    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Куда подевались «образы будущего»

    Помните – были какие-то фукуямы, которые нам рассказывали, что история закончилась, что теперь все будет по-другому и воцарится всеобщее равновесие, как в салате оливье. Черта лысого.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Политическая культура США подталкивает аннексию Гренландии

    Отказ воспользоваться ничтожным положением Европы и Дании противоречил бы основам американской внешнеполитической культуры. А это значит, что аннексия ими Гренландии, мирная или военная, является неизбежной.

    Антон Крылов Антон Крылов Почему в нашем репертуаре так много ремейков

    Сейчас нам кажется, что советская киноотрасль, на которой с переменным успехом паразитирует современный российский кинематограф, была полностью и абсолютно оригинальной. Ага, сейчас.

    13 января 2026, 12:56 • Новости дня

    «Росзарубежнефть» заявила о намерении развивать нефтяные активы в Венесуэле

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская компания «Росзарубежнефть» подтвердила намерение продолжать развитие нефтяных проектов на территории Венесуэлы, акцентируя внимание на защите инвестиций и сотрудничестве с международными партнерами.

    Компания «Росзарубежнефть» продолжит неукоснительно выполнять взятые на себя обязательства в Венесуэле, передает ТАСС.

    В заявлении отмечается, что особое внимание будет уделяться устойчивому развитию совместных нефтедобывающих проектов, инфраструктуры и эффективному реагированию на возникающие вызовы.

    В компании заявили: «Компания продолжит неукоснительно выполнять принятые на себя обязательства в тесной координации со своими международными партнерами, уделяя приоритетное внимание устойчивому развитию совместных нефтедобывающих проектов, инфраструктуры и эффективному реагированию на возникающие вызовы».

    Также особо отмечается, что все проекты будут реализовываться на принципах равноправия, взаимного уважения собственности и защиты инвестиций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон намерен и дальше задерживать все танкеры, покидающие Венесуэлу без соответствующего разрешения.

    Президент США Дональд Трамп заявил о намерении разрешить продажу американской нефти России и Китаю.

    Американские военные задержали танкер «Маринера» и начали разгружать его нефть.

    10 января 2026, 23:51 • Новости дня
    Посол России объяснил проблемы у ПВО в Венесуэле во время атаки США

    Мелик-Багдасаров: У ПВО в Венесуэле во время атаки США были проблемы со связью

    Посол России объяснил проблемы у ПВО в Венесуэле во время атаки США
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Станции дальнего обнаружения ПВО в Венесуэле во время атаки США столкнулись с серьезными проблемами связи, сообщил посол России Сергей Мелик-Багдасаров.

    «Что касается российского ПВО, для того, чтобы им грамотно управлять, нужна грамотная связь. Вот на этом этапе были серьезные проблемы. То есть станции дальнего обнаружения оказались, по сути, отрезанными от центров принятия решения», – приводит слова посла ТАСС со ссылкой на «Соловьев Live».

    Он также добавил, что значительная часть личного состава находилась в отпусках, поэтому системы не сработали должным образом. Посол не исключил возможность конспиративных сценариев, при которых приказы могли быть не отданы вовремя.

    Мелик-Багдасаров отметил, что Венесуэла не сдалась, а лишь реалистично оценила свои возможности. Он пояснил, что операция США показала недостаточную готовность вооруженных сил республики к отражению такой агрессии. По его словам, за прошедшие дни были сделаны определенные выводы, и теперь стране остается полагаться на дипломатию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помимо самолетов тактической авиации, наносивших удары по наземным целям и обеспечивавшим защиту ударной авиации от истребителей, в ударе участвовали также бомбардировщики B-1B Lancer. Действия группировки поддерживались большим числом беспилотников.

    Комментарии (23)
    11 января 2026, 04:59 • Новости дня
    Посол России рассказал о подвиге жены Мадуро

    Силия Флорес добровольно последовала за Мадуро при похищении военными США

    Посол России рассказал о подвиге жены Мадуро
    @ Kyle Mazza/CNP/DPA/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Супруга венесуэльского президента Николаса Мадуро Силия Флорес сама решила сопровождать мужа при его похищении военными США, сообщил посол России Сергей Мелик-Багдасаров.

    «Те люди, которые были свидетелями, очевидцами этой ситуации, а там были в этом помещении и другие люди, они сказали, что она сама последовала за ним. То есть брали только его, и она пошла за ним сама. Это подвиг», – приводит слова посла ТАСС со ссылкой на «Соловьев Live».

    Посол также рассказал, что недавно общался с сыном Мадуро – Николасом. Тот сообщил, что на момент задержания никаких уголовных дел в отношении Флорес не было, они появились только впоследствии. Дипломат уточнил, что когда Флорес решила отправиться за мужем, ее также посадили в вертолет.

