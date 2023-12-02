МОК назвал сроки принятия решения о допуске россиян на Олимпиаду

Бах: МОК намерен принять решение об участии российских спортсменов в Олимпиаде-2024 в марте

Tекст: Валентина Григоренко

Как указал Бах, МОК не обсуждали пока вопрос участия российских спортсменов на прошедшем заседании исполкома. По его словам, на олимпийском саммите будет изучена геополитическая ситуация и ее влияние на спорт, передает РИА «Новости» со ссылкой на Inside the Games.

Он добавил, что также будет учтено последнее решение ООН по данному вопросу, которое призывает к олимпийскому перемирию и поддерживает подход МОК. И в зависимости от того, какой будет диалог на олимпийском саммите, исполком МОК примет решение в ближайшие месяцы, то есть на заседании в марте, пояснил Бах.

В среду директор МОК по коммуникациям Марк Адамс заявил, что МОК и международные спортивные федерации будут проверять российских и белорусских атлетов на соответствие критериям допуска до старта Олимпиады 2024 года в Париже и во время соревнований.

Ранее президент МОК Томас Бах заявил, что спортсмены, прошедшие олимпийский отбор и соблюдающие Олимпийскую хартию, имеют право участвовать в Играх.