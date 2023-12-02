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МОК назвал сроки принятия решения о допуске россиян на Олимпиаду
Бах: МОК намерен принять решение об участии российских спортсменов в Олимпиаде-2024 в марте
Окончательное решение по вопросу участия российских атлетов в Олимпийских играх 2024 года в Париже будет принято на исполкоме организации в марте, заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.
Как указал Бах, МОК не обсуждали пока вопрос участия российских спортсменов на прошедшем заседании исполкома. По его словам, на олимпийском саммите будет изучена геополитическая ситуация и ее влияние на спорт, передает РИА «Новости» со ссылкой на Inside the Games.
Он добавил, что также будет учтено последнее решение ООН по данному вопросу, которое призывает к олимпийскому перемирию и поддерживает подход МОК. И в зависимости от того, какой будет диалог на олимпийском саммите, исполком МОК примет решение в ближайшие месяцы, то есть на заседании в марте, пояснил Бах.
В среду директор МОК по коммуникациям Марк Адамс заявил, что МОК и международные спортивные федерации будут проверять российских и белорусских атлетов на соответствие критериям допуска до старта Олимпиады 2024 года в Париже и во время соревнований.
Ранее президент МОК Томас Бах заявил, что спортсмены, прошедшие олимпийский отбор и соблюдающие Олимпийскую хартию, имеют право участвовать в Играх.