    В ходе операции президент Венесуэлы и его супруга получили телесные повреждения, но они не были опасными для жизни. Посол охарактеризовал Флорес как «очень сильную женщину» и «настоящего бойца», подчеркнув, что американцы быстро организовали ее вывоз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США подготовили и провели атаку на Венесуэлу. Американские военные захватили президента страны. Флорес на заседании суда в США представилась как первая леди Венесуэлы.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    12 января 2026, 10:01 • Новости дня
    Трампа разозлил отказ нефтегиганта ExxonMobil инвестировать в Венесуэлу
    Трампа разозлил отказ нефтегиганта ExxonMobil инвестировать в Венесуэлу
    @ Alexander Pohl/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп сообщил о своем намерении ограничить участие ExxonMobil в нефтяных проектах Венесуэлы после критики главы компании, сообщает Associated Press (AP).

    Дональд Трамп заявил журналистам на борту Air Force One, что он «склонен» не пускать ExxonMobil в Венесуэлу из-за настороженности руководства нефтяной компании к инвестициям в страну, передает AP.

    «Мне не понравился ответ Exxon», – отметил Трамп, добавив, что компания «слишком хитрит».

    В пятницу Трамп провел встречу с руководителями нефтяных компаний и попытался убедить их в том, что сотрудничество будет строиться напрямую с США, а не с венесуэльским правительством. Однако глава ExxonMobil Даррен Вудс заявил: «Если мы посмотрим на существующие коммерческие конструкции и рамки в Венесуэле, сегодня она непригодна для инвестиций».

    В тот же день Трамп подписал указ, направленный на защиту доходов Венесуэлы от судебных разбирательств. В документе говорится, что изъятие этих средств может подорвать усилия США по поддержанию экономической и политической стабильности в стране.

    После ухода Николаса Мадуро восстановление нефтяной отрасли Венесуэлы с участием американских компаний стало приоритетом администрации Трампа. Белый дом рассматривает свои действия как экономическое управление Венесуэлой, а Трамп заявил о планах контролировать мировые продажи венесуэльской нефти и изъятие танкеров с этим сырьем.

    Ранее СМИ сообщали, что американские нефтяные компании требуют юридических и финансовых гарантий от администрации США перед началом инвестиций в энергетический сектор Венесуэлы.

    Президент США Дональд Трамп предположил, что влияние Вашингтона на Венесуэлу может сохраняться более года.

    Трамп также заявил, что Венесуэла будет закупать только американскую продукцию на доходы от продажи нефти.

    11 января 2026, 19:12 • Новости дня
    NYP: США применили секретное оружие во время захвата Мадуро

    Tекст: Вера Басилая

    Венесуэльский военный сообщил, что во время операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе американские военные применили устройство, провоцирующее сильную боль в голове и кровотечение из носа, сообщает The New York Post (NYP).

    По данным NYP, в ходе операции по задержанию президента Венесуэлы Николаса Мадуро американские военные использовали неизвестное ранее вооружение, сообщает РБК.

    Венесуэльский военный, ставший свидетелем событий, рассказал, что в момент появления американских беспилотников и вертолетов неожиданно перестали работать все радары системы ПВО.

    Он рассказал, что происходившее было не сражением, а бойней.

    «Это было похоже на очень мощную звуковую волну, от которой, как кажется, голова раскалывалась изнутри. У всех пошла носом кровь, некоторые стали рвать кровью», – заявил военный.

    По его словам, они упали на землю и не могли пошевелиться.

    Источник издания, ранее служивший в американской разведке, сообщил, что у США действительно есть оружие, основанное на направленном излучении микроволн, однако ранее его не применяли. Он также отметил, что похожее вооружение использовали китайские военные во время конфликта с Индией в 2020 году.

    Сообщается, что в начале операции радары системы ПВО Венесуэлы были выведены из строя, а в небе появились беспилотники и вертолеты. Местные военные признались, что с таким оружием сталкиваются впервые.

    Ранее посол России Сергей Мелик-Багдасаров рассказал, что во время операции США по похищению президента Венесуэлы Николаса Мадуро рядом с ним не было охраны.

    США задействовали для захвата Мадуро вертолеты с уникальным вооружением и защитой.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как США удалось захватить Мадуро.

    12 января 2026, 18:40 • Новости дня
    Эксперты рассказали о секретном оружии, использованном при штурме резиденции Мадуро
    Эксперты рассказали о секретном оружии, использованном при штурме резиденции Мадуро
    @ REUTERS/Adam Gray

    Tекст: Никита Миронов

    «Охрану Мадуро в результате предательства сначала «вырубили», а потом – уже не способную к сопротивлению – расстреливали». Такими словами эксперты описывают эффект секретного нелетального оружия, примененного, как утверждает американская пресса, при штурме резиденции президента Венесуэлы Николаса Мадуро американским спецназом «Дельта».

    «Кубинцы считаются лучшими спецназовцами во всей Латинской Америке. Это очень подготовленные специалисты, которых привлекают многие страны. В 1983 году, например, они успешно противостояли американскому спецназу в Гренаде», – рассказывает газете ВЗГЛЯД политолог Ростислав Ищенко.

