В РУСАДА ответили на заявления норвежского СМИ по поводу допинг-проверок россиян

В РУСАДА ответили на заявления норвежского СМИ, усомнившегося в допинг-проверках россиян

Все члены сборных России по олимпийским видам спорта находятся под полным контролем как российских, так и зарубежных антидопинговых служб, сообщила генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова.

Журналисты норвежского телеканала ТВ2 в материале подвергли сомнению качество допинг-контроля ряда российских спортсменов. По данным ТВ2, фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, лыжники Алексей Червоткин и Иван Якимушкин, биатлонисты Алексей Цветков и Эдуард Латыпов в 2022 году ни разу не проверялись РУСАДА на допинг.

По словам Логиновой, для получения объективной информации о количестве тестов у спортсменов международного уровня необходимо учитывать данные соответствующей международной организации, а не только данные с сайта РУСАДА, передает ТАСС.

«Спортсмены, упомянутые в заметке, в течение 2022 года неоднократно сдавали пробы, поэтому при подготовке подобных статей на тему допинг-контроля мы посоветовали бы тщательно разобраться в вопросе юрисдикции антидопинговых организаций и изучить статистику», – заключила Логинова.

Ранее дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) аннулировал результат фигуристки Камилы Валиевой на победном для нее чемпионате России 2022 года, спортсменку лишили золотой медали.