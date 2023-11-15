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    15 ноября 2023, 22:55

    Россия ломает монополию Запада на международный спорт

    Россия ломает монополию Запада на международный спорт
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    В Кремле жестко отреагировали на призыв Международного олимпийского комитета не участвовать во Всемирных играх дружбы в России. Там указали, что у МОК нет монополии на спортивный мир. В профессиональной среде в один голос называют рекомендацию МОК абсурдной. Но, как отмечают эксперты, спорт всегда был политизирован, поэтому России следует теснее работать с национальными олимпийскими комитетами из дружественных стран.

    Спортивные соревнования могут проходить без участия МОК, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Так он ответил на призыв организации к национальным олимпийским комитетам (НОК) других стран отказаться от участия в Играх дружбы. По его словам, в аббревиатуре МОК буква М не означает монополию на спортивный мир, так как спортивный мир гораздо более многогранен и охватывает огромное количество форматов.

    Песков добавил, что форматы проведения соревнований могут быть разные, их могут инициировать разные страны – это может происходить и вне контекста МОК. Представитель Кремля отметил, что Москва продолжит контакты с МОК, хотя не согласна с позицией по российским спортсменам. «Мы категорически не согласны с той линией, которую МОК сейчас занял в отношении наших спортсменов в контексте олимпийских перспектив», – сказал Песков.

    О рекомендации МОК не участвовать во Всемирных играх дружбы в России заявил директор департамента по связям с НОК Джеймс Маклеод, обратив внимание на «растущую политизацию мирового спорта». По его словам, «любое участие НОК во Всемирных играх дружбы противоречило бы не только рекомендации исполкома МОК от 25 февраля 2022 года в отношении международных спортивных мероприятий, проводимых в России, но и коллективной цели олимпийского движения – сохранению независимости и автономности спорта».

    Кроме того, в начале недели глава МОК Томас Бах в обращении к международным спортивным федерациям осудил проведение альтернативных «международных политических соревнований». Напомним, осенью МОК дисквалифицировал Олимпийский комитет России (ОКР) из-за того, что Олимпийские советы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей стали членами ОКР.

    Что касается Игр дружбы, то они намечены на вторую половину сентября следующего года в Москве и Екатеринбурге. Основную часть соревнований примет столица на стадионе «Лужники». В Екатеринбурге проведут соревнования по легкой атлетике, водным видам спорта и дзюдо. Призовой фонд соревнований – 4,6 млрд руб. За победу будет полагаться 40 тыс. долларов, за второе место – 30 тыс., а за третье – 20 тыс.

    Последний раз Игры дружбы проводились в 1984 году, когда СССР и страны соцлагеря не поехали на Олимпиаду в Лос-Анджелесе. На этот раз они должны стать альтернативой Олимпиаде–2024 в Париже, где для россиян и белорусов условием участия будет отсутствие флага и гимна.

    «Кто такое право давал МОК? Это же добрая воля любых спортивных объединений, федераций, сообществ, любого спортсмена и свободного человека. Это какое-то абсурдное решение. МОК, наоборот, должен поддерживать такие стремления развивать спорт», – заявил в интервью агентству Р-Спорт Михаил Мамиашвили, президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР), олимпийский чемпион.

    «Тем более что соревнования по срокам не попадают на время проведения Олимпийских игр и какие-то сроки отбора», – добавил Мамиашвили. По его словам, «перспектив и будущего у международного олимпийского движения с таким руководством, с такой тоталитарной позицией нет».

    По мнению других спортсменов, МОК предпримет любые попытки, чтобы помешать проведению Игр дружбы в России. Об этом, в частности, сказала РИА «Новости» старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

    «Если кто-то проигнорирует эти соревнования, то это в основном будут европейские страны, которые больше всего проявляют к нам недружественное отношение. Все прекрасно знают, как Россия умеет проводить соревнования. МОК не хочет конкуренции и боится, что мы блестяще проведем Игры дружбы. Нужно подождать окончания Олимпиады, потому что сейчас все страны под давлением со стороны МОК, а когда Олимпийские игры пройдут, они станут свободнее», – считает Родионенко.

    В свою очередь адвокат Дмитрий Аграновский поспорил с утверждением о том, что «спорт должен оставаться вне политики». «Я напомню, что Олимпиады появились в Древней Греции как замена военным действиям, так что спорт всегда использовался всеми странами для пропаганды своих достижений. Прежде всего это было соревнование политических систем», – сказал Аграновский.

    «МОК – абсолютно ангажированная американцами организация, полностью подконтрольная им и выполняет их волю. Там давно не пахнет никакой состязательностью и олимпийским духом. МОК должен быть заменен на новую организацию, которая будет представлять интересы всего мира», – уверен собеседник. Аграновский полагает, что

    Россия может сломать монополию Запада на международный спорт.

    «Россия именно этим и занимается. После начала СВО все международные институты были полностью подмяты американцами под себя, но сейчас мы возвращаемся к равноправию, действительно многополярному миру. Влияние Америки будет слабеть, а России, Китая, Ирана будет расти. Все эти институты будут претерпевать большие реформы», – прогнозирует адвокат.

    Аграновский подчеркивает, что рекомендация МОК «не имеет ничего общего с международным правом». «С точки зрения олимпийского движения, эта рекомендация абсурдная, противоестественная и прямо противоречит олимпийскому духу. Это из той же оперы, что и поставки оружия на Украину: просто способы другие, а цели те же», – указал адвокат.

    С тем, что МОК всегда был инструментом политического влияния, соглашается политолог Максим Жаров. По его словам, чтобы создать альтернативу МОК, «нужно работать со спонсорами, крупными корпорациями». В качестве примера он назвал Континентальную хоккейную лигу, которая стала «работающим инструментом влияния» и привлекает иностранных спортсменов, в том числе именитых. «Все работает, если не заниматься болтовней и не истерить по поводу того, что нас притесняют», – сказал политолог.

    «Сейчас МОК контролируется американцами и англичанами, поэтому для меня странны причитания наших политиков и спортсменов о том, что МОК изменяет спортивным принципам. Спорт – это давно уже политика и коммерция. Лучшая реакция на рекомендацию МОК – это полное игнорирование», – считает эксперт.

    Жаров отмечает, что Россия должна работать с национальными олимпийскими комитетами тех стран, с которыми поддерживаются дружественные отношения. «Надо объяснять им, что если они начнут поддаваться давлению, то их тоже будут якобы исключать из мирового спорта», – добавил спикер.

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