Никому из предшественников не снилась та власть, которая есть у нынешнего главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Ему удалось оттеснить от Зеленского все другие «придворные группировки» и создать почти тотальные вертикали власти.10768 комментариев
Валиева поделилась полученным от Бурунова советом
Валиева рассказала о совете Бурунова расслабиться и работать
Российская фигуристка Камила Валиева поделилась, что актер Сергей Бурунов дал ей ценный совет во время работы над благотворительным проектом.
По словам спортсменки, Бурунов сказал: «Расслабься и работай». Валиева отметила, что этот совет действительно помогает ей в работе, передает РИА «Новости».
На презентации проекта Валиева также ответила на вопрос о том, чьим коллегой хотела бы стать в кино. Спортсменка показала фотографию с Буруновым, подтвердив таким образом свое восхищение актером.
Как сообщалось в феврале, депутат Госдумы Светлана Журова считает, что фигуристка Камила Валиева обязана вернуть медали после решения Спортивного арбитражного суда из-за обнаружения у нее запрещенных веществ в микродозах.
Напомним, Валиева была дисквалифицирована на четыре года по решению Спортивного арбитражного суда, из-за этого были пересмотрены и результаты сборной РФ на Олимпиаде в Пекине. Валиева заявила о намерении вернуться к спортивной карьере после завершения дисквалификации.