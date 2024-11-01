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    Капиталистический мир не дает богачам упокоиться. Он победил законы природы (или Бога, зависит от ваших убеждений). Он заставляет жить тех людей, чей век на этой Земле уже завершился. Мозг отказал, чувств нет, а внешне человек выглядит эдаким живчиком, потому что наука способна продлить лишь физическое существование, но никак не душевное и ментальное.

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    Анастасия Романова Анастасия Романова Перестаньте быть потребителями, и квадроберы станут нестрашны

    Квадроберы – всего лишь частный случай и продукт потребительского общества. И здесь нам нужно отчетливо понимать, что если мы действительно хотим жить иначе, то нужно начинать не с запрета на ушки и корма, а буквально вымарывать из себя конкретную модель мышления.

    10 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Как Америка признала Армию России сильнейшей в мире

    Американцев в мире не особо боятся – США проиграли все свои кампании, начиная с югославской войны, и сейчас не в состоянии даже поставить на место хуситов в Йемене. А россияне со времен второй чеченской идут от победы к победе.

    8 комментариев
    1 ноября 2024, 21:28 • Новости дня

    Валиева решила продолжить карьеру после окончания дисквалификации

    Фигуристка Валиева объявила о планах продолжить карьеру после окончания дисквалификации

    Tекст: Валерия Городецкая

    Фигуристка Камила Валиева заявила о намерении вернуться к спортивной карьере после завершения дисквалификации, отметив, что неудачное выступление на чемпионате России не должно стать концом ее пути.

    Спортсменка выразила желание вновь вернуться на лед и радовать зрителей, передает ТАСС. Решение о продолжении спортивной карьеры было принято после размышлений над ее последним выступлением на чемпионате России, которое, по словам Валиевой, не принесло удовлетворения.

    Она подчеркнула, что не считает правильным заканчивать карьеру в столь юном возрасте, и обещает приложить все усилия для успешного возвращения. «Буду прикладывать все усилия, чтобы радовать зрителей, себя, тренеров и всех болельщиков», – сказала она.

    Напомним, российская фигуристка Камила Валиева была дисквалифицирована на четыре года по решению Спортивного арбитражного суда. Ранее директор ЦСО «Самбо-70» Ренат Лайшев рассказал, что 18-летняя экс-фигуристка поступила в МГИМО и пойдет работать на Первый канал.

    1 ноября 2024, 14:35 • Новости дня
    Российская армия прорвала фронт на Южно-Донецком направлении

    Рогов: Российская армия прорвала фронт на Южно-Донецком направлении севернее Угледара

    Российская армия прорвала фронт на Южно-Донецком направлении
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска на Южно-Донецком направлении севернее Угледара продвинулись вперед и выровняли линию фронта между селами Новоукраинка и Богоявленка, сообщил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    Рогов заявил, что на этом направлении произошел обвал фронта противника, передает РИА «Новости». Он отметил, что к ранее захваченным 25 кв. км добавилось еще около 20 кв. км территорий.

    «Успех наших войск продолжается. К вчерашним 25 квадратным километрам добавилось еще порядка 20. Наши войска продвинулись севернее Новоукраинки и выровняли линию фронта с Богоявленкой. Инициатива находится полностью в руках нашей армии, при этом у противника на данном участке, по сути, произошел обвал линии фронта», – сказал Рогов.

    Он также подчеркнул, что продвижение российской армии вперед продолжается.

    Накануне Рогов сообщил, что российские войска освободили свыше 20 кв. км на Южно-Донецком направлении.

    Ранее пленный украинский командир Александр Долматов сообщил, что в результате боев под Угледаром из 60 бойцов взвода ВСУ выжили только трое.

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    31 октября 2024, 23:39 • Новости дня
    В России перестанут продавать пиво в алюминиевых банках 0,5 литра

    Российский производитель алюминиевой тары отказался от банок 0,5 литра

    В России перестанут продавать пиво в алюминиевых банках 0,5 литра
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    В России больше не будут производиться и продаваться напитки в банках объемом 0,5 литра, компании начнут использовать тару емкостью 0,45 литра.

