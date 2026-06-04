Сбитый на северо-востоке Москвы двухлетний мальчик скончался в больнице

Tекст: Ольга Иванова

Трагический инцидент произошел на северо-востоке столицы, передает ТАСС. Водитель легкового автомобиля совершил наезд на малолетнего ребенка во дворе дома на Гостиничной улице, после чего скрылся с места происшествия.

«Пострадавший ребенок скончался в больнице», – сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции. Несмотря на усилия врачей, жизнь госпитализированного двухлетнего мальчика спасти не удалось.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно установили личность скрывшегося водителя. Им оказался мужчина 1959 года рождения, в настоящий момент он задержан для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Как писала газета ВЗГЛЯД, столичные правоохранители оперативно задержали скрывшегося с места этой аварии водителя.

В марте текущего года на юго-востоке Москвы грузовик сбил двенадцатилетнюю девочку на тротуаре. В декабре прошлого года другой грузовой автомобиль наехал на ребенка на регулируемом пешеходном переходе.