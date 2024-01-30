  • Новость часаСША не дали визу главе делегации России для участия в сессии ООН
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Похвала Борреля оскорбила Центральную Азию
    Фигуристку Валиеву дисквалифицировали на четыре года
    Кулеба пообещал венгерским политикам обломанные об Украину зубы
    Хирург объяснил, как пластическая операция носа повышает мужскую потенцию
    БРИКС обогнала G7 по доле в мировой экономике в 2023 году
    Президент Чехии призвал Европу готовиться к приходу Трампа
    Трасс выбежала, когда ей начали разъяснять причины начала СВО
    В центре Москвы задержали владельца бренда «Олейна»
    Ален Делон лишился права распоряжаться имуществом
    Мнения
    Дмитрий Винник Дмитрий Винник «Критическое мышление» как последний козырь Госдепа

    Расчет был на то, что на фоне явных проблем с дезинформацией в интернете ни у кого не поднимется рука придраться к «столь актуальным» курсам медиаграмотности, фактчекинга и критического мышления.

    16 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Украинские военные стали жертвами своего государства

    Убежден, что век вражды не будет долгим. Те, кто говорит, что мы враги на сто, на тысячу лет, ошибаются. Рано или поздно настанет мир и люди с обеих сторон сначала неуверенно, а потом всё смелее, начнут протягивать друг другу руки.

    13 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов УЕФА ищет способ вернуть российский футбол в Европу

    К Европе и ее выходкам можно относиться по-разному. Но одно отрицать нельзя: без конкурентных международных соревнований российский футбол продолжит стагнировать.

    26 комментариев
    30 января 2024, 01:45 • Новости дня

    Посольство России заявило о злорадстве в США из-за дисквалификации Валиевой

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вашингтон пытается надавить на международные спортивные организации, чтобы не пустить российских спортсменов на соревнования, в США злорадствуют по поводу дисквалификации россиянки Камилы Валиевой на соревнования, заявило российское посольство США.

    В журналистских и спортивных кругах США есть «атмосфера злорадства» по поводу решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой, указало диппредставительство, передает ТАСС.

    Все это укладывается в развязанную Западом гибридную войну против России, и американское руководство не чурается «откровенного давления» на спортивные структуры, чтобы не допустить появления спортсменов из России на соревнованиях, особенно под триколором.

    Напомним, в понедельник CAS дисквалифицировал на четыре года Валиеву за нарушение антидопинговых правил. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на несогласие Москвы не согласна с решением арбитража.

    Олимпийский комитет России указал, что решение CAS стало «объявлением войны» российскому спорту.

    27 января 2024, 08:51 • Новости дня
    СМИ узнали новый план США по Украине

    WP: США готовят новую оборонительную стратегию для ВСУ

    СМИ узнали новый план США по Украине
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    США разрабатывает план для ВСУ на 2024 год, в котором делает акцент на оказании помощи Украине в отражении новых наступательных действий России при одновременном продвижении к долгосрочной цели укрепления украинской военной мощи и экономики, сообщила The Washington Post.

    План на 2024 год отличается от прошлогоднего тем, что сосредоточен на оттеснении российских войск. Источник издания в Вашингтоне отметил, что в Белом доме понимают, что ВСУ трудно будет предпринять такое же масштабное наступление на всех фронтах, которое они пытались предпринять в прошлом, пишет «Коммерсант» со ссылкой на The Washington Post.

    В США намерены поддержать Украину, чтобы она была «намного сильнее к концу 2024 года и вывести Киев «на более устойчивый путь». Кроме того, как пишет газета, США готовы гарантировать поддержку краткосрочных военных операций, а также создание будущей украинской армии, чтобы «сдерживать» Россию. Также Вашингтон предложит программу по защите, восстановлению и расширению промышленной и экспортной базы Украины, и проведению политических реформ, необходимых для «полной интеграции в западные институты».

    Ранее экс-сотрудник Пентагона, старший научный сотрудник Центра политики безопасности и Йорктаунского института Стивен Брайен заявил, что столица Украины может быть перенесена во Львов после поражения украинской армии.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Украина пытается создать новый плацдарм на Днепре.

    Коментарии (17)
    29 января 2024, 10:52 • Новости дня
    WP: Украина из-за США упустила лучшие возможности для быстрого успеха
    WP: Украина из-за США упустила лучшие возможности для быстрого успеха
    @ Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Шансы Киева на успех в конфликте с Россией «фактически исчезли», когда Запад упустил нужный момент и не поставил необходимую помощь ВСУ, пишут американские СМИ.

    Обозреватель The Washington Post Ишан Тарур пишет, что «чувство отчаяния в коридорах власти на Украине» сложно игнорировать, передает ТАСС.

    По словам международного корреспондента The Wall Street Journal Ярослава Трофимова, мнение которого приводится в публикации WP, США и их партнеры воздержались от поставок вооружений Украине в тот момент, «когда они могли бы дать наибольший эффект». Россия, уверен Трофимов, к тому моменту уже выстроила оборону, и «лучшие возможности для быстрой победы Украины исчезли».

    Как писали ранее британские СМИ, после провалившегося контрнаступления вооруженные силы Украины меняют тактику, переходя к «активной обороне» в 2024 году.

    Коментарии (32)
    27 января 2024, 07:00 • Новости дня
    Стали известны подробности казни американца чистым азотом

    Казненный азотом американец испытал перед смертью судороги в течение нескольких минут

    Tекст: Денис Тельманов

    Американец Кеннет Юджин Смит, которого в первые в практике системы наказания США казнили с помощью азота, пережил перед смертью двухминутные судороги, что может свидетельствовать о мучениях.

    Казнь Смита началась в 19.58 по местному времени, а его смерть констатировали лишь в 20.25. При этом он начал биться в судорогах, которые продолжались как минимум две минут, а затем поднял голову, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

    Отмечается, что Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк напомнил о серьезных опасениях, что казнь азотом может быть приравнена к пытке или бесчеловечному и унижающему достоинство обращению.

    На момент смерти Смиту было 58 лет, его признали виновным в заказном убийстве женщины в 1988 году. Казнь с помощью инъекции не удалась, поскольку врачи не смогли найти у приговоренного к смерти вену, чтобы ввести иглу.

    Казнь азотом раньше никогда не применялась. Для ее осуществления в дыхательную маску, которую надевают на осужденного, подают чистый азот, который вытесняет кислород и человек умирает от гипоксии.

    Ранее сообщалось, что в Японии поджигателя аниме-студии, которая сгорела в июле 2019 году, приговорили к смертной казни. На пожаре погибли 36 человек.


    Коментарии (17)
    29 января 2024, 12:46 • Новости дня
    Востоковед оценил вероятность тайной операции США против Ирана

    Востоковед Багдасаров: США ответят Ирану на удар по Иордании

    Востоковед оценил вероятность тайной операции США против Ирана
    @ ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    США ответят на удар по Иордании, потому что там погибли американские военнослужащие. Однако любое неаккуратное действие Вашингтона может привести к еще большей эскалации на Ближнем Востоке, а также к проблемам для позиций Байдена в президентской гонке. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал востоковед Семен Багдасаров. Ранее американские СМИ сообщили, что Штаты могут провести тайную операцию против Ирана.

    «Надо учесть, что изначальный удар был нанесен не по объектам США в Сирии и Ираке, а по базе на территории Иордании. Это глубокий тыл группировки США на Ближнем Востоке. Так как в результате атаки погибли американские военнослужащие, Вашингтон будет вынужден ответить», – сказал Семен Багдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии.

    «Американцы могут нанести удар по местам базирования КСИР в Сирии, Ираке и Ливане. В таком случае следует ожидать ответных атак иранских прокси по американским объектам на территории Курдистана. Таким образом, существует вероятность дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке», – отмечает собеседник.