    Крупнейший производитель алюминиевой тары в России, компания «Урбан Крафт», прекращает выпуск пол-литровых банок. Начиная с 25 октября, клиенты должны заказывать тару объемом 0,45 литра, сообщило РИА «Новости».

    По словам представителей компании, пива в банках 0,5 больше не будет. Как и любого другого напитка. Это решение обусловлено снижением спроса на классические банки объемом 0,5 литра.

    Таким образом, компания адаптируется к изменяющимся потребностям рынка, предлагая альтернативный объем тары. Это изменение может повлиять на ассортимент напитков, доступных для покупки в России, говорится в заявлении производителя.

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    1 ноября 2024, 21:33 • Видео
    Трамп: Я разъединю Россию и Китай

    Дональд Трамп дал большое интервью Такеру Карлсону под занавес предвыборной кампании, заявив, что в прошлом он уничтожил «Северный поток», а в будущем «разъединит» Россию и Китай. По этому интервью видно, что Трамп запросто может проиграть.

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    1 ноября 2024, 01:47 • Новости дня
    Зеленский решил использовать операцию в Курской области для переговоров с Россией

    Зеленский сообщил о намерении использовать операцию ВСУ в Курской области для дипломатии

    Зеленский решил использовать операцию в Курской области для переговоров с Россией

    Tекст: Максим Попов

    Операция ВСУ в Курской области может сыграть важную роль в украинских дипломатических инициативах, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    По словам Зеленского, успешное завершение операции может иметь значимое влияние и будет использовано в тактических целях для урегулирования конфликта, передает Ura.ru.

    Кроме того, украинский президент подчеркнул, что операция в Курской области не только продолжается, но и играет ключевую роль в реализации украинских инициатив. Он выразил уверенность в том, что действия ВСУ могут стать значимым инструментом в тактических и дипломатических переговорах касательно конфликта.

    Напомним, в четверг Минобороны сообщило, что российские войска отразили попытку вторжения ВСУ на территорию Курской области, уничтожив более 300 военнослужащих и несколько единиц вражеской техники. За день до этого стало известно, что украинская сторона потеряла свыше 350 человек на этом участке фронта.

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    31 октября 2024, 21:56 • Новости дня
    Орбан назвал варварством отказ Европы от переговоров с Москвой
    Орбан назвал варварством отказ Европы от переговоров с Москвой
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал отказ европейских политиков вести переговоры с Россией, назвав это варварством и глупостью.

    В ходе мероприятия издания Weltwoche в Вене Орбан выразил свое мнение о текущей политической ситуации в Европе, передает ТАСС.

    Венгерский премьер охарактеризовал отказ европейских стран от переговоров с Москвой как варварство с дипломатической точки зрения и подчеркнул, что Европа довольна отсутствием диалога с Россией.

    По мнению Орбана, Украина не сможет добиться успеха в текущем конфликте. Он заявил, что ситуация с каждым днем ухудшается, и отметил, что разумные аналитики предсказывают невозможность победы для Украины. Орбан подчеркнул необходимость остановки боевых действий и прекращения огня.

    Орбан также отметил, что достижение мира должно быть приоритетом для европейских стран, но вместо этого они стремятся к победе над Россией. По его мнению, Франция и ФРГ должны сыграть ключевую роль в этом процессе, он призвал их начать переговоры с Москвой. Орбан считает, что переговоры должны быть открытыми, а не тайными, как это происходит сейчас.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад понял, что надо договариваться по Украине, потому что не в состоянии победить Россию на поле боя.

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    1 ноября 2024, 18:19 • Новости дня
    Мигрант устроил истерику в полиции после лишения гражданства России

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Томске 30-летний мигрант Махмуджона Мабубзоду лишился российского гражданства за уклонение от службы в армии и устроил истерику в отделе полиции, сообщают СМИ.

