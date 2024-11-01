Капиталистический мир не дает богачам упокоиться. Он победил законы природы (или Бога, зависит от ваших убеждений). Он заставляет жить тех людей, чей век на этой Земле уже завершился. Мозг отказал, чувств нет, а внешне человек выглядит эдаким живчиком, потому что наука способна продлить лишь физическое существование, но никак не душевное и ментальное.11 комментариев
Валиева решила продолжить карьеру после окончания дисквалификации
Фигуристка Валиева объявила о планах продолжить карьеру после окончания дисквалификации
Фигуристка Камила Валиева заявила о намерении вернуться к спортивной карьере после завершения дисквалификации, отметив, что неудачное выступление на чемпионате России не должно стать концом ее пути.
Спортсменка выразила желание вновь вернуться на лед и радовать зрителей, передает ТАСС. Решение о продолжении спортивной карьеры было принято после размышлений над ее последним выступлением на чемпионате России, которое, по словам Валиевой, не принесло удовлетворения.
Она подчеркнула, что не считает правильным заканчивать карьеру в столь юном возрасте, и обещает приложить все усилия для успешного возвращения. «Буду прикладывать все усилия, чтобы радовать зрителей, себя, тренеров и всех болельщиков», – сказала она.
Напомним, российская фигуристка Камила Валиева была дисквалифицирована на четыре года по решению Спортивного арбитражного суда. Ранее директор ЦСО «Самбо-70» Ренат Лайшев рассказал, что 18-летняя экс-фигуристка поступила в МГИМО и пойдет работать на Первый канал.