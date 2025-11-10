Лукашенко выступил против отказа от проводной телефонной связи

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, мобильные телефоны недостаточно защищены от утечек, особенно если речь идет о государственных служащих и чиновниках, передает БелТА.

«Никакого секрета, если у вас [мобильный] телефон, чем вы занимаетесь, куда вы ходите – никакого секрета», – подчеркнул Лукашенко. Он отметил, что разговоры по проводной связи не оказываются на зарубежных серверах, в отличие от мобильных устройств, которые могут быть прослушаны спецслужбами независимо от того, включены они или нет.

Глава государства выразил мнение, что не стоит внедрять цифровизацию в сферах, где это не является необходимым. Он указал, что сохранение аналоговых методов коммуникации может повысить кибербезопасность, а бумажные носители по-прежнему надежны для хранения конфиденциальной информации. По его словам, не следует излишне волноваться о распространении персональных данных, таких как номера телефонов и адреса.

В мае в Москве произошел массовый сбой в работе мобильной связи и интернета.