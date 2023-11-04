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Москва обвинила МОК в сегрегации по национальному признаку
В МИД назвали решение МОК об отстранении россиян от участия в Олимпийских играх сегрегацией по национальному признаку
Решение Международного олимпийского комитета (МОК) об отстранении российских спортсменов от участия в Олимпийских играх стало проявлением сегрегации по национальному признаку и должно быть пересмотрено, заявили в МИД.
Российские дипломаты подчеркнули в своем заявлении, опубликованном на сайте МИД, что подход Комитета не может быть расценен иначе, кроме как сегрегация по национальному признаку, а потому должен быть пересмотрен в соответствии с нормами международно-правовых документов в спортивной сфере и духом международного олимпийского движения.
Как отметили в министерстве, заявление МОК, что ограничительные меры в отношении участия россиян в соревнованиях связаны со специальной военной операцией России на Украине, отражают политику двойных стандартов организации.
Как подчеркнули в МИД, опыт работы Международного олимпийского комитета доказывает, что начало военных конфликтов и активные боевые действия, предпринