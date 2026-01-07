  • Новость часаМинтранс: Связь с судном «Маринера» пропала после высадки американских военных
    Вышедшее из России судно используют для устрашения финского населения
    Эксперт прокомментировал захват США судна «Маринера» под российским флагом
    Американист оценил сценарии по присоединению Гренландии к США
    Саакашвили захотел украсть православное Рождество
    Стали известны подробности захвата танкера «Маринера»
    ВС России впервые уничтожили пусковую установку РСЗО «Буран» ВСУ
    Захарова едко прокомментировала заявление Мерца о молодежи Украины
    Эксперт Фримен: Россия может заблокировать Украине доступ к Черному морю
    Миллионер Гимадутдинов погиб при падении вертолета в Пермском крае
    Игорь Караулов Игорь Караулов Россия перестала стесняться саму себя

    «Фирменный стиль» России – это уже не только привычные миру Чайковский и Достоевский, икра, водка и шапка-ушанка. Это сложно устроенная система, в которой разнообразие является не разъединяющим, а скрепляющим фактором.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как перестать спорить с историей

    Возмущение тем, что наши вчерашние мечты остались нереализованными, ведет к идеализации прошлого, даже если прежнее положение дел не так чтобы очень устраивало.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Дехристианизация Рождества – не чисто западная проблема

    После падения коммунизма Рождество вернулось в календарь – но традиция праздновать его уже была утрачена, и для многих, если не большинства из нас, сам смысл праздника остался неясен.

    7 января 2026, 18:20

    Экс-глава ЦРУ спрогнозировал тяжелое будущее Кубы из-за ситуации с Венесуэлой

    Экс-глава ЦРУ Петреус предупредил о рисках для Кубы из-за ситуации с Венесуэлой

    Экс-глава ЦРУ спрогнозировал тяжелое будущее Кубы из-за ситуации с Венесуэлой
    @ Michael Runkel/imageBROKER/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус отметил, что прекращение поставок нефти из Венесуэлы может усугубить энергетический кризис на Кубе.

    Бывший директор ЦРУ США Дэвид Петреус в интервью порталу The Pioneer заявил, что Кубе стоит серьезно беспокоиться за свое будущее на фоне недавних событий в Венесуэле, пишет ТАСС.

    По его словам, страна уже сталкивается с нестабильной работой энергетической системы, а в последние недели и месяцы на Кубе неоднократно происходили отключения электричества.

    «Я думаю, что Куба окажется в очень сложной ситуации», – подчеркнул Петреус.

    Он отметил, что если Венесуэла прекратит экспорт нефти на Кубу, положение государства станет еще тяжелее. Петреус считает, что в этом случае Вашингтон получит дополнительный рычаг влияния на Гавану. Он добавил, что стране следует серьезно побеспокоиться за свое будущее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 3 января президент Кубы Мигель Диас-Канель назвал нападение США на Венесуэлу преступным и потребовал быстрой международной реакции.

    В ответ президент США Дональд Трамп отметил, что экономика Кубы находится в тяжелом положении и предрек ухудшение ситуации после смены власти в Венесуэле.

    Позже Госдепартамент США опубликовал заявление о том, что Западное полушарие считается зоной интересов Вашингтона.

    7 января 2026, 03:27
    США заявили о согласии Венесуэлы передать до 50 млн баррелей нефти

    Трамп заявил о согласии Венесуэлы передать США до 50 млн баррелей нефти

    США заявили о согласии Венесуэлы передать до 50 млн баррелей нефти
    @ Yuri Gripas/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Венесуэлы согласились передать Соединенным Штатам от 30 до 50 млн баррелей нефти, которые будут проданы по рыночной цене, заявил президент США Дональд Трамп, отметив, что полученные средства будут находиться под его контролем.

