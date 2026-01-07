Экс-глава ЦРУ спрогнозировал тяжелое будущее Кубы из-за ситуации с Венесуэлой

Экс-глава ЦРУ Петреус предупредил о рисках для Кубы из-за ситуации с Венесуэлой

Tекст: Тимур Шайдуллин

Бывший директор ЦРУ США Дэвид Петреус в интервью порталу The Pioneer заявил, что Кубе стоит серьезно беспокоиться за свое будущее на фоне недавних событий в Венесуэле, пишет ТАСС.

По его словам, страна уже сталкивается с нестабильной работой энергетической системы, а в последние недели и месяцы на Кубе неоднократно происходили отключения электричества.

«Я думаю, что Куба окажется в очень сложной ситуации», – подчеркнул Петреус.

Он отметил, что если Венесуэла прекратит экспорт нефти на Кубу, положение государства станет еще тяжелее. Петреус считает, что в этом случае Вашингтон получит дополнительный рычаг влияния на Гавану. Он добавил, что стране следует серьезно побеспокоиться за свое будущее.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 3 января президент Кубы Мигель Диас-Канель назвал нападение США на Венесуэлу преступным и потребовал быстрой международной реакции.

В ответ президент США Дональд Трамп отметил, что экономика Кубы находится в тяжелом положении и предрек ухудшение ситуации после смены власти в Венесуэле.

Позже Госдепартамент США опубликовал заявление о том, что Западное полушарие считается зоной интересов Вашингтона.