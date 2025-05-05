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В Москве произошел массовый сбой в работе мобильной связи и интернета
В столице фиксировалось значительное количество обращений по поводу перебоев в работе мобильного интернета и голосовой связи у крупных операторов.
Согласно данным сервиса Downdetector, в Москве зафиксировали массовые жалобы на сбои связи у операторов «Билайн», МТС и Т2. Наибольшее число обращений поступило по поводу «Билайн» – зарегистрировано более 2,6 тыс. жалоб, сообщает РИА «Новости».
У оператора МТС наблюдалось более 2,5 тыс. обращений от пользователей, у Т2 – свыше 2,1 тыс. Абоненты всех компаний сообщали о полномасштабных сбоях, затрагивающих и мобильный интернет, и голосовую связь.
Отмечается, что подавляющее большинство жалоб поступило от жителей Москвы, где фиксировались перебои как с доступом в интернет, так и с возможностью совершать звонки.
Ранее на территории России пользователи столкнулись с массовыми сбоями в работе игрового сервиса Steam.