    «Еще больше напряженность усилится, если США все же решатся нанести удар по территории Ирана. Данное действие может спровоцировать Тегеран на атаки по американским базам на территории всего Ближнего Востока, что обернется открытой войной между странами», – подчеркивает он.

    «Таким образом, Байден стоит перед сложным выбором. Трамп и его сторонники критикуют президента за то, что Вашингтон никак не реагирует на удары по американским объектам на Ближнем Востоке. Другие политические силы, напротив, выступают против эскалации в регионе. Поэтому, если окажется, что удар нанесли иранцы, Белому дому придется хорошо подумать над вариантами ответа», – резюмировал Багдасаров.

    Ранее стало известно, что США рассматривают различные варианты реагирования на атаку на их базу на Ближнем Востоке. По словам источника Bloomberg, один из них – тайная операция, в ходе которой Вашингтон нанесет удар по Ирану. При этом о своем участии в этой кампании Соединенные Штаты заявлять не будет, но «пошлют четкий сигнал» Тегерану.

    При втором варианте целью станут иранские чиновники. Bloomberg в этой связи напоминает о приказе бывшего президента Дональда Трампа провести операцию по убийству генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) Касема Сулеймани в январе 2020 года.

    Независимо от того, что выберут США, решение Джо Байдена окажется одним из самых важных за время его президентств, пишет агентство. Как отмечает Bloomberg, американский президент будет стремиться наказать виновных в нападении на базу, но это может привести к прямой конфронтации между Вашингтоном и Тегераном. Подобная эскалация, в частности, может помешать усилиям США по достижению перемирия между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

    Кроме того, Байдену необходимо будет учесть возможные экономические последствия своих дальнейших шагов, в том числе на фоне продолжающегося конфликта США с йеменскими хуситами в Красном море. При этом в Вашингтоне уже звучат резкие заявления на фоне нападения на американскую базу. Так, сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм призвал администрацию президента США ударить по Ирану – «не только в качестве возмездия за убийство американских солдат, но и в целях сдерживания будущей агрессии».

    К призывам Грэма присоединился сенатор от Арканзаса Том Коттон. Он заявил, что США должны дать «сокрушительное военное возмездие» как самому Ирану, так и группировкам на Ближнем Востоке, которые он поддерживает. «Что-либо меньшее подтвердит, что Джо Байден – трус, недостойный быть главнокомандующим», – акцентировал Коттон. Эту позицию сенаторов раскритиковал журналист Такер Карлсон. «Чертовы душевнобольные», – написал он на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ).

    Напомним, по данным CNN, трое американцев были убиты у базы Tower 22 в Иордании на границе с Сирией. Американское Центральное командование заявило, что это была односторонняя атака «дрона-камикадзе» на патрульную базу недалеко от сирийской и иракской границ на северо-востоке Иордании. При этом иорданский министр коммуникаций Муханнад аль-Мубейдин утверждает, что нападению подверглась база США в сирийском районе Эт-Танф недалеко от границы с Иорданией.

    Байден возложил ответственность за атаку на поддерживаемые Ираном группировки в Сирии и Ираке. Тегеран отрицает причастность к произошедшему. Как сообщает The Washington Post, нападение на американскую базу стало ответом проиранского военизированного объединения «Исламское сопротивление в Ираке» на израильские действия в секторе Газа. «Если США продолжат поддержку Израиля, эскалация продолжится. Все интересы США в регионе являются законными целями и нас не волнуют ответные угрозы США», – приводит издание заявление представителя движения.

    Коментарии (4)
    27 января 2024, 05:38 • Новости дня
    Госдеп одобрил продажу Турции истребителей F-16

    Госдеп США одобрил продажу Турции вооружений на 23 млдр долларов, в том числе истребителей F-16

    Tекст: Денис Тельманов

    Госдепартамент США разрешил возможную продажу Турции истребителей F-16, комплектов модернизации и других систем на общую сумму 23 млрд долларов, сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.

    «Предполагаемая продажа будет соответствовать целям США в сфере внешней политики и национальной безопасности», – передает ТАСС сообщение Агентства.