    Однако же американским военным удалось их нейтрализовать. Так, в интервью The New York Post венесуэльский гвардеец, переживший штурм резиденции президента Венесуэлы Николаса Мадуро, рассказал, что американцы применили некое новое оружие.

    По его словам, «внезапно отключились все радары, над нашими позициями появились десятки беспилотников, а затем около вертолеты высадили примерно двадцать американских военных, вооруженных гораздо более мощным оружием, чем обычное стрелковое». Охранник утверждает, что американцы выпустили «что-то похоже на очень интенсивную звуковую волну».

    По словам гвардейца, внезапно он почувствовал, что его голова взрывается изнутри. «У нас пошла кровь, кого-то рвало кровью. Мы упали на землю и не могли пошевелиться. После начала штурма началась не битва, а резня», – приводит издание The New York Post слова одного из охранников президента Венесуэлы.

    Напомним, 3 января американский спецназ «Дельта» напал на резиденцию президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Куба официально признала гибель 32 своих граждан, «выполнявших задания от имени Революционных вооруженных сил и Министерства внутренних дел по запросу соответствующих органов южноамериканской страны» – то есть сотрудников охраны президента Венесуэлы. Всего же, по данным МВД Венесуэлы, при нападении погибло около ста человек.

    Участник СВО, военблогер Алексей Живов считает, что американский спецназ «Дельта» использовал при штурме нелетальные системы направленного действия: акустическое и микроволновое или электромагнитное оружие. Возможно, все эти виды вместе.

    Подполковник запаса Олег Иванников указывает, что источником мощного излучения стали СВЧ-генераторы и твердотельные генераторы с полупроводниковыми коммутаторами. Кстати, СВЧ-генераторы работают только в ясную погоду, поэтому операция против Мадуро долго откладывалась по погодным условиям. Военный эксперт Виктор Литовкин в свою очередь, полагает, что американцы использовали низко- или высокочастотное звуковое оружие, «которое било по ушам и мозгам».

    Владимир Прохватилов, старший научный сотрудник Академии военных наук рассказал, что могло быть использовано инфразвуковое оружие. «Оно способно действовать через стены и металлические преграды. Человек начинает испытывать тревогу, потом боль», – говорит эксперт.

    Также, по его словам, перед нападением «Дельта» для создания мощного электромагнитного импульса могла использовать СВЧ-генератор. «Но чтобы его включить, нужно сначала доставить и установить. Включить, дать поработать, потом выключить и только потом высаживать десант, иначе он попадет под действие генератора. Если так и было, то имело место предательство со стороны венесуэльских военных или политиков», – пояснил эксперт.

    Прохватилов напомнил, что после нападения исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес отдала приказ об аресте директора Генерального управления военной контрразведки и командира президентского почётного караула, генерал-майора Хавьера Маркано Табате. «Очевидно, что местные власти прячут концы в воду», – считает эксперт и объясняет, что без предательства точно не обошлось.

    «Дельта» – не лучший в мире спецназ, у них было немало провалов. Плюс, очевидно, Трамп не хотел рисковать своими людьми. Поэтому охрану Мадуро в результате предательства сначала «вырубили», а потом – уже не способную к сопротивлению – расстреливали», – объясняет Владимир Прохватилов.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как США удалось захватить президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

    12 января 2026, 16:52 • Новости дня
    Юшков объяснил нежелание нефтяных компаний США возвращаться в Венесуэлу

    Эксперт Юшков: ExxonMobil разошлась с Трампом во мнении о рентабельности работы в Венесуэле

    Юшков объяснил нежелание нефтяных компаний США возвращаться в Венесуэлу
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Американские нефтяные гиганты ведут торг с Белым домом об инвестициях в Венесуэлу. Дональду Трампу нужны эти вложения, чтобы показать успех своей внешней политики, но компании считают его идею нерентабельной и рискованной. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал эксперт по энергетике Игорь Юшков, комментируя раздражение Белого дома из-за публичного отказа ExxonMobil работать в Венесуэле.

    «Скептицизм ExxonMobil относительно работы в Венесуэле объясним: ранее у компании национализировали активы в этой стране», – пояснил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    По его словам, ExxonMobil в принципе не против работы в Южной Америке. «Например, она инвестировала много средств в соседнюю Гайану и стала там основным игроком, постоянно наращивая добычу. Условия там безопасные, негативного опыта нет, отношения с властями хорошие», – отметил он.

    Важным фактором эксперт назвал и географию: «В Гайане добыча ведется на шельфе, не затрагивая континентальную часть. Это тоже гарантия безопасности – физически сложно отнять активы на шельфовом месторождении».

    Юшков также напомнил, что Гайана не входит в ОПЕК+, в отличие от Венесуэлы – сооснователя организации. «С точки зрения нынешних законов ExxonMobil просто удобнее работать в других странах. Именно это и имел в виду гендиректор компании Даррен Вудс. Поэтому я бы говорил не о конфликте, а о торге между бизнесом и Белым домом», – сказал аналитик.

    Суть этого торга, по его мнению, в следующем: «Трамп хочет, чтобы нефтяные компании наглядно показали: смещение Мадуро ведет к улучшениям. Для этого нужны инвестиции в Венесуэлу. Но государство США вкладываться не будет. Поэтому Белый дом предлагает ExxonMobil и другим гигантам самим вложить деньги, увеличив там добычу».

    Однако для самих компаний это «невыгодно и вредно», подчеркнул эксперт. «Глава ExxonMobil сказал об этом открыто. Если США выдадут своим компаниям лицензии, не снимая санкций, это обрушит цены на нефть. Цены на углеводороды и так низкие. Инвестиции в десятки миллиардов для наращивания добычи обвалят их еще сильнее. Пострадают и местные проекты этих компаний, и любые их другие активы, включая американские», – резюмировал он.

    Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил не допустить ExxonMobil к работе в Венесуэле. Гнев главы Белого дома вызвал скептицизм руководителя компании Даррена Вудса по поводу инвестиций в венесуэльскую нефтяную отрасль, сообщает The Guardian.

    «Если мы посмотрим на существующие в Венесуэле правовые и коммерческие механизмы и рамки, то увидим, что инвестировать в страну сегодня невозможно», – заявил Вудс на встрече Трампа с 17 руководителями нефтяных компаний в Уэст-Палм-Бич.

    «Наши активы там уже дважды конфисковались», – напомнил Вудс, добавив, что для нового входа компании в Венесуэлу потребуются «довольно существенные изменения», надежные механизмы защиты инвестиций, а также реформа законодательства страны в сфере углеводородов.

    Трамп прокомментировал выступление Вудса уже после встречи, на борту президентского самолета. «Мне не понравилась реакция Exxon. Они слишком хитрят», – сказал американский лидер. На самой встрече американский лидер призвал американские компании инвестировать 100 млрд долларов в нефтяную отрасль Венесуэлы и заверил, что они будут взаимодействовать напрямую с США, а не с Каракасом. Он пообещал бизнесу «полную безопасность и защиту».

    Также присутствовавший на встрече гендиректор ConocoPhillips Райан Лэнс заявил, что его компания является крупнейшим держателем негосударственных кредитов в Венесуэле, и призвал к реструктуризации долга и всей энергетической системы страны, включая PDVSA. Трамп ответил, что ConocoPhillips получит обратно большую часть своих денег, но США начнут комплексную работу в Венесуэле с чистого листа. «Мы не будем смотреть на то, что люди потеряли в прошлом, потому что это была их вина», – сказал глава Белого дома.

    В минувшую субботу Трамп подписал указ, запрещающий судам или кредиторам изымать доходы, связанные с продажей венесуэльской нефти, хранящиеся на счетах казначейства США. Exxon, ConocoPhillips и Chevron – три крупнейших американских производителя нефти – на протяжении нескольких десятилетий были наиболее значимыми партнерами PDVSA. Правительство покойного президента Венесуэлы Уго Чавеса национализировало отрасль в период с 2004 по 2007 год.

    Chevron провела переговоры о партнерстве с PDVSA и осталась работать в стране, а ConocoPhillips и Exxon покинули Венесуэлу и подали арбитражные иски. Согласно решениям судов, Венесуэла теперь должна ConocoPhillips и Exxon в общей сложности более 13 млрд долларов за экспроприацию активов.

    Вице-президент Chevron Марк Нельсон уже заявил, что его компания готова в полтора раза увеличить добычу в Венесуэле с нынешних 240 тыс. баррелей в сутки. По некоторым оценкам, для возрождения нефтяной промышленности страны и ликвидации последствий неэффективного управления потребуется 100 млрд долларов и десятилетний срок, пишет Bloomberg. Газета ВЗГЛЯД объясняла, как эта ситуация может сказаться на экономике России.

    12 января 2026, 11:22 • Новости дня
    Доминик Гашек потребовал лишить США права проведения ЧМ-2026 по футболу
    Доминик Гашек потребовал лишить США права проведения ЧМ-2026 по футболу
    @ Petr David Josek/AP/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    Олимпийский чемпион Доминик Гашек выступил против проведения матчей чемпионата мира по футболу 2026 года в США, призвав лишить страну права на турнир.

    Олимпийский чемпион по хоккею Доминик Гашек резко высказался в адрес действий Вашингтона, заявив, что США не должны принимать матчи чемпионата мира по футболу, передает ТАСС. В своем аккаунте в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) он подчеркнул: «Я поддерживаю это (лишение США права принимать чемпионат мира). То, что сейчас происходит в США, имеет мало общего с демократией и правом. Страна, которая не уважает международное право и угрожает демократическим странам военной агрессией, не должна проводить такие крупные международные мероприятия».

    Чемпионат мира по футболу 2026 года должен пройти на территории США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля. Гашек убежден, что подобные действия Вашингтона несовместимы с ролью страны-хозяйки столь масштабного спортивного события.

    Ранее 3 января министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США нанесли удары по гражданским и военным объектам в Каракасе, и обвинил Вашингтон в военной агрессии. Дональд Трамп подтвердил проведение этих атак и сообщил о захвате и вывозе президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги в США.

    Сейчас Мадуро и Силия Флорес содержатся в следственном изоляторе Нью-Йорка. Трамп отметил, что временное управление Венесуэлой возьмут на себя США, и выразил уверенность, что они получат компенсацию для американских нефтяных компаний, которые должны направить часть средств на восстановление нефтяной инфраструктуры страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Доминик Гашек предложил Александру Могильному публично осудить спецоперацию на Украине перед церемонией в Зале хоккейной славы.

    Между тем четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону и бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов призвал перекрыть газ Чехии в ответ на слова Гашека о России.

    12 января 2026, 19:12 • Новости дня
    Посол России рассказал об условиях содержания Мадуро в американской тюрьме

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Венесуэлы Николас Мадуро находится в тюрьме и, по информации его адвокатов, содержится в нормальных условиях, не выражая недовольства. Об этом рассказал посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.

    Дипломат в эфире Первого канала отметил, что у адвокатов Мадуро нет претензий к условиям содержания их подзащитного. По словам Мелик-Багдасарова, Мадуро «подтверждает, что намерен твердо стоять до конца и объявил себя военнопленным президентом Боливарианской Республики Венесуэла», передает ТАСС.

    Накануне сын Мадуро Герра сообщил, что президент Венесуэлы, который вместе с супругой находится в тюрьме в Нью-Йорке, передает, что у него все хорошо.

    Ранее посол России Сергей Мелик-Багдасаров сообщил, что супруга Мадуро Силия Флорес сама решила сопровождать мужа при его похищении военными США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США подготовили и провели атаку на Венесуэлу. Американские военные захватили президента страны. Флорес на заседании суда в США представилась как первая леди Венесуэлы.

    13 января 2026, 10:54 • Новости дня
    Американист объяснил суть разногласий Трампа с нефтяными гигантами по Венесуэле

    Американист Дробницкий: Проект Трампа в Венесуэле саботирует глубинное государство в США

    Американист объяснил суть разногласий Трампа с нефтяными гигантами по Венесуэле
    @ Imago/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Крупнейшие американские нефтяные компании не будут торопиться соглашаться на работу в Венесуэле. Они понимают, что в стране нарастает политическая нестабильность, а в самих США мешать развитию венесуэльских проектов будет Демпартия, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил не допустить ExxonMobil к работе в Венесуэле.

    «Скептицизм американских нефтяников в части Венесуэлы объясняется не только экономическими факторами, но и осознанием общей нестабильности в Боливарианской республике», – отметил американист Дмитрий Дробницкий. «Они понимают, что наведение порядка в стране может затянуться. При этом работа нефтегазового сектора обеспечивалась за счет тонкого внутриполитического баланса, который сейчас нарушен», – указал аналитик.

    «При этом, судя по всему, Трамп сам не в полной мере понимал, как будет действовать на территории страны в случае успеха операции. После наскока и свержения Мадуро он по традиции уперся в реальности, что называется, «на земле». Суть в том, что в Венесуэле обстановка в некотором смысле схожа с Афганистаном: сильные родоплеменные связи, а также разрозненные вооруженные группировки», – пояснил спикер.

    «Кроме того, даже внутри новых властей Венесуэлы уже начались разногласия, которые, скорее всего, будут усугубляться. Помимо этого, в стране действуют многочисленные агенты и неформальные организации Демократической партии. Они готовы вставлять палки в колеса любым проектам Трампа. Те, кого они в конечном счете приведу к власти, будут проводить собственную политику. И в ней не найдется места тем нефтяникам, которые поддержали главу Белого дома», – продолжил собеседник.

    «Более того, саботировать проекты Трампа в Венесуэле будет и так называемое глубинное государство внутри самих США. К тому же, в случае ослабления нынешней администрации, Конгресс может «вызвать на ковер» руководителей американских нефтяных гигантов и поставить вопрос о законности их действия на венесуэльской территории», – объяснил политолог.

    «Главы Exxon, ConocoPhillips и других компаний все это прекрасно понимают, и не будут торопиться соглашаться на работу в Венесуэле. Они видят, что все держится на слове Трампа. Но его заявления периодически меняются, да и президентство не вечно. Единственная ошибка, которую совершил Вудс, это несогласие с Трампом во всеуслышание. Я думаю, впредь нефтяной топ-менеджмент будет действовать более тонко, оттягивая окончательный ответ», – заключил Дробницкий.

    Ранее президент США Дональд Трамп разозлился на руководство нефтегиганта ExxonMobil и пригрозил компании недопуском к работе в Венесуэле. Причиной стал скептицизм главы корпорации Даррена Вудса по поводу инвестиций в венесуэльскую нефтяную отрасль, сообщает The Guardian.

    «Если мы посмотрим на существующие в Венесуэле правовые и коммерческие механизмы и рамки, то увидим, что инвестировать в страну сегодня невозможно», – сказал Вудс на встрече Трампа с 17 руководителями нефтяных компаний в Уэст-Палм-Бич.

    Он также напомнил, что активы компании уже «дважды конфисковались». Теперь же, для нового входа корпорации в Венесуэлу, потребуются «довольно существенные изменения», надежные механизмы защиты инвестиций, а также реформа законодательства страны в сфере углеводородов.

    Трамп прокомментировал выступление Вудса уже после встречи, на борту президентского самолета. «Мне не понравилась реакция Exxon. Они слишком хитрят», – сказал американский лидер. На самой встрече американский лидер призвал компании инвестировать 100 млрд долларов в нефтяную отрасль Венесуэлы и заверил, что они будут взаимодействовать напрямую с США, а не с Каракасом. Он также пообещал бизнесу «полную безопасность и защиту».

    Примечательно, что присутствовавший на встрече гендиректор ConocoPhillips Райан Лэнс призвал к реструктуризации долга и всей энергетической системы страны, включая венесуэльскую государственную компанию PDVSA. На что Трамп пообещал, что ConocoPhillips получит обратно большую часть своих денег, но США начнут комплексную работу в Венесуэле с чистого листа.

    10 января 2026, 21:07 • Новости дня
    Bloomberg: Канада боится стать следующей целью США

    Bloomberg: Канада боится стать следующей целью США после Венесуэлы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Активизация США в отношении Венесуэлы и Гренландии вызвала опасения в Оттаве, что страна может стать очередной целью Вашингтона, отмечают западные СМИ.

    Военная операция США в Венесуэле и высказывания Дональда Трампа о планах аннексии Гренландии встревожили власти Канады, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg. Агентство отмечает, что до этого Оттава считала, что интерес Вашингтона к северному соседу угас из-за занятости внутренней и торговой политикой.

    Однако захват венесуэльского лидера Николаса Мадуро и активизация американской риторики по установлению контроля над Гренландией заставили канадцев серьезно воспринимать заявления Трампа о возможности включения их страны в состав США. Агентство пишет, что Канада обладает теми же стратегическими характеристиками, что и Гренландия, и также входит в НАТО.

    Трамп многократно поднимал вопрос о присоединении Гренландии к США, предлагал ее выкупить и в марте 2025 года говорил об аннексии, угрожая Копенгагену торговыми пошлинами. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отвергла эти претензии, подчеркнув, что остров остается частью королевства.

    Ранее Трамп также призывал Канаду стать 51-м штатом США и называл бывшего премьер-министра Джастина Трюдо губернатором. Канадские власти неоднократно отвергали возможность присоединения к США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер заявил, что Гренландия должна принадлежать Соединенным Штатам.

    В ответ глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев высказал мнение, что США уже определились по вопросу Гренландии и допустил аналогичный сценарий для Канады.

    Мировые СМИ отметили, что действия США в Венесуэле и заявления по Гренландии разрушают их собственный глобальный порядок.

    11 января 2026, 17:02 • Новости дня
    Сын Мадуро рассказал о самочувствии отца в тюрьме Нью-Йорка

    Сын Мадуро сообщил, что у отца в тюрьме Нью-Йорка все хорошо

    Сын Мадуро рассказал о самочувствии отца в тюрьме Нью-Йорка
    @ Javier Campos/dpa/Reuters

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Венесуэлы Николас Мадуро, который вместе с супругой находится в тюрьме в Нью-Йорке, передает, что у него все хорошо. Об этом рассказал его сын Николас Мадуро Герра.

    Как пишет Le Monde, по словам его сына Николаса Мадуро Герры, «У нас все хорошо. Мы бойцы», – так президент Венесуэлы охарактеризовал свое состояние, передает ТАСС.

    Мадуро также обратился к своим сторонникам с призывом не грустить.

    Ранее посол России Сергей Мелик-Багдасаров сообщил, что супруга Мадуро Силия Флорес сама решила сопровождать мужа при его похищении военными США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США подготовили и провели атаку на Венесуэлу. Американские военные захватили президента страны. Флорес на заседании суда в США представилась как первая леди Венесуэлы.

    12 января 2026, 13:28 • Новости дня
    Американист назвал приоритетные для Трампа направления во внешней политике

    Американист Дудаков: Самая очевидная мишень Трампа после Венесуэлы – Куба

    Американист назвал приоритетные для Трампа направления во внешней политике
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Угрозы Дональда Трампа о возможных военных операциях против Ирана преувеличены. Этот регион для Вашингтона не является приоритетным. Если исходить из стратегии нацбезопасности США, ключевое направление – это Куба, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Так он прокомментировал попытки администрации США оказывать давление одновременно на несколько стран.