    Во время инцидента Мабубзоду начал ругаться с инспектором, плакать и бросаться документами, включая свой паспорт, передает Ura.Ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Как сообщается, мужчине предложили решить проблему, заключив контракт с министерством обороны, однако он отказался объяснять причины своего отказа и убежал. Позднее Мабубзоду вернулся, чтобы собрать разбросанные документы.

    В августе этого года мигрант принес присягу гражданина России и был обязан пройти первичный воинский учет в течение двух недель. Однако он не забрал паспорт и проигнорировал посещение военкомата.

    Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев предложил внедрить в России «цифровой профиль мигранта» для полной идентификации иностранных граждан на всей территории страны и призвал проводить миграционную политику в интересах государства, а не других стран.

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    1 ноября 2024, 11:04 • Новости дня
    Эксперт высмеял планы Зеленского использовать вторжение в Курскую область для дипломатии

    Политолог Скачко: Зеленский потерялся в причинно-следственных связях курского вторжения

    Эксперт высмеял планы Зеленского использовать вторжение в Курскую область для дипломатии
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Владимир Зеленский выступает с заявлениями по принципу «мели, Емеля, твоя неделя». Другое дело, что все сказанное им лишний раз свидетельствует о его неадекватности как политика, которому в руки отдана еще и военная власть, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Зеленский сообщил о намерении использовать вторжение ВСУ в Курскую область для дипломатии.

    «Заявление Владимира Зеленского – яркое подтверждение тому, что он полностью не понимает причинно-следственные связи происходящих событий. Человек ставит телегу впереди лошади. Он сам «заварил кашу», инициировал нападение на российский регион, а сейчас пытается прикрыть свою агрессию попыткой достичь какого-то мира. Это абсолютно извращенная логика и дипломатическая, и военная, и политическая», – отметил Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    По мнению собеседника, Зеленский выступает с заявлениями по принципу «мели, Емеля, твоя неделя». «Ему нужно что-то говорить – вот он и говорит. Другое дело, что все сказанное им лишний раз свидетельствует о его неадекватности как политика, которому в руки отдана еще и военная власть», – уточнил политолог.

    Политолог на этом фоне удивился, о каких «дипломатических инициативах» Киева может идти речь, если Украина – агрессор, который совершает преступления в Курской области. Причем о зверствах украинских военных в регионе пишут уже и западные СМИ. «В Москве неоднократно озвучивали свою позицию: переговоры с Киевом не могут иметь место до того, как противник покинет территорию Российской Федерации. Речь идет как о Курской области, так и о Донбассе и Новороссии», – напомнил спикер.

    На Западе же к заявлениям Зеленского отнесутся исключительно как к информационному шуму, считает он. «А у некоторых западных политиков это вызовет желание купить и послать на Банковую какие-нибудь успокоительные или средства для улучшения работы мозга», – сыронизировал Скачко.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что нападение ВСУ на Курскую область может повлиять на окончание конфликта с Россией. «Если эта операция будет иметь влиятельный эффект, мы будем пользоваться этим», – подчеркнул он, отметив, что действия украинской армии в регионе якобы могут сыграть роль в реализации инициатив Киева по урегулированию конфликта.

    По его словам, Украина рассматривает – помимо дипломатических – тактические аспекты этой операции. Зеленский отметил, что успех военных действий в Курской области может способствовать продвижению Киева на международной арене и усилению позиций страны на переговорах с Москвой.

    Напомним, Владимир Путин ранее заявил, что Украина боевыми действиями в Курской области пытается улучшить свои переговорные позиции. Он задался вопросом, о каком диалоге может идти речь с теми, кто «наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозу для объектов ядерной энергетики».

    В четверг Минобороны сообщило, что российские войска отразили попытку вторжения ВСУ на территорию Курской области, уничтожив более 300 военнослужащих и несколько единиц вражеской техники. За день до этого стало известно, что украинская сторона потеряла свыше 350 человек на этом участке фронта.

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    1 ноября 2024, 12:27 • Новости дня
    Северная Корея выразила уверенность в победе России и пообещала «стоять рядом»
    Северная Корея выразила уверенность в победе России и пообещала «стоять рядом»
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Северная Корея уверена в победе России в военном конфликте, Пхеньян готов «твердо стоять рядом с российскими товарищами», заявила глава МИД КНДР Цой Сон Хи на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

    По ее словам, руководство КНДР не сомневается в победе российской армии, передает ТАСС.