    «Я с удовольствием сообщаю, что временные власти Венесуэлы отдадут США от 30 до 50 млн баррелей высококачественной подсанкционной нефти», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    По словам Трампа, Соединенные Штаты немедленно приступят к транспортировке нефти из Венесуэлы к разгрузочным терминалам в США для последующей продажи «по рыночной цене».

    Трамп подчеркнул, что средства от продажи нефти будут находиться под его личным контролем как президента США и будут направлены «на благо народов Венесуэлы и Соединенных Штатов».

    Внешнеполитический обозреватель газеты Washington Post Дэвид Игнейшес в авторской колонке отмечал, что администрация США потребовала от Каракаса переписать в кратчайшие сроки в пользу американских компаний законодательство о добыче нефти, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп сначала объяснял действия США против Венесуэлы борьбой с наркотрафиком, а затем связал это с «кражей американских активов», нефти и земли.

    Национализация нефтедобывающих мощностей и НПЗ в долине реки Ориноко затронула интересы компаний из Штатов, Франции, Норвегии и Британии. В 2007 году Уго Чавес подписал указ, по которому иностранный бизнес мог остаться только при условии создания совместных предприятий с государственной компанией PDVSA, получившей 60% акций.

    В январе США атаковали Венесуэлу и захватили президента Николаса Мадуро.

    7 января 2026, 17:17
    Эксперт назвал «пиратской акцией» захват США судна «Маринера»

    Эксперт Кнутов оценил захват США судна «Маринера» под российским флагом

    Эксперт назвал «пиратской акцией» захват США судна «Маринера»
    @ Hakon Rimmereid/REUTERS

    Tекст: Олег Исайченко

    Захват судна, идущего в нейтральных водах под российским флагом, – это пиратская акция, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее США подтвердили задержание российского танкера «Маринера» в Атлантике.

    «Ранее США потребовали, чтобы Венесуэла разорвала любое сотрудничество с Россией, Китаем и Ираном. Это требование касается и вопроса нефти. При этом стоит напомнить, что Москва, равно как и Пекин немало инвестировали в экономику Каракаса. На этом фоне идти на поводу у Вашингтона, который реализует откровенную неоколониальную политику, было бы неразумно», – говорит военный эксперт Юрий Кнутов.

    Он обратил внимание на то, что западные СМИ сообщали о якобы направленной Россией подводной лодке. «Эта информация пока официально не подтверждалась. Но, как бы то ни было, надо понимать, что «Маринера» находится на большой дальности. И помочь ему, скажем, нашими самолетами мы не сможем», – рассуждает аналитик.

    В заключении Кнутов подчеркнул: «США проводят пиратскую акцию. Штаты захватывают танкер, идущий в нейтральных водах и под российским флагом. При этом корабль не совершал никаких нарушений. В целом Америка пытается взять под свой контроль все, что так или иначе связано с нефтью и, по сути, прибегает к грабежу».

    Ранее европейское военное командование ВС США сообщило, что американские власти задержали российский нефтяной танкер «Маринера» якобы за нарушение американского санкционного режима.

    «Судно было задержано в северной Атлантике на основании ордера федерального суда США», – говорится в заявлении. Американские военные высадились на российский нефтяной танкер «Маринера», сообщил журналист телеканала Fox News Лукас Томлинсон со ссылкой на источники, добавляют РИА «Новости».

    Напомним, в среду RT сообщил о попытке высадки десанта на танкере «Маринера» в Атлантике. За последние часы это уже вторая попытка задержания судна с участием вооруженных сил США.

    При этом западная пресса писала, что российская сторона направила подлодку для сопровождения танкера «Маринера» у берегов Венесуэлы.

    Во вторник МИД России заявил, что танкер подвергается преследованию военных США и НАТО. За судном также следили патрульные самолеты Британии, Ирландии и Франции.