    «Эффект, который был достигнут после американской военной авантюры в Венесуэле и захвата Николаса Мадуро, пока сохраняется. Дональд Трамп, пользуясь этим, задействует классическую стратегию из бизнеса: он хватается сразу за несколько направлений и наблюдает, где высоки шансы достичь нужного результата. Исходя из вероятности успеха, президент США и выберет какое-то одно», – отметил американист Малек Дудаков.

    По его оценкам, самая очевидная мишень Вашингтона после Каракаса – Куба. «Островное государство для Штатов – это незакрытый гештальт, который тянется десятилетиями, еще со времен президентства Джона Кеннеди и провальной операции в заливе Свиней», – уточнил собеседник.

    «Ситуация в экономике Кубы сложная: там постоянно происходят блэкауты, веерные отключения электричества. Страна зависима от поставок топлива и нефти из Венесуэлы. И хотя власти смогли найти альтернативных поставщиков – в частности в Мексике, Гавана столкнется с последствиями», – детализировал эксперт.

    В Латинской Америке администрация Трампа также следит за Боготой и Мехико, продолжил Дудаков. «В Колумбии осенью пройдут президентские выборы. Штаты в надежде привести к победе правых, будут оказывать давление на страну», – отметил спикер. Что касается Мексики, там левые, которые сейчас находятся у власти, надеются прийти к компромиссу по ряду вопросов, но у них с Белым домом сохраняется довольно много противоречий.

    «Отдельный вопрос – Гренландия. Вашингтон давит как на сам остров, так и на Данию, и на Европейский союз. Штаты надеются, что европейцы в последний момент согласятся пойти на уступки, которые могли бы включать, например, передачу Гренландии в рамках Договора о свободной ассоциации», – рассуждает американист.

    Наконец, Трамп ухватился за Иран, добавил политолог. «Причина проста: в Исламской республике продолжаются протесты, которые администрации США очень хочется поддержать. При этом американские ресурсы на Ближнем Востоке сейчас ограничены», – напомнил Дудаков. По его мнению, угрозы главы Белого дома о возможных военных операциях в регионе преувеличены.

    «Штатам потребуется передислоцировать силы для того, чтобы в реальности быть готовыми одновременно и защищать свои базы, и наносить ракетные удары по территории Ирана. Серьезных приготовлений пока не наблюдается. Тем не менее, Вашингтон пытается через информационно-психологическую кампанию оказывать влияние на Тегеран», – указал собеседник.

    Впрочем, по оценкам эксперта, иранское направление для Белого дома сейчас не является приоритетным, о чем свидетельствует и стратегия нацбезопасности США. «Основное – это Куба и Венесуэла. Это отвечает доктрине возвращения американского влияния в Латинской Америке», – уточнил аналитик.

    При этом происходящее внутри США уже вызывает противоречия и ведет к серьезному расколу. «С одной стороны, есть ястребы среди представителей MAGA-электората, которые одобряют действия администрации. С другой, среди сторонников Трампа присутствуют изоляционисты, которые не поддерживают нынешний курс», – детализировал политолог.

    «Что касается общественного мнения, то большинство американцев, скорее, недовольны тем, что происходит вокруг Венесуэлы. Они хотели бы, чтобы Трамп занимался решением внутренних проблем. Чуть больше половины американцев не поддерживает операцию по захвату Мадуро», – рассказал Дудаков, ссылаясь на опросы. По его словам, тема присоединения Гренландии к США тоже крайне непопулярна. «Подавляющее большинство граждан Америки выступает против того, чтобы этому уделять внимание», – добавил он.

    «Впрочем, рейтинги Трампа слегка подросли после военной авантюры с захватом Мадуро – на два-три пункта. Но это в пределах обычных колебаний. Скорее всего, популярность президента в ближайшее время начнет сходить на нет – особенно когда выяснится, что никакого существенного преимущества Штаты не получат, не будет никаких масштабных поставок нефти и вестернизации», – заключил Дудаков.

    Напомним, с начала 2026 года США оказывают активное давление сразу на несколько стран мира. Так, Дональд Трамп после успешного захвата венесуэльского лидера Николаса Мадуро приписал себе новую должность – исполняющий обязанности президента Венесуэлы. Отметим, суд Боливарианской республики назначил вице-президента Делси Родригес и. о. главы государства.

    Трамп также репостнул в своей соцсети Truth Social сгенерированное искусственным интеллектом изображение, на котором он «курит» кубинскую сигару. Он обвинил Кубу в зарабатывании денег на защите лидеров Венесуэлы. «Куба много лет жила за счет огромных объемов нефти и денег, поступавших из Венесуэлы. Взамен Куба предоставляла «услуги безопасности» двум последним венесуэльским диктаторам. Ни нефть, ни деньги больше не будут поступать на Кубу!», – подчеркнул глава Белого дома.

    Слова Трампа прокомментировал министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес. Он отметил, что, в отличие от США, у Кубы «нет правительства, которое занимается наемничеством, шантажом или военным принуждением против других государств». «США ведут себя как криминальный и неконтролируемый гегемон, который угрожает миру и безопасности не только Кубы и этого полушария, но и всего мира», – акцентировал дипломат.

