампом
    @ Delcy Rodriguez/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес сообщила, что у нее состоялся телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

    Родригес отметила, что диалог был продолжительным, продуктивным и корректным, а также подчеркнула, что беседа проходила в атмосфере взаимного уважения, передает РИА «Новости».

    «Мы обсудили двустороннюю рабочую повестку в интересах наших народов, а также нерешенные вопросы в отношениях между нашими правительствами», – сообщила Родригес.

    Трамп подтвердил факт телефонного разговора с Родригес. По его словам, обсуждалось множество тем, включая нефть, минералы, торговлю и вопросы национальной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США подготовили и провели атаку на Венесуэлу. Военные США захватили президента страны Николаса Мадуро. После этого исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес официально возглавила Венесуэлу в качестве и.о. президента.

    13 января 2026, 12:37
    Журналистка заявила о наличии у США вызывающего «гаванский синдром» оружия

    Журналистка Ингбер заявила о наличии у США вызывающего гаванский синдром оружия

    Tекст: Вера Басилая

    Американские спецслужбы получили и уже испытали устройство, которое, как предполагается, способно вызывать симптомы так называемого «гаванского синдрома», сообщила бывшая сотрудница госдепартамента и радиостанции NPR Саша Ингбер.

    Журналистка и бывшая сотрудница госдепартамента Саша Ингбер сообщила на платформе Substack, что у правительства США имеется устройство, которое, как считается, вызывает «гаванский синдром», передает РИА «Новости».

    По ее словам, несколько месяцев назад спецподразделение США изъяло это оружие в ходе операции, однако другой источник сообщает, что устройство могли приобрести, а не захватить. Ингбер уточнила, что устройство сейчас находится в ведении Пентагона и уже прошло испытания.

    Журналистка начала задавать вопросы источникам после появления в соцсетях интервью человека, представленного как сотрудник службы охраны лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, который рассказал, что охранники были «выведены из строя» неизвестным образом во время захвата президента. Репост этого интервью сделала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

    В конце 2024 года специальный комитет по разведке сената США рекомендовал собирать информацию о новых технологиях иностранных противников, включая направленное энергетическое оружие, несмотря на вывод разведсообщества о том, что «гаванский синдром» не связан с иностранными государствами.

    Проявления «гаванского синдрома» впервые были зафиксированы у американских дипломатов на Кубе в 2016 и 2017 годах, а затем в Китае и других странах. По данным главы ЦРУ Уильяма Бернса, общее число пострадавших составляет несколько сотен человек.

    Напомним, разведка США признала, что «гаванский синдром» не связан с действиями других стран, в том числе России. Проявления синдрома – головокружение, тошнота, головные боли и проблемы со слухом – впервые были зафиксированы у дипломатов США на Кубе в 2016 и 2017 годах.

    Венесуэльский военный сообщил, что во время операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе американские военные применили устройство, вызывающее сильную боль в голове и кровотечение из носа.

    Американские военные задействовали вертолеты с уникальным вооружением и защитой.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как США захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе.

    15 января 2026, 07:05
    Трамп: Раскрывший данные США по Венесуэле задержан

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американские власти заключили под стражу человека, которого считают ответственным за передачу секретной информации о Венесуэле, заявил президент США Дональд Трамп.

    Подозреваемый уже находится в тюрьме, это «очень плохой» человек, который, вероятно, проведет за решеткой длительное время, сказал Трамп, передает ТАСС.

    Трамп также не исключил возможность, что к утечкам могут быть причастны и другие лица.

    «Мы вам сообщим об этом. Мы идем по их следу», – добавил президент США.

    Имя и должность задержанного, а также конкретные сведения, которые были раскрыты, Трамп не уточнил.

    В начале января США подготовили и провели атаку на Венесуэлу, они похитили президента страны Николаса Мадуро. После этого исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес возглавила Венесуэлу в качестве и.о. президента.

    Недавно Родригес провела переговоры с Трампом.

    16 января 2026, 08:53
    Нефть подешевела на фоне ослабления геополитических рисков в Иране

    Мировые цены на нефть снизились из-за ослабления геополитических рисков в Иране

    Нефть подешевела на фоне ослабления геополитических рисков в Иране
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Нефть подешевеет в пятницу, поскольку опасения рынка по поводу сокращения поставок сырья уменьшаются на фоне снижения риска нанесения США военного удара по Ирану.

    Цена мартовских фьючерсов на нефть Brent по состоянию на 8:26 снижалась на 0,28% относительно предыдущего закрытия – до 63,58 доллара за баррель, а февральских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,24%, до 59,05 доллара, передает РИА «Новости».

    Эксперты продолжают следить за геополитической ситуацией в Иране. Ранее президент США получил предупреждение от чиновников в США и партнеров с Ближнего Востока о том, что массированный военный удар по Ирану может спровоцировать широкий конфликт.

    «Вероятность того, что Трамп нанесет удар по Ирану, снизилась, и именно это оказывает основное понижающее давление на цены на сырье», – цитирует Reuters старшего аналитика Price Futures Group Фила Флинна.