    31 декабря 2025, 09:59
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    7 января 2026, 06:30
    ABC News: Вашингтон потребовал от Венесуэлы разорвать связи с Россией и Китаем
    ABC News: Вашингтон потребовал от Венесуэлы разорвать связи с Россией и Китаем
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Администрация США выдвинула Венесуэле ряд требований в качестве условия для наращивания нефтедобычи, сообщил телеканал ABC News.

    Вашингтон, по данным ABC News, настаивает на разрыве Венесуэлы с Ираном, Китаем, Кубой и Россией. Указывается, что от Венесуэлы требуют «выдворить Китай, Россию, Иран, Кубу и разорвать экономические связи». Также власти США требуют от Каракаса согласия на эксклюзивное сотрудничество с Соединенными Штатами в нефтяной отрасли, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе США атаковали Венесуэлу и захватили президента Николаса Мадуро. Президент США Дональд Трамп заявил, что власти Венесуэлы согласились передать Соединенным Штатам от 30 до 50 млн баррелей нефти. Полученные от ее продажи средства будут находиться под контролем Трампа.

    7 января 2026, 08:20
    Reuters: Вашингтон пригрозил расправиться с главой МВД Венесуэлы
    Reuters: Вашингтон пригрозил расправиться с главой МВД Венесуэлы
    @ MIGUEL GUTIERREZ/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американские власти передали венесуэльскому вице-президенту и главе МВД Диосдадо Кабельо сообщение с угрозой ликвидации или похищения в случае отказа поддержать требования Вашингтона в переходный период, сообщают информационные агентства.

    Администрация США через посредников предупредила Кабельо о возможной угрозе его жизни или похищения, если он не поможет исполняющей обязанности президента Делси Родригес выполнить требования Вашингтона и поддержать порядок в Венесуэле, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Американская сторона уверена, что Кабельо остается верен похищенному США президенту Николасу Мадуро.

    В публикации уточняется, что Вашингтон рассчитывает заставить Кабельо к сотрудничеству во время переходного периода, а затем добиться его отстранения от власти и отправки в изгнание.

    Также источники сообщили, что, если Кабельо проявит упрямство, его может ожидать судьба Мадуро или его жизнь окажется под угрозой. Однако в материале отмечается, что американская администрация опасается возникновения хаоса в Венесуэле в случае устранения Кабельо.

    По сведениям агентства, в списке целей Вашингтона также оказался министр обороны Венесуэлы Падрино Лопес, от которого также требуют сотрудничества. Власти США считают, что венесуэльская оппозиция во главе с Марией Кориной Мачадо не способна удержать мир в стране, поэтому предпочтительным вариантом управления республикой остается Делси Родригес.

    Среди требований Вашингтона названы борьба с поставками наркотиков, высылка кубинских специалистов по безопасности и прекращение связей с Ираном.

    Напомним, в начале января США атаковали Венесуэлу и захватили президента страны Николаса Мадуро. Президент США Дональд Трамп заявил, что венесуэльские власти готовы передать Вашингтону от 30 до 50 млн баррелей нефти. Полученные от ее продажи средства будут находиться под контролем главы Белого дома.

    7 января 2026, 10:38
    Polymarket отказалась выплачивать выигрыш за ставки на вторжение США в Венесуэлу
    Polymarket отказалась выплачивать выигрыш за ставки на вторжение США в Венесуэлу
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Онлайн-платформа Polymarket отказалась выплачивать выигрыши за ставки на американское вторжение в Венесуэлу, компания объяснила это отсутствием операции по установлению контроля над территорией страны.

    Выплаты будут возможны только в случае, если американские военные начнут операцию по установлению контроля над территорией Венесуэлы, заявили в платформе, передает РИА «Новости».

    По данным Financial Times, решение платформы вызвало недовольство пользователей. Издание напомнило, что анонимный участник недавно выиграл более 400 тыс. долларов, поставив на вторжение США в Венесуэлу.

    Polymarket оспаривает утверждение, что миссия по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро являлась вторжением.