    «Мы еще раз заверяем, что до победного дня мы всегда будем твердо стоять рядом с нашими российскими товарищами», – сказала она.

    Также глава ведомства подчеркнула, что Ким Чен Ын с самого начала конфликта дал указание на мощную поддержку и помощь России и ее народу, «ни на кого не оглядываясь».

    По словам министра, Пхеньян рассматривает текущую международную обстановку как требующую усовершенствования готовности к ответному ядерному удару.

    Цой Сон Хи заверила, что страна не будет изменять курс на укрепление своих ядерных сил, несмотря на внешнее давление. КНДР продолжит развивать свои оборонные возможности в целях обеспечения собственной безопасности и стабильности региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отношения Москвы и Пхеньяна достигли беспрецедентно высокого уровня благодаря усилиям президентов обеих стран.

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    1 ноября 2024, 06:50 • Новости дня
    Неизвестные подожгли релейные шкафы на Казанском направлении МЖД

    Возгорание нарушило график поездов на перегоне Люберцы – Перово-1

    Tекст: Максим Попов

    На Казанском направлении МЖД возникло возгорание релейных шкафов, что привело к отклонению поездов от графика и увеличению интервалов движения.

    Как сообщил Telegram-канал МЖД, возгорание релейных шкафов на перегоне Люберцы – Перово-1 произошло из-за вмешательства посторонних лиц. 

    На время восстановительных работ движение поездов на участке осуществляется с пониженной скоростью. Это повлияло на расписание поездов в обоих направлениях, включая поезда Казанского направления и МЦД-3, которые следуют с увеличенными интервалами.

    В настоящее время принимаются все необходимые меры для нормализации графика движения, заявили представители компании.

    Напомним, 24 октября правоохранители Иркутской области арестовали троих подростков по обвинению в теракте после поджога релейного шкафа и вышки сотовой связи. До этого в Самаре была задержана девушка за поджог вышки сотовой связи и подготовку поджога релейного шкафа по заданию СБУ.


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    1 ноября 2024, 18:27 • Новости дня
    В Госдуме назвали причину сбоя в работе игрового сервиса Steam

    В Госдуме опровергли вмешательство Роскомнадзора в работу сервиса Steam

    В Госдуме назвали причину сбоя в работе игрового сервиса Steam
    @ VCG/Visual China Group/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сбои доступа к игровому сервису Steam вызваны техническими проблемами самой платформы, а не вмешательством российских властей, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

    По словам Горелкина, сбои в доступе к Steam не связаны с действиями Роскомнадзора, передает ТАСС.

    «По моей информации, проблемы с доступом к Steam целиком и полностью в зоне ответственности цифровой платформы, никакого вмешательства со стороны российского регулятора нет», – сказал он, подчеркнув, что проблемы с доступом к сервису находятся в сфере ответственности самой платформы.

    Ранее пользователи в России сообщили о сбоях в работе Steam, включая проблемы с сайтом, мобильным приложением и загрузкой страницы магазина. В качестве решения проблемы некоторые пользователи предлагают смену языковых настроек магазина приложений.

    В начале октября Роскомнадзор ограничил доступ к Discord за нарушение российского законодательства. В России также захотели запретить сервис SpeedTest из-за опасности передачи данных операторов США и угрозы кибератак.

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    31 октября 2024, 22:33 • Новости дня
    Средства ПВО сбили 41 БПЛА за полтора часа над российскими регионами

    Средства ПВО сбили 41 беспилотник за полтора часа над пятью российскими регионами

    Tекст: Максим Попов

    В течение полутора часов российские средства ПВО предотвратили проникновение 41 беспилотного летательного аппарата в воздушное пространство Курской, Брянской, Орловской, Белгородской областей и Крыма.

