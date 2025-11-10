Решить демографические проблемы, восстановить значимость института семьи и сделать многодетность нормой – никогда не получится при сохранении капиталистической экономики, базирующейся на необходимости и даже культе постоянно растущего потребления.4 комментария
Лукашенко выступил против отказа от проводной телефонной связи
Белорусский президент Александр Лукашенко выступил с заявлением о необходимости сохранять проводную телефонную связь.
По его словам, мобильные телефоны недостаточно защищены от утечек, особенно если речь идет о государственных служащих и чиновниках, передает БелТА.
«Никакого секрета, если у вас [мобильный] телефон, чем вы занимаетесь, куда вы ходите – никакого секрета», – подчеркнул Лукашенко. Он отметил, что разговоры по проводной связи не оказываются на зарубежных серверах, в отличие от мобильных устройств, которые могут быть прослушаны спецслужбами независимо от того, включены они или нет.
Глава государства выразил мнение, что не стоит внедрять цифровизацию в сферах, где это не является необходимым. Он указал, что сохранение аналоговых методов коммуникации может повысить кибербезопасность, а бумажные носители по-прежнему надежны для хранения конфиденциальной информации. По его словам, не следует излишне волноваться о распространении персональных данных, таких как номера телефонов и адреса.