    Ранее крупная ставка в Polymarket на захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро принесла трейдеру почти 437 тыс. долларов, после этого начались споры о рисках инсайдерской торговли на рынках прогнозов.

    Напомним, США похитили Мадуро, страну возглавила вице-президент Дельси Родригес.

    7 января 2026, 03:16
    Дельси Родригес объявила семидневный траур в Венесуэле

    Tекст: Антон Антонов

    Дельси Родригес, которая официально возглавила Венесуэлу в качестве и.о. президента, объявила о решении ввести семидневный национальный траур по погибшим защитникам страны и президента Николаса Мадуро.

    «Я приняла решение объявить семидневный траур – в честь, во славу и с признательностью молодым женщинам и мужчинам, которые погибли, отдав свою жизнь, защищая Венесуэлу и защищая президента Николаса Мадуро», – приводит слова Родригес РИА «Новости» со ссылкой на VTV.

    По словам Родригес, траур объявлен в связи с гибелью молодых людей, которых власти Венесуэлы считают «мучениками», павшими при защите страны от внешней агрессии ради высших ценностей республики. Она подчеркнула, что стране важно сохранить внутренний мир, и вновь обратилась с призывом прекратить давление и нападки на Венесуэлу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что при похищении Мадуро и его супруги военные США убили большую часть их охраны, а также случайных людей. По данным New York Times, общее число погибших при вторжении США в Венесуэлу достигло 80 человек. В правительстве Кубы сообщили, что в результате данной операции США погибли 32 гражданина Кубы.

    7 января 2026, 02:54
    Конгрессвумен Делэйни предложила объявить импичмент Трампу из-за Венесуэлы

    Tекст: Антон Антонов

    Демократической партии необходимо инициировать импичмент президента США Дональда Трампа из-за операции в Венесуэле, заявила конгрессвумен Эйприл Макклейн Делэйни.

    «Я не могу бездействовать, наблюдая, как президент вновь выходит за рамки своих полномочий и подрывает систему сдержек и противовесов», –  приводит слова Делэйни РИА «Новости».

    Конгрессвумен-демократ от штата Мэриленд заявила, что глава Белого дома провел операцию в Венесуэле без санкции Конгресса, это противоречит требованиям американской конституции. Она подчеркнула, что Трамп также заявил о намерении управлять Венесуэлой после захвата президента Николаса Мадуро. Конгрессвумен добавила, что вопросы импичмента связаны с защитой конституционного порядка и поддержанием роли законодательной власти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США подготовили и провели атаку на Венесуэлу. Американские военные захватили президента страны Николаса Мадуро. Операция осуществлялась исключительно под контролем исполнительной власти, при этом Белый дом месяцами готовил ее без уведомления демократов в Конгрессе.

    7 января 2026, 09:57
    Захарова: Слово «шок» не раз прозвучало в ООН при обсуждении ситуации с Мадуро

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ходе экстренного заседания СБ ООН по ситуации в Венесуэле не раз прозвучало слово «шок», сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Слово «шок» я слышала практически с первых же минут экстренного заседания Совета Безопасности [ООН], которое прошло два дня назад, с учетом разницы во времени», – заявила Захарова в эфире радио Sputnik.

    Дипломат добавила, что слово «шок» употребляли очень многие, включая постпреда России при ООН Василия Небензю, и представителей КНР.

    По мнению Захаровой, вероятно, не существует международно-правовой категории, которая дала бы адекватную юридическую оценку произошедшего.

    Ранее министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль заявил, что венесуэльская сторона на заседании Совета Безопасности ООН одержала явную и законную победу – мировое сообщество признало атаку США нарушением международного права.

    Напомним, США похитили венесуэльского президента Николаса Мадуро. Вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес возглавила страну в статусе исполняющего обязанности президента.

    7 января 2026, 10:28
    Во Львове отключили часть больниц и весь электротранспорт

    Tекст: Денис Тельманов

    Во Львове с ночи приостановлена работа части больниц и всего электротранспорта из-за новых правил распределения электроэнергии для критических объектов.

