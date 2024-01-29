ОКР назвал решение CAS по Валиевой «объявлением войны» российскому спорту

Tекст: Алексей Дегтярев

Решение CAS – негативное, но рассчитывать на объективность и беспристрастность этой структуры не приходится, говорится в заявлении на сайте ОКР.

Есть и другие примеры предвзятости этого арбитража, ОКР сама участвует в качестве стороны в нескольких делах, в том числе в деле по отстранению комитета на основании решения исполкома МОК.

По мнению ОКР, «за два года в публичном пространстве так и не прозвучало содержательного, подкрепленного фактами, а не смехотворными отписками ответа на вопрос», почему за два года взятая в декабре 2021 года проба Валиевой держалась в шведской лаборатории полтора месяца.

Результат же самой пробы обнародовали сразу после окончания победного для России командного турнира фигуристов.

«По факту же российскому спорту была объявлена война, и в ней, как мы видим, все средства хороши», – отметили в ОКР.

Напомним, в понедельник CAS решил дисквалифицировать на четыре года Валиеву за нарушение антидопинговых правил. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не согласна с решением CAS.