     «Сорок один беспилотник был обнаружен и успешно сбит до проникновения в населенные пункты, что позволило предотвратить возможные разрушения и жертвы», – отметили в министерстве. В ведомстве добавили, что в результате успешной операции не пострадали ни гражданские объекты, ни инфраструктура, передает ТАСС.

    Напомним, сегодня сразу несколько промышленных предприятий Башкирии подверглись атаке беспилотников ВСУ. Как сообщил глава республики Радий Хабиров, жертв и разрушений не зафиксировано, предприятия продолжают работу в штатном режиме. Также во время атаки с использованием беспилотников в Бердянске была повреждена инфраструктура морского торгового порта.

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    1 ноября 2024, 04:23 • Новости дня
    Лавров запланировал визит в страну ЕС впервые с начала спецоперации

    Глава МИД России примет участие во встрече СМИД ОБСЕ на Мальте в декабре 2024 года

    Tекст: Максим Попов

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров впервые с начала спецоперации на Украине посетит страну ЕС для участия во встрече СМИД ОБСЕ на Мальте в декабре 2024 года.

    Как отметила официальный представитель МИД Мария Захарова, Лавров примет участие во встрече Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ), пишет газета «Ведомости».

    Дипломат подчеркнула, что принимающая страна обязана обеспечить возможность работы всем государствам – членам ОБСЕ. Это мероприятие станет важной площадкой для обсуждения международных вопросов и укрепления сотрудничества внутри организации.

    Напомним, в октябре исполняющий обязанности директора департамента общеевропейского сотрудничества МИД Игорь Капырин заявил, что организация по безопасности и сотрудничеству в Европе переживает кризис, так как отошла от своих первоначальных задач.

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    31 октября 2024, 23:23 • Новости дня
    На реакторе Запорожской АЭС обнаружили утечку воды

    Наблюдатели МАГАТЭ сообщили об утечке воды на реакторе ЗАЭС и ремонте системы

    На реакторе Запорожской АЭС обнаружили утечку воды
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    На одном из реакторов Запорожской АЭС обнаружена утечка воды, в настоящий момент проводятся ремонтные работы с целью устранения проблемы. Об этом сообщили инспекторы МАГАТЭ, подчеркнув, что для проведения сварочных работ потребуется снижение давления в контуре ректора.

    На первом энергоблоке Запорожской АЭС обнаружили утечку воды в системе поддержки насоса теплоносителя реактора. Повреждение было выявлено во время проверки оборудования и потребовала немедленных мер по устранению, передает РИА «Новости».

    Для проведения необходимых сварочных работ было решено снизить давление в первом контуре системы до атмосферного уровня, что позволило начать ремонтные работы. На данный момент продолжается радиографическая проверка сварных швов для обеспечения их надежности и безопасности.

    Представители МАГАТЭ отметили, что они продолжают следить за ситуацией на ЗАЭС и не видят текущих угроз ядерной безопасности.

    Напомним, 26 октября постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что Москва располагает данными о подготовке западными спецслужбами украинских диверсантов для провокаций на российских АЭС.

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    1 ноября 2024, 19:59 • Новости дня
    Обнародованы новые цены на экзамены для претендующих на гражданство РФ мигрантов
    Обнародованы новые цены на экзамены для претендующих на гражданство РФ мигрантов
    @ Смитюк Юрий/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство образования и науки России подготовило проект постановления правительства, устанавливающий стоимость экзаменов для иностранных граждан.

    Экзамены по русскому языку, истории и основам законодательства для целей приобретения гражданства РФ будут стоить 2950 рублей каждый, следует из проекта постановления, передает ТАСС.

    Для получения разрешения на временное проживание или вида на жительство стоимость экзаменов по русскому языку, истории России и основам российского законодательства составит 5900 рублей. В проекте также указано, что экзамены для получения разрешения на работу или патента обойдутся в 3800 рублей.

    Документ был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. В нем уточняется, что нововведение касается услуг по проведению экзаменов, необходимых для иностранцев, желающих получить статус в России.

    Ранее Госдума ввела исключительное право госучреждений проводить экзамены для мигрантов. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что изменения в УК и УПК России в части совершенствования механизмов противодействия незаконной миграции помогут снизить преступность в сфере незаконной миграции.

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    1 ноября 2024, 19:08 • Новости дня
    В ЦБ рассказали о благе банкротства

    В ЦБ назвали банкротство компаний возможным благом для экономики России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Банкротство некоторых компаний может благоприятно сказаться на российской экономике, учитывая текущие ограничения на рынке труда, заявила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.

    Выступая на встрече клуба молодых экономистов «Что будет дальше», Данилова заявила, что возможное банкротство некоторых компаний может оказаться «благом для экономики», передает РБК.

    Она подчеркнула, что ЦБ внимательно мониторит ситуацию в стране, чтобы в случае необходимости предотвратить финансовую нестабильность.

    «В целом в условиях наших ограничений на рынке труда это (возможное банкротство бизнеса) будет, наверное, благо для экономики», – отметила Данилова. По ее мнению, в результате таких изменений возможно «некоторое перераспределение» финансовых потоков в пользу более эффективных компаний.

    Кроме того, Данилова обсудила проблему плавающих ставок. Она отметила, что ранее в России не было столь большого количества кредитных предложений с плавающими ставками, что теперь требует повышенного внимания со стороны регулятора.

    Ранее сообщалось, что свыше 200 торговых центров в России могут столкнуться с банкротством в 2025 году из-за долгов и роста кредитной нагрузки после повышения ставки Центробанка. На прошлой неделе ЦБ повысил ключевую ставку до рекордных 21%.

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    1 ноября 2024, 02:55 • Новости дня
    У фигуранта дела о подготовке взрыва в РУДН нашли запрещенную литературу

    В общежитии РУДН нашли экстремистскую литературу и инструкции террористов

    Tекст: Максим Попов

    У одного из фигурантов дела о подготовке взрыва в общежитии РУДН обнаружили экстремистскую литературу и инструкции террористической организации.

    В ходе обысков следователи обнаружили мобильный телефон с перепиской, касающейся доразведки и докладов участникам группы, сообщило РИА «Новости».

    По имеющейся информации, также были найдены инструкции по боевой подготовке террористической организации.

    Эти находки стали частью материалов дела, которое расследуется в отношении предполагаемых участников группы, готовившей теракт. Судебные органы продолжают расследование, направленное на выяснение всех обстоятельств дела и установление причастности конкретных лиц к предполагаемому преступлению.

    Напомним, в ноябре прошлого года Замоскворецкий суд Москвы отправил под стражу троих обвиняемых в попытке осуществления теракта в здании общежития РУДН.

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    Фантастические планы Зеленского стоили Украине десятки тысяч жизней

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    Колониальный кризис во Франции напоминает о крахе СССР

    Все более масштабным становится кризис в так называемых заморских территориях Франции. После Новой Каледонии и Мартиники волнения и беспорядки стали потрясать еще одну бывшую французскую колонию – Гваделупу. На каждом из этих островов причины волнений разные, но всех их объединяет одно обстоятельство, которое наблюдалось и при распаде СССР. Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Трамп: Я разъединю Россию и Китай

      Дональд Трамп дал большое интервью Такеру Карлсону под занавес предвыборной кампании, заявив, что в прошлом он уничтожил «Северный поток», а в будущем «разъединит» Россию и Китай. По этому интервью видно, что Трамп запросто может проиграть.

    • Трамп хочет вернуть Украину на 10 лет назад

      Окружение Дональда Трампа рассказало, какой будет его тактика на Украине в случае победы на президентских выборах. Республиканцу приписывают намерение реанимировать так называемые Минские соглашения, одновременно усилив их. О чем идет речь?

    • Зеленский устроил истерику из-за «Томагавков»

      Владимир Зеленский подтвердил, что Киев запрашивает у США ракеты семейства «Томагавк». Он возмущен, что информация об этом секретном пункте «плана победы» стала известна СМИ. Так руководство Украины получило отказ по третьей части «плана» и подозрения в невменяемости со стороны своих западных партнеров.

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

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