    Как передает РИА «Новости», мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что с этой ночи в городе отключены от электричества часть больниц и весь коммунальный электротранспорт.

    Он отметил, что это стало следствием изменения подхода правительства к определению критичности предприятий, из-за чего даже аппараты искусственного дыхания, трамваи и троллейбусы теперь работают по графикам отключений.

    «Это нонсенс!» – заявил Садовой в своем Telegram-канале.

    Мэр добавил, что пытается выйти на связь с кабинетом министров для исправления сложившейся ситуации.

    По его словам, новые правила требуют корректировки, чтобы городские службы и медицинские учреждения могли функционировать бесперебойно.

    Ранее премьер Украины Юлия Свириденко объявила, что кабмин поручил областным администрациям сократить перечень критически важных объектов, которые должны обеспечиваться электричеством без перебоев. Также было распоряжение отказаться от дополнительного освещения помещений и парков.

    В последнее время на Украине ежедневно вводятся графики отключения электричества из-за дефицита мощности в энергосистеме. Массовые отключения начались 10 октября, власти Украины неоднократно сообщали о повреждениях сетей и коммунальных систем, признавая ситуацию очень сложной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате ухудшения погодных условий в Хмельницкой и Тернопольской областях произошло отключение электричества в 43 населенных пунктах. Отключение света в двух районах Николаевской области на юге Украины зафиксировали после сообщений местных властей.

    7 января 2026, 11:41
    КНР: Операция США в Венесуэле поставила под угрозу стабильность поставок

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Действия американской стороны на венесуэльской территории несут угрозу глобальной цепочке поставок и экономике этой латиноамериканской страны, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

    Китай решительно осуждает действия США в Венесуэле, действия Вашингтона серьезно повлияли на экономический и социальный порядок этой страны, а также на стабильность глобальной цепочки поставок, заявила Мао Нин, передает РИА «Новости».

    Она добавила, что Пекин сотрудничает с Каракасом, поскольку это две суверенные страны, их взаимодействие защищено международным правом и законами.

    Соединенные Штаты в начале января похитили венесуэльского президента Николаса Мадуро. Вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес возглавила страну в статусе исполняющего обязанности президента.

    7 января 2026, 17:47
    Хегсет связал задержание «Маринера» с блокадой нефти Венесуэлы

    Хегсет заявил о блокаде венесуэльской нефти после задержания «Маринеры»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский военный министр Пит Хегсет, комментируя заявление Европейского командования ВС США о задержании российского нефтяного танкера «Маринера», заявил, что США продолжают блокировать передвижение подсанкционной венесуэльской нефти.

    Пит Хегсет заявил, что США продолжают блокировать передвижение венесуэльской нефти, находящейся под санкциями, передает ТАСС. Его заявление прозвучало на фоне публикации Европейского командования ВС США о задержании российского танкера «Маринера».

    Хегсет в своем сообщении в соцсети X (заблокирована в РФ) подчеркнул, что задержание «Маринеры» связано с действующими ограничениями на торговлю венесуэльской нефтью, которые остаются в силе в любой точке мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Юрий Кнутов назвал захват российского судна в нейтральных водах пиратской акцией.

    США ранее подтвердили задержание российского танкера «Маринера» в Атлантике.

    Канал RT сообщил о попытке высадки десанта на этот танкер.

    7 января 2026, 11:56
    WP: В ходе операции США в Венесуэле погибли более 70 человек

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В результате военной операции США в Венесуэле, проведенной 3 января, погибли десятки человек, включая военных и мирных жителей, сообщают американские СМИ.

    По предварительным оценкам, около 75 человек стали жертвами атаки, причем значительная часть погибших – в результате перестрелки в резиденции президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе, сказали источники Washington Post, передает РИА «Новости».

