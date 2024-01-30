Журова назвала изуверским лишение российских фигуристов золота Олимпиады

Tекст: Татьяна Косолапова

«Понятное дело, что Олимпийский комитет России (ОКР) образно назвал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) объявлением войны российскому спорту. Просто дело в том, что никогда по подобным случаям ни Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА), ни CAS не выносили такого жесткого решения. Дисквалификация на четыре года обычно дается за очень серьезный допинг», – говорит Журова.



Такой большой срок дисквалификации, по ее словам, ни разу не давали за микродозы. Чаще всего спортсменов, пойманных на микродозе допинга, оправдывают. Более того, немаловажную роль играет умышленное применение повышающих спортивные результаты препаратов, чего однозначно не было два года назад на Олимпиаде в Пекине в случае 15-летней Валиевой.

«Это, скорее, очередное продолжение войны, которая уже давно объявлена нам. И, к сожалению, наши спортсмены находятся под пристальным взглядом, а за любую провинность им положен не просто полный срок, а двойной. И это выглядит странно на фоне нарушений другими спортсменами из других стран», – рассуждает собеседница.

Она подчеркивает, что CAS и так «тянул до последнего» с данным решением, оказывая давление на Валиеву на протяжении двух лет. Это было сделано для того, чтобы данный скандал как можно дольше «фонил» в информационном пространстве, и, вероятно, чтобы заставить спортсменов не ехать на предстоящие Всемирные игры дружбы, которые пройдут в сентябре этого года в Москве и Екатеринбурге.

Единственное, что Россия может делать в данной ситуации, так это говорить об этой несправедливости и призывать делать то же самое друзей и коллег на Западе, если таковые остались, считает депутат.

«Что касается потери золота в командном турнире среди фигуристов на Олимпиаде, то здесь как раз все правильно. Валиеву дисквалифицировали, ее очки вычли, поэтому получилось третье место. Я думала, что все-таки будет ниже, но хотя бы третье место дали. Конечно, сама ситуация эта изуверская, потому что ребята-то наши уверены, что они золотые. И мы должны поддержать их в этом смысле, считать их золотыми победителями, а не бронзовыми», – заключила Журова.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за якобы имевшее место нарушение антидопинговых правил. После этого Международный союз конькобежцев (ISU) присудил сборной России третье место по итогам командного турнира среди фигуристов на Олимпийских играх в 2022 году в Пекине.

В Олимпийском комитете России (ОКР) назвали заключение арбитража негативным, отметив, что рассчитывать на объективность и беспристрастность этой структуры не приходится. Также там подчеркнули, что российскому спорту таким образом «была объявлена война». В российском посольстве США в свою очередь заявили, что Вашингтон пытается надавить на международные спортивные организации, чтобы не пустить российских спортсменов на соревнования. Более того, в Америке злорадствуют по поводу дисквалификации Валиевой.