    Отмечается, что за наличие F-16 у Турции повысит «потенциал и операционную совместимость военно-воздушных сил союзника по НАТО», что важно для «политической и экономической стабильности в Европе».

    При этом в Госдепе считают, что поставки «не изменят базовый военный баланс в регионе.

    Конгресс США должен в течение 30 дней рассмотреть потенциальную сделку и одобрить или заблокировать ее.

    Напомним, что президент Турции Тайип Эрдоган называл поставку F-16 условием для одобрения приятия в НАТО Швеции. 23 января парламент Турции одобрил присоединение Швеции к НАТО.

    Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил госсекретарю США Энтони Блинкену, что турецкая сторона ожидает окончания процесса по продаже истребителей F-16.

    Коментарии (13)
    27 января 2024, 12:12 • Новости дня
    Песков отверг заявления о «подрыве» Россией доминирования США в финансовой системе
    Песков отверг заявления о «подрыве» Россией доминирования США в финансовой системе
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Действия, предпринятые «коллективным Западом», подрывают доверие без какого-либо вмешательства со стороны Москвы, шаги России направлены на создание альтернатив, приводит газета The Washington Post слова пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

    Песков заявил, что Россия тщательно следит за ситуацией на мировом финансовом рынке, и строит новую систему экономических нейронов, потому что предыдущая система оказалась ненадежной, ложной и опасной, передает ТАСС.

    По данным Всемирного банка, Россия оказалась в пятерке самых крупных экономик мира. На первом месте – Китай, на втором – США, на третьем – Индия, на четвертом – Япония, Россия стала пятой.

    Коментарии (2)
    29 января 2024, 21:54 • Новости дня
    Президент Чехии призвал Европу готовиться к приходу Трампа

    Президент Чехии призвал Европу готовиться к приходу Трампа

    Президент Чехии призвал Европу готовиться к приходу Трампа
    @ Julia Nikhinson/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Европейским странам необходимо готовиться к возможной победе Дональда Трампа на президентских выборах в США, заявил президент Чехии Петр Павел.

    Он сказал, что не исключено, что 45-й президент США вернется в Белый дом и в первые же дни решит украинский вопрос, сообщает Рамблер со ссылкой на издание Ceske Noviny.

    По его словам, если договоренности между лидерами России и США вступят в силу, то европейцы окажутся перед свершившимся фактом.

    Глава Чехии также отметил, что не может быть и речи о разрыве отношений с Вашингтоном на фоне подобных действий руководства США. Потребуется только признать, что «Трамп смотрит на многое по-другому».

    Коментарии (7)
    27 января 2024, 03:59 • Новости дня
    Байден заявил, что готов принять жесткие меры против нелегальной миграции

    Белый дом заявил, что Байден готов принять жесткие меры против нелегальной миграции

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Джо Байден готов принять новые жесткие меры по пресечению нелегальной миграции в США, если Конгресс одобрит соответствующий законопроект, заявили в Белом доме.

    Администрация президента США заявила, что с сенаторами обеих партий в течении двухмесячных консультаций был согласован «ряд самых жестких и справедливых реформ по охране границы» в истории США «по серьезному и окончательному урегулированию кризиса на границе», которые Джо Байден готов провести в случае одобрения Конгресса.

    «Давно пора это починить», – заявил Байден, говоря о ситуации на границе с Мексикой, передает ТАСС. При этом он признал, что контроль на южной американской границе осуществляется ненадлежащим образом.

    Отмечается, что республиканцы в Конгрессе увязывают ужесточение контроля на границе США и Мексики с выделением средств на ряд других нужд, включая помощь Украине.

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что неспособность администрации Соединенных Штатов справиться с миграционным кризисом ведет к тому, что все более реальной становится возможность образования Техасской Народной Республики.

    Коментарии (0)
    27 января 2024, 12:58 • Новости дня
    В США предложили Греции передать Киеву оружие в обмен на 200 млн долларов

    Tекст: Кристина Цыцура

    Госсекретарь США Энтони Блинкен предложил Греции передать или продать Украине вооружение в обмен на предоставление Афинам помощи в размере 200 млн долларов.