    Один из источников уточнил, что по меньшей мере 67 человек погибли непосредственно во время удара, а другой источник указал, что число погибших может достигать 80.

    В числе жертв, по словам чиновников, есть кубинские и венесуэльские военные, а также мирные жители.

    Напомним, США атаковали Венесуэлу и похитили президента Николаса Мадуро. Президент США Дональд Трамп сообщил, что венесуэльские власти готовы передать Соединенным Штатам от 30 до 50 млн баррелей нефти. Полученные от ее продажи средства останутся под контролем американского президента.

    7 января 2026, 14:46
    Захарова возмутилась словам США о «бескровной» операции в Венесуэле

    Захарова выразила возмущение заявлениям США о «бескровной» операции в Венесуэле

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова публично выразила возмущение по поводу заявлений США о том, что операция в Венесуэле прошла без жертв, отметив гибель десятков граждан.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова резко отреагировала на заявления Вашингтона о том, что операция в Венесуэле якобы прошла «бескровно». В эфире радио Sputnik она отметила, что американская сторона игнорирует гибель десятков граждан Венесуэлы и Кубы.

    «То есть как никто не погиб? А граждане Венесуэлы и граждане Кубы – они что, не люди? У меня вопрос: мы в каком вообще живем измерении? Я хочу получить ответ. Вот тут на днях господин Рубио передал поздравление своему российскому коллеге с Рождеством. Я, пользуясь этой возможностью, хотела бы также поздравить госдепартамент с Рождеством и задать вопрос: когда США говорят о том, что эта операция так называемая прошла бескровно, они граждан Венесуэлы и Кубы за людей не считают, получается? Кто дал им такое право? Кто дал право не видеть те кровавые последствия, которые они же сами и устроили, которые наступили по результатам их действий?», – сказала Захарова .

    Захарова также указала, что ООН не дала должной оценки гибели людей в результате этих событий. Она провела параллели с недавними событиями на Украине, напомнив, что аналогичным образом международные структуры не замечают жертв среди гражданских лиц, включая погибших после удара по кафе в Херсонской области и жертв мин «Лепесток».

    По ее словам, в Венесуэле и на Кубе за 42 минуты погибли десятки человек, однако это не было отмечено в заявлениях США и международного сообщества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в военной операции США в Венесуэле погибли более 70 человек. В среду и.о. президента страны Дельси Родригес объявила о введении семидневного национального траура по погибшим защитникам страны и президента Николаса Мадуро.

    Газета ВЗГЛЯД проанализировала, почему армия Венесуэлы и охрана президента не смогли противостоять операции.

    7 января 2026, 15:20
    Сенатор Грэм опроверг планы сделать Венесуэлу колонией США

    Tекст: Денис Тельманов

    Сенатор Линдси Грэм подчеркнул, что несмотря на влияние США, Венесуэла не превратится в американскую колонию, а Вашингтон не планирует владеть ею вечно.

    Сенатор США Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, заявил в интервью порталу Semafor, что США не собираются делать Венесуэлу своей колонией, передает РИА «Новости».

    «Трамп хочет, чтобы все знали, что он у власти. Я хочу, чтобы все услышали, что мы управляем Венесуэлой... Это не значит, что мы будем владеть ей вечно. Она не станет колонией США, но мы ей управляем», – отметил Грэм

    Ранее США нанесли массированный удар по Венесуэле, после чего президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк.

    Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом по обвинениям в «наркотерроризме» и угрозе для США. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности.

    В ответ на действия США Каракас запросил срочное заседание ООН, а верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. Она официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей 5 января.

    МИД России выразил солидарность с Венесуэлой, призвал освободить Мадуро и его супругу и не допустить эскалации конфликта. К аналогичным призывам присоединились власти Китая и КНДР, осудившие действия США и заявившие о нарушении международного права.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова выразила возмущение по поводу заявлений США о том, что операция в Венесуэле прошла без жертв.

