Эксперты оценили решение Спортивного арбитражного суда о дисквалификации Камилы Валиевой

Tекст: Евгений Поздняков

Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение о дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой. По мнению ведомства, она нарушила антидопинговые правила. В качестве наказания спортсменке на четыре года запретили участвовать в соревнованиях. Однако отсчет указанного срока начинается с 25 декабря 2021-го, что позволит Валиевой вернуться к соревнованиям уже в декабре будущего года.

Вместе с тем решение CAS стало поводом к пересмотру результатов Олимпийских игр, проходивших два года назад в Пекине. Так, Международный союз конькобежцев (ISU) отобрал у России чемпионство по фигурному катанию. После вычета 20 баллов, изначально принадлежавших Валиевой, сборную сместили на третье место.

На первые позиции вышли команды США и Японии с результатом 65 и 63 балла соответственно. В нашей стране решение раскритиковали. Так, Олимпийский комитет России (ОКР) подчеркнул, что дисквалификация фигуристки стала объявлением войны российскому спорту. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. В заявлении отмечается, что за два года рассмотрения громкого дела так и не прозвучало «содержательного, подкрепленного фактами» ответа на вопрос, почему «взятая в декабре 2021 года допинг-проба Валиевой в течение полутора месяцев придерживалась в шведской лаборатории, вопреки всем установленным срокам».

Результаты же исследований были опубликованы сразу после окончания командного турнира фигуристов, указывает ОКР. На ситуацию отреагировало и посольство РФ в США. В своем Telegram-канале дипведомство обратило внимание на «атмосферу злорадства по поводу русофобского решения CAS». Акцентируется, что все это «укладывается в русло развязанной Западом гибридной войны» против России.

«Местные власти не чураются откровенного давления на спортивную структуру, чтобы не допускать показ высококонкурентных российских спортсменов на соревнованиях, особенно под внешним триколором», – отмечает посольство. Там также обратили внимание на то, что Штаты «явно раздражены» тем, что «новые – не подконтрольные западникам – формы пользуются популярностью».

По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, решение CAS политизировано. Он заметил, что правительство делает все возможное для отстаивания прав российских олимпийцев. В отношении дела Валиевой планируется задействовать механизмы апелляции. На фоне этого приходится признать, что допинговые скандалы стали привычным оружием западных спортивных организаций против российских атлетов. Так, в марте прошлого года теннисисты Иван Михайлюк и Дарья Мигина были отстранены от участия в соревнованиях по решению Международной федерации тенниса (ITF).

В феврале 2023 года в европейских СМИ началась сильнейшая волна обвинений России в недобросовестной организации допинг-проверок спортсменов. В частности, нападкам подверглись фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, лыжники Алексей Червоткин и Иван Якимушкин, а также биатлонисты Алексей Цветков и Эдуард Латыпов.

Несмотря на то, что спортивные чиновники западных государств пытаются представить указанные решения как деполитизированные, их действия говорят об обратном. Международный олимпийский комитет рекомендовал допускать до соревнований лишь тех россиян, которые не поддерживают СВО и готовы к участию на правах нейтральных атлетов.

Как отмечают в экспертном сообществе, постановка фактора политической позиции участника состязаний в основу напрямую противоречит спортивным идеалам, заложенным основателем современных Олимпийских игр Пьером де Кубертеном. Кроме того, давление, оказываемое на российских спортсменов, становится свидетельством огромной зависимости международных соревнований от позиции западных государств.

По мнению аналитиков, в этих условиях Москве стоит заняться созданием альтернативных спортивных площадок, на которых не будет места для политики.

«Олимпийский комитет России образно, но точно назвал решение Спортивного арбитражного суда объявлением войны отечественному спорту. Дело в том, что никогда по подобным случаям ни Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА), ни CAS не выносили такого жесткого решения. Дисквалификация на четыре года обычно дается за очень серьезный допинг», – сказала Светлана Журова, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы.

По ее словам, за микродозы подобных серьезных ограничений еще не было. Чаще всего спортсменов, пойманных на применении незначительного количества запрещенных веществ, оправдывают. Немаловажную роль играет и умышленное использование повышающих спортивные результаты препаратов, чего однозначно не было два года назад на Олимпиаде в Пекине в случае 15-летней Валиевой.

«Это скорее очередное продолжение войны, которая уже давно объявлена нам. И наши спортсмены, к сожалению, находятся под пристальным взглядом, а за любую провинность им положен не просто полный срок, а двойной. И это выглядит странно на фоне нарушений спортсменов из других стран», – рассуждает собеседница.

Она подчеркивает, что CAS и так «тянул до последнего» с решением, оказывая давление на Валиеву на протяжении двух лет. Это было сделано для того, чтобы скандал как можно дольше «фонил» в информационном пространстве. И вероятно, чтобы заставить спортсменов не ехать на предстоящие Всемирные игры дружбы, которые пройдут в сентябре этого года в Москве и Екатеринбурге.

Единственное, что Россия может сделать в данной ситуации – открыто говорить о произошедшем акте несправедливости. Также, по мнению депутата, эффективной была бы схожая риторика среди «друзей и коллег на Западе, если таковые, конечно, еще остались».

«Что касается потери золота в командном турнире среди фигуристов на Олимпиаде, то здесь как раз все логично и закономерно. Если Валиеву дисквалифицировали, ее очки вычли, поэтому получилось третье место. Я думала, что все-таки будет ниже. Конечно, сама ситуация эта изуверская, потому что ребята-то наши знают, что они золотые. И мы должны поддержать их в этом смысле, считать их золотыми победителями, а не бронзовыми», – подчеркивает Журова.

Международные спортивные инстанции давно превратились в инструмент давления, добавляет Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра политического анализа. «Их задача – не продвижение здорового образа жизни и не демонстрация возможностей человеческого духа. Сегодня всевозможные комитеты попали под давление западных стран и выполняют простое поручение Вашингтона: наказать неугодные государства за ведение суверенной политики», – сказал он.

«Россия в этом плане не одинока. Страдают и другие государства, не желающие встраиваться в западную конъюнктуру. Допинговые исследования стали главным оружием в руках США и ЕС. Сотни атлетов оказываются жертвами ложных обвинений, в то время как сами западные спортсмены активно прибегают к использованию запрещенных препаратов», – отмечает эксперт.

«Происходит сознательная подтасовка результатов.

Ее цель – продемонстрировать превосходство Вашингтона и Брюсселя. Вспомним скандал с бронхиальными препаратами норвежских олимпийцев. Они не подвергались такому вниманию, как наши спортсмены, но результаты показали неимоверные», – подчеркивает политолог.

«Однако господство западного мира не будет длиться вечно. Когда-нибудь международные соревнования вернут себе утраченные честность и справедливость. Тем не менее ждать лучших времен сложа руки тоже не стоит. В скором времени в Екатеринбурге пройдут «Игры Дружбы» – знаковое событие для глобального спорта», – указывает он.

«Важно лишить западные страны монополии на организацию масштабных состязаний. Отечественные атлеты и их коллеги из государств, решившихся на противостояние с США, должны знать, что в мире еще остались независимые площадки, способные по достоинству оценить их усилия и навыки», – резюмирует Данилин.