    О возможном финансировании Греции в обмен на рассмотрение предложения по передаче Киеву оружия Блинкен заявил в письме греческому премьер-министру Кириакосу Мицотакису, передает ТАСС.

    Администрация США уже уведомила Конгресс об этом решении. Предложение будут рассматривать 30 дней.

    Ранее Блинкен пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому и дальше поддерживать Киев.

    Коментарии (3)
    27 января 2024, 04:30 • Новости дня
    Британский эксперт: У ВСУ осталось снарядов до конца февраля

    Британский эксперт Макс Хейстингс признал, что без помощи США ВСУ исчерпают запас снарядов к концу февраля

    Tекст: Денис Тельманов

    ВСУ исчерпают имеющиеся запасы артиллерийских снарядов «к концу следующего месяца», если Конгресс не одобрит пакет помощи Киеву, заявил британский журналист и военный историк Макс Хейстингс.

    «Если республиканцы в Конгрессе не откажутся от блокирования военной помощи, к концу следующего месяца у украинцев закончатся снаряды», – написал журналист в колонке для газеты The Times, передает ТАСС.

    По его словам, украинское руководство сейчас «находится в замешательстве, что делать дальше», так как у Киева нет четкой стратегии на случай перебоев с поставками вооружений с Запада.

    При этом Россия, по мнению Хейстингса, увеличивает производство вооружений и к тому же более эффективно использует беспилотники и средства РЭБ, тем самым наращивая военное преимущество.

    Ранее экс-сотрудник Пентагона, старший научный сотрудник Центра политики безопасности и Йорктаунского института Стивен Брайен заявил, что столица Украины может быть перенесена во Львов после поражения украинской армии.

    Коментарии (0)
    27 января 2024, 22:44 • Новости дня
    Трамп назвал разрушительной ситуацию на южной границе США

    Экс-президент США Дональд Трамп назвал ситуацию на южной границе США оружием массового разрушения страны

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший президент США Дональд Трамп назвал нынешнюю ситуацию на южной границе оружием массового разрушения страны.

    «Наша граница стала оружием нашего массового разрушения», – приводит ТАСС слова американского экс-президента.

    Отмечается, что губернатор штата Техас Грег Эбботт, который пытается выстроить самостоятельную систему охраны границы от нелегальных мигрантов, заявил, что готов к конфликту с федеральными властями по вопросу охраны границ.

    При этом Верховный суд США постановил убрать проволочное ограждение длиной 30 миль на границе, возведенное жителям Техаса для защиты от мигрантов.

    О поддержке Эбботта заявляли губернаторы-республиканцы других 25-ти штатов страны, а также Трамп, экс-постпред США при ООН Никки Хейли, а также миллиардер Илон Маск, который заявлял, что администрация президента США Джо Байдена потворствует въезду мигрантов в страну.

    При этом сам Эббот также заявлял, что позиция Байдена по нелегальным мигрантам разрушает США. Кроме того, он отправляет нелегалов из Техаса в другие штаты США. Так, к резиденции вице-президента США Камалы Харрис доставили три полных автобуса беженцев, а всего из Техаса вывезли в другие регионы страны более 100 тыс. незаконных мигрантов.

    Кроме того, власти Техаса самостоятельно изъяли более 454 млн летальных доз запрещенного наркотического вещества фентанил и задержали на границе почти полмиллиона незаконных мигрантов.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что неспособность Вашингтона справиться с миграционным кризисом ведет к все более реальной возможности образования Техасской Народной Республики.

    Ранее президент США Джо Байден заявил, что готов принять новые жесткие меры по пресечению нелегальной миграции в США, если Конгресс одобрит соответствующий законопроект.




