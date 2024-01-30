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Сборную России лишили золота Олимпиады в Пекине по фигурному катанию
Международный союз конькобежцев (ISU) присудил сборной России третье место по итогам командного турнира среди фигуристов на Олимпийских играх в 2022 году в Пекине.
По данным ISU, российская команда была лишена 20 баллов, которые российская фигуристка Камила Валиева заработала после победы в короткой и произвольной программах. После вычета баллов сборная России переместилась на третье место и имеет на счету 54 очка, передает ТАСС.
Отмечается, что переди команды США (65) и Японии (63).
Напомним, Спортивный арбитражный суд ранее решил дисквалифицировать на четыре года российскую фигуристку Камилу Валиеву за якобы имевшее место нарушение антидопинговых правил.
В Кремле заявляли, что Россия не согласна с решением Спортивного арбитража о дисквалификации Валиевой.
Олимпийский комитет России (ОКР) подчеркивал, что решение CAS – это объявление войны российскому спорту.