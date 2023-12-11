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    МОК променял спорт на политику

    @ AP/TASS

    11 декабря 2023, 09:04 Мнение

    МОК променял спорт на политику

    Некоторые оптимисты обрадовались, когда МОК таки объявил, что российские и белорусские спортсмены отправятся на Олимпиаду в Париж. Казалось бы, счастье близко. Но нет.

    Денис Миролюбов Денис Миролюбов

    Главный редактор InVoice Media

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    Россия продолжает открытое противостояние с Западом, и конца этому процессу не видно. Но одно дело политика, и совсем другое – спорт, в котором творится откровенный беспредел, имя которому – Международный олимпийский комитет (МОК).

    Всесторонние санкции в отношении отечественных атлетов практически во всех видах спорта – это то, к чему мы уже привыкли. На днях УЕФА не допустил сборную России по футболу до жеребьевки Лиги наций сезона 2024/2025. Это было ожидаемо, ведь глава организации Александр Чеферин давно сказал, что до конца СВО вопрос с возвращением российского футбола можно считать закрытым.

    Не удивляют и угрозы в адрес спортсменов, которые захотят участвовать в Играх дружбы, которые пройдут в Москве и Екатеринбурге в сентябре 2024 года. Это привычно и даже не вызывает никаких эмоций. Но МОК, как истинная западная организация, показал, что границ во вседозволенности, лицемерии и откровенном хамстве у него нет. А ведь самые оптимистично настроенные люди верили, что грань МОК не перейдет. Но увы.

    А ведь именно права и закон – это то, чем долгие десятилетия нас заманивал Запад. Теперь же все маски сброшены. МОК опубликовал пресс-релиз, в котором сообщалось о смене спортивного гражданства девятью атлетами, трое из которых – граждане России. Борец Георгий Тибилов принял решение представлять Сербию, а велогонщики Михаил Яковлев и Валерия Любимова – Израиль и Францию соответственно. Казалось бы, решили и решили, имеют право. Но не все так просто.

    Выяснилось, что Олимпийский комитет России (ОКР) не давал согласия на смену спортивного гражданства. А это, на минуточку, обязательное условие, которое касается всех государств. Но в МОК заявили, что мнение ОКР никого не интересует, и дали понять, что переманивание спортсменов будет происходить без барьеров и без соблюдения законов.

    Глава ОКР Станислав Поздняков отреагировал жестко, заявив, что произошедшее – откровенный произвол и беззаконие. В его речи прозвучали слова «фарс», «особые правила» и «дискриминация». Сложно спорить. Но что Россия может сделать? Ответ очень прост – ничего. Безусловно, ОКР будет оспаривать действия МОК в Спортивном арбитражном суде (CAS), так как происходящее – настоящий прецедент, наглый и вопиющий. Но рассчитывать, что CAS будет иметь мнение, отличное от мнения МОК – наивно. Этот суд точно так же перестал быть объективным и независимым. Например, в нем до сих пор не рассмотрены российские апелляции по обжалованию антироссийских действий (по беззаконному отстранению спортсменов), хотя подавались они еще весной 2022 года.

    Можно ли понять и принять решение атлетов, сменивших спортивное гражданство – вопрос открытый, и каждый ответит на него сам.

    Но стоит ли ждать «ухода» топовых спортсменов? Вряд ли. Этот тренд, скорее, подхватят молодые атлеты, которые пока ничего не добились. Осуждать людей, которые настолько мечтают о золотой олимпийской медали, что готовы делать это под чужим флагом – дело неблагодарное. В конце концов, каждый сам принимает решение, что делать со своей жизнью.

    Другое дело – стоит ли считать таких спортсменов предателями. Тут нужен индивидуальный подход. Основная часть переметнувшихся совершенно не скрывает, что та или страна предложила им лучшие условия: лучшие сборы, лучшую экипировку, жилье, деньги и возможность выступать на главных соревнованиях и прославлять себя любимого. Вторая часть понимает, что не может пробиться в состав сборной России сугубо по спортивному принципу, поэтому выбирает другую страну, где тот или иной вид не так развит. Если к этим спортсменам и могут быть претензии, то половинчатые – очевидно, что не все из них сделали такой выбор исходя из нелюбви к Родине. Совершенно иное отношение должно быть к людям, которые согласились сменить спортивное гражданство и не скрывают негативного отношения к России. Это самое обычное предательство.

    Но несмотря на очевидную враждебность в адрес России, некоторые оптимисты всё же остались. Они с нетерпением ждали заседания МОК в Лозанне 5 декабря. Мероприятие подали как встречу, на которой будет серьезнейшим образом обсуждаться так называемый русский вопрос. В преддверии саммита отовсюду звучали речи о недопустимости смешивания политики и спорта, о том, что все спортсмены мира категорически против наказания российских атлетов и так далее. А международные федерации, мол, в глубине души желают спортсменам из России выступить на Олимпиаде в Париже, пусть и в нейтральном статусе.

    А на деле красивые речи так и остались речами. Никакой конкретики не появилось. И не появится. Потому что МОК – это давно не независимая организация, которая чтит олимпийские принципы и знает, что означает фраза «спорт вне политики».

    И вот – развязка. 8 декабря некоторые оптимисты обрадовались, когда МОК таки объявил, что российские и белорусские спортсмены отправятся на Олимпиаду в Париж. Казалось бы, счастье близко. Но нет. На Олимпиаду-2024 поедут только представители индивидуальных видов спорта, а команды допуск не получат. При этом атлетам дозволено выступать только под нейтральным флагом, с категорическим запретом демонстрации российской символики на любых официальных мероприятиях Игр.

    Появился свет во мраке? Сомнительно. Ведь спортсменов обяжут подписывать некие документы с некими условиями, включающими в себя пункт о «миротворческой миссии олимпийского движения». Разумеется, атлеты, ранее поддержавшие СВО или имеющие отношение к силовым структурам России, допущены не будут. При этом критериям допуска сегодня соответствуют немногим больше десятка человек, трое из которых – белорусы. В основных видах отбор на Игры давно закончен.

    Удивительно, что заслуженный тренер России Татьяна Тарасова назвала всё происходящее позитивным событием и сказала, что МОК принял человеческое решение. Только мне видится, что МОК всего лишь немного отпустил вожжи. Меняет ли это суть происходящего? Нет.

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