    Коментарии (2)
    29 января 2024, 14:38 • Новости дня
    Захарова дала Байдену совет об «освобождении» техасцев

    Захарова посоветовала Байдену «собрать международную коалицию» по освобождению техасцев

    Tекст: Ольга Никитина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией посоветовала президенту США Джо Байдену собрать «международную коалицию» по освобождению жителей штата Техас «во имя демократии».

    Захарова написала об этом в своем Telegram-канале, отметив, что сейчас для Байдена наступило лучшее время, чтобы «в лучших традициях своего предшественника [Барака] Обамы заявить: Texas must go (с англ. «Техас должен уйти» – прим. ВЗГЛЯД)».

    В сентябре 2012 года тогдашний президент США Барак Обама, выступая в ООН, заявил, что президент Сирии Башар Асад «должен уйти» («Assad must go»). Фраза «Асад должен уйти» превратилась в мем, поскольку многие из тех, кто выступали с такими заявлениями, уже лишились своих должностей, а президент Сирии по-прежнему занимает свой пост.

    Ранее Захарова высмеяла появившийся в западном сегменте соцсетей мем с «Лавровым и печеньками».

    Коментарии (2)
    27 января 2024, 17:58 • Новости дня
    Салливан заявил Ван И о недопустимости конфликта между США и КНР

    Tекст: Кристина Цыцура

    Помощник президента США по нацбезопаности Джейк Салливан указал главе МИД КНР Ван И на недопустимость вооруженного конфликта между США и Китаем.

    По словам Салливана, странам сейчас нужно предотвратить перерастание конкуренции в конфликт, передает ТАСС.

    Стороны провели «содержательную и конструктивную беседу, касающуюся мировых и региональных вопросов». Салливан, в частности, «подчеркнул необходимость поддержания мира и стабильности в Тайваньском проливе», говорится в заявлении пресс-службы Белого дома.

    Глава МИД Китая Ван И на встрече заявил, что Китай и США должны поддерживать равноправные отношения, пытаясь устранить разногласия в области экономики и безопасности.

    Ранее Bloomberg сообщил, что США опередили Китай в гонке за первую экономику мира в 2023 году.

    Коментарии (0)
    29 января 2024, 10:03 • Новости дня
    Нарышкин: США обеспокоены сбоями в кампании по «изоляции России» в спорте

    Нарышкин: США обеспокоены сбоями в запущенной ими кампании по «изоляции России» в спорте

    Tекст: Ольга Никитина

    В администрации США серьезно обеспокоены тем, что запущенная американской стороной кампания по «изоляции России в спорте высших достижений» дает сбои, сообщил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

    Международные спортивные федерации, как отметили в СВР, показывают нежелание учитывать позицию США в вопросе недопуска россиян к соревнованиям, передает ТАСС.

    Отмечается также, что «слишком большое» число стран Глобального Юга выразило желание принять участие в «Играх будущего», Спортивных играх стран БРИКС и Всемирных играх дружбы, которые организуются Россией.

    Ранее Владимир Путин подписал указ о проведении международного мультиспортивного турнира «Игры будущего» в 2024 году в Казани.

    Коментарии (0)
    29 января 2024, 15:22 • Новости дня
    Инспекторы из США прибыли в Киев для проверки использования помощи

    Tекст: Кристина Цыцура

    Американские инспекторы прибыли в Киев, чтобы обсудить вопрос усиления надзора и подотчетности за использованием помощи, предоставленной Украине, сообщила посол США на Украине Бриджит Бринк.

    Прибыли три генеральных инспектора от министерства обороны, Госдепартамента и USAID, сообщила Бринк, передает РИА «Новости».

    Ранее сенатор Джей Ди Вэнс заявила, что в Вашингтоне не знают, куда пошли деньги, выделяемые для Украины. Коррупцию на Украине она назвала бесконтрольной.