    Еще одно направление работы американской администрации – Гренландия. Американский президент уверен, что Вашингтон «так или иначе» получит остров. В противном случае его заберут Россия или Китай, считает глава Белого дома. Как указал Трамп, оборона Гренландии состоит «из двух собачьих упряжек». «Знаете об этом? А тем временем повсюду находятся российские эсминцы и подводные лодки, а также китайские эсминцы и подводные лодки», – сказал он.

    Впрочем, помимо якобы угрозы со стороны России и КНР Штаты используют и другой аргумент, который, по всей видимости, должен убедить мировую общественность в «необходимости» американской аннексии Гренландии. Дания оккупировала остров в обход норм ООН, заявил спецпосланник США Джефф Лэндри.

    «История имеет значение. США защищали суверенитет Гренландии во время Второй мировой войны, когда Дания не смогла этого сделать. После войны Дания вновь оккупировала ее, обойдя и проигнорировав протокол ООН», – написал Лэндри. Ему ответил датский посол Йеспер Меллер Серенсен. Он согласился, что исторический контекст имеет значение, и подчеркнул: Гренландия веками принадлежала Дании, что признавалось ООН, разными администрациями США и другими странами, передает ТАСС.

    Наконец, Штаты продолжают следить за протестами в Иране. Иранские власти обвиняют в организации акций США и Израиль. Трамп же предупредил, что в случае атаки Тегерана на американские военные и коммерческие объекты США нанесут по стране удары. Телеканал CNN сообщил, что глава Белого дома во вторник проведет совещание с членами Совета национальной безопасности для обсуждения дальнейших действий в отношении Исламской республики.

    Отметим, мировые СМИ после американской операции в Венесуэле заговорили о ренессансе силовой версии доктрины Монро. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в какой следующей стране возможно повторение венесуэльского сценария.

    12 января 2026, 21:57 • Новости дня
    Белый дом анонсировал захват новых танкеров из Венесуэлы

    Белый дом заявил о планах захвата вышедших из Венесуэлы без разрешения США танкеров

    Белый дом анонсировал захват новых танкеров из Венесуэлы
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вашингтон намерен и дальше задерживать все танкеры, покидающие Венесуэлу без соответствующего разрешения, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

    Ливитт подчеркнула, что президент Дональд Трамп «очень ясно дал понять, что лишь нефтяные танкеры, получившие одобрение США, будут покидать Венесуэлу». По ее словам, администрация продолжит захватывать суда, не имеющие государственной принадлежности или не обладающие разрешением на торговлю от американской стороны, передает ТАСС.

    Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что задержание нефтяного танкера состоялось при координации между властями США и временным руководством Венесуэлы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Береговая охрана США провела операцию по задержанию нефтяного танкера Olina у берегов Тринидада. США ранее уже прибегали к агрессивным акциям на море в рамках противостояния с Венесуэлой. В январе США атаковали Венесуэлу и захватили президента Николаса Мадуро. США заявили о согласии Венесуэлы передать до 50 млн баррелей нефти.

    12 января 2026, 10:37 • Новости дня
    Трамп объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы
    Трамп объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы
    @ Bonnie Cash/CNP//Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп разместил в TruthSocial изображение, где он указан как исполняющий обязанности президента Венесуэлы с января 2026 года.

    Дональд Трамп разместил в своей социальной сети TruthSocial скриншот, на котором указано, что он исполняет обязанности президента Венесуэлы с января 2026 года, передает «Ведомости».

    На изображении также присутствует его фотография и краткая биография, в которой закреплены обе должности – президента США и главы Венесуэлы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что безопасность Венесуэлы будут обеспечивать Соединенные Штаты, а не военные с Кубы. Дональд Трамп сообщил об отмене второй волны атак на Венесуэлу после успешного диалога и освобождения политзаключенных.

    При этом Трамп предположил, что влияние Вашингтона на Венесуэлу может сохраняться дольше одного года.

    12 января 2026, 17:12 • Новости дня
    В Белоруссии заявили о невозможности повторения венесуэльского сценария в стране

    Госсекретарь Совбеза Вольфович: Сценарий Венесуэлы в Белоруссии нереален

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сценарий развития событий по венесуэльскому сценарию в Белоруссии невозможен, заявил государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович.

    Он прокомментировал телеканалу «Первый информационный» ситуацию в Венесуэле после совещания у президента Белоруссии Александра Лукашенко, посвященного вопросам охраны государственной границы, передает РИА «Новости»

    Вольфович отметил, что в Венесуэле сыграл свою роль фактор предательства по отношению к президенту и действующей власти. «Вот так беспардонно, безопасно пролететь по территории чужого государства вертолетами, и не получив никаких предупредительных даже выстрелов, – на нашей территории это невозможно», – сказал он.

    Госсекретарь подчеркнул, что белорусские военнослужащие не способны на предательство, а народ республики не может предать своего президента.

    Ранее американский лидер Дональд Трамп объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как США удалось захватить президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

