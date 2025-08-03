Валиева поделилась полученным от Бурунова советом

Валиева рассказала о совете Бурунова расслабиться и работать

Tекст: Дарья Григоренко

По словам спортсменки, Бурунов сказал: «Расслабься и работай». Валиева отметила, что этот совет действительно помогает ей в работе, передает РИА «Новости».

На презентации проекта Валиева также ответила на вопрос о том, чьим коллегой хотела бы стать в кино. Спортсменка показала фотографию с Буруновым, подтвердив таким образом свое восхищение актером.

Как сообщалось в феврале, депутат Госдумы Светлана Журова считает, что фигуристка Камила Валиева обязана вернуть медали после решения Спортивного арбитражного суда из-за обнаружения у нее запрещенных веществ в микродозах.

Напомним, Валиева была дисквалифицирована на четыре года по решению Спортивного арбитражного суда, из-за этого были пересмотрены и результаты сборной РФ на Олимпиаде в Пекине. Валиева заявила о намерении вернуться к спортивной карьере после завершения дисквалификации.