    Коментарии (0)
    Главное
    ОКР назвал решение CAS по Валиевой «объявлением войны» российскому спорту
    Венгрия обратилась к Украине с предложением по российской нефти
    Военных США на Ближнем Востоке обманул вражеский беспилотник
    В Швеции призвали отстранить Израиль от участия в «Евровидении-2024»
    Глава РЖД дал свою оценку инциденту с котом Твиксом
    Главным режиссером Малого театра назначен Алексей Дубровский
    На бывшем предприятии Volkswagen под Калугой нашли тысячи иномарок

    Байден невольно подыграл экспорту российского СПГ

    Решение Джо Байдена приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ вызвало скандал в США. По мнению республиканцев, тем самым глава Белого дома ослабил не только Америку и Европу, но и сыграл на руку Москве. Насколько эти мнения обоснованы и какова вероятность того, что Европа теперь начнет прямо или косвенно наращивать поставки газа из России? Подробности

    Перейти в раздел

    Прокси-войска Ирана поставили США в тупик

    Белый дом рассматривает возможность тайной военной операции в Иране. Эскалация в регионе может стать ответом Вашингтона на удар по американской военной базе в Иордании. События развиваются на фоне участившихся обстрелов расположенных на Ближнем Востоке объектов США. Рискнут ли американцы развязать прямой конфликт с Тегераном? Подробности

    Перейти в раздел

    Снять блокаду Ленинграда помогли два ключевых удара

    27 января – одна из важнейших дат в истории России. В этот день, 80 лет назад, Красная армия полностью избавила Ленинград от немецко-фашистской блокады. Ключевую роль в успехе этой операции в итоге сыграли два удара: один – крайне рискованный, а другой – почти случайный. Однако оба они оказались победными. Подробности

    Перейти в раздел

    Как ссора Баку и Брюсселя касается интересов России

    Ссора между Азербайджаном и структурами Евросоюза развивается по нарастающей. Делегация Азербайджана приостановила работу в ПАСЕ, появились утечки даже о намерении Баку выйти из Совета Европы. Происходящее имеет отношение в том числе к интересам России на Южном Кавказе. Каким образом? Подробности

    Перейти в раздел

    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Армия России освободила Табаевку

      Российская армия продолжает продвижение: освобождена Табаевка в Харьковской области, ранее ВС РФ заняли село Крахмальное. Для Украины сейчас кризисный период: ее союзники заявляют, что не видят «света в конце туннеля». Политически это можно рассматривать как лучшее время для большого рывка.

    • Еще одна война: Корея против Кореи

      Одна из ведущих газет США The New York Times, ссылаясь на чиновников, пишет о возможном начале войны между двумя Кореями уже через несколько месяцев. Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын действительно сделал ряд крайне смелых и резких шагов. Но начнется ли новая корейская война на самом деле?

    • США затрещали по швам

      Половина штатов США поддержали штат Техас в его противостоянии с федеральными властями и Верховным судом. Миграционный кризис на границе привел к тому, что на юге США воодушевились сепаратисты. Доведет ли Джо Байден Америку до распада?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие транспортной системы России в 2023 году

      Транспорт, одна из фундаментальных отраслей российской экономики, в 2023 году не просто выстоял, но и показал рост. Это касается и внутренних путей, и тех, что связывают Россию с внешним миром. О ключевых показателях достижений российского транспорта – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность российских платежных систем

      Уход с российского рынка западных сервисов, обеспечивающих предоставление финансовых услуг, привел к расцвету отечественных платежных систем (банковских карт «Мир», системы быстрых платежей СБП, системы передачи финансовых сообщений СПФС). Взрывной рост их популярности – в нашей инфографике.

    • Самые растущие отрасли российской промышленности

      Российская промышленность переживает в последнее время бурный рост, иногда на десятки процентов в годовом выражении. Какие отрасли растут быстрее всего – в нашей инфографике

    Перейти в раздел

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

    • Байден оставил Зеленского без подарка на Рождество

      Визит президента Украины в Вашингтон с целью добиться от США очередных денежных траншей закончился провалом. Разногласия внутри Конгресса по-прежнему мешают утвердить многомиллиардную программу помощи Украине, и уже заявлено, что сделать это будет «практически невозможно» до Рождества.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............