    Американские СМИ сообщили, что во время военной операции США в Венесуэле, состоявшейся 3 января, погибли десятки человек, включая военных и мирных жителей.

    Администрация США выдвинула Венесуэле ряд условий для наращивания добычи нефти.

    7 января 2026, 17:07
    CNBC сообщил о планах США частично снять санкции с Венесуэлы

    Tекст: Денис Тельманов

    Соединенные Штаты планируют уменьшить количество ограничительных мер против Венесуэлы и разрешить продажу ее нефти через американский рынок без временных ограничений.

    США собираются смягчить санкции в отношении Венесуэлы, передает CNBC.

    По данным телеканала, число действующих ограничений будет сокращено, что позволит частично восстановить экономические связи между странами.

    Также сообщается, что продажи нефти из Венесуэлы смогут осуществляться через американские компании без ограничений по времени.

    Решение связано с намерением стимулировать экономические реформы и политический диалог в Венесуэле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сенатор Линдси Грэм подчеркнул, что несмотря на влияние США, Венесуэла не превратится в американскую колонию.

    В результате военной операции США в Венесуэле, проведенной третьего января, погибли десятки человек, включая военных и мирных жителей.

    Власти Венесуэлы согласились передать Соединенным Штатам от 30 до 50 млн баррелей нефти, которые будут проданы по рыночной цене и средства от продажи будут находиться под контролем президента США Дональда Трампа.

    Каким будет курс рубля в 2026 году

    «Рубль сильно переоценен», а «пауза в девальвации рубля слишком затянулась» – такими словами эксперты оценивают исключительно крепкий курс российской национальной валюты в 2025 году. Экономисты считают, что в 2026-м рубль ждет ослабление. Насколько и по каким причинам? Подробности

    «Буревестник» и «Посейдон» изменили принципы ядерного сдерживания

    «Россия продемонстрировала всему миру новое слово в военной технике». Такими словами эксперты описывают проведение в 2025 году испытаний двух новых видов вооружений – аппаратов «Буревестник» и «Посейдон». Что это за системы и почему они так встревожили наших потенциальных противников? Подробности

    «Меня не убили – значит, не убьют». Что помогает выжившим после теракта в Хорлах

    «Им было важно уничтожить как можно большее количество наших людей. Наверняка дроны направляли наемники – ни сердечной жалобы, ни братской крови они не чувствуют». Выжившие после украинского удара в новогоднюю ночь по кафе в херсонских Хорлах рассказали спецкору газеты ВЗГЛЯД, во что они верят. Подробности

    Вышедшее из России судно используют для устрашения финского населения

    Финляндией задержано очередное торговое судно, вышедшее из российского порта. Какие надуманные предлоги на этот раз сочинили для ареста груза и экипажа финские власти – и почему перед нами прежде всего информационно-психологическая операция ЕС против собственного населения? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Как подать на алименты 2026: куда подавать заявление, размер, ответственность за неуплату

      Не только бывшие супруги в определенных случаях имеют право на алименты. Рассказываем, кто и в каких случаях может получить данный вид помощи от другого члена семьи, на какую сумму можно рассчитывать, что делать в случае отказа выплачивать алименты и какие документы для всего этого требуются.

    • ЕГЭ 2026: расписание, изменения, обязательные предметы

      Единый государственный экзамен (ЕГЭ) и в 2026 году останется ключевым инструментом измерения итоговых знаний школьников, в том числе для поступления в вузы. Расскажем об особенностях проведения ЕГЭ в 2026-м и о том, в какие дни пройдут экзамены по тем или иным предметам.

    • Как правильно снять и передать показания счетчиков ЖКХ в 2026 году

      Каждый собственник квартиры в многоквартирном доме должен ежемесячно платить коммунальные услуги, а для этого передавать показания соответствующих приборов учета. Как, кому и каким способом требуется это делать и что будет, если не выполнять данную процедуру?

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

