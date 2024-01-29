Песков: Россия не согласна с решением CAS дисквалифицировать Валиеву

Tекст: Валентина Григоренко

Вместе с тем пресс-секретарь президента отметил, что эту ситуацию должны комментировать спортивные чиновники, передает ТАСС.

Он добавил, что дисквалификация Валиевой является политизированным решением. Песков, отвечая на вопрос, будет ли Россия дальше отстаивать права спортсменов, подчеркнул, что Россия задействует механизмы апелляции по фигуристке, поскольку страна должна защищать своих спортсменов до конца.

В понедельник CAS решил дисквалифицировать на четыре года российскую фигуристку Камилу Валиеву за нарушение антидопинговых правил.

Напомним, международное агентство допинг-тестирования объявило, что допинг-проба Валиевой дала положительный результат на триметазидин. Результат был обнародован во время Олимпийских игр в Пекине. На тот момент Валиева уже завоевала олимпийское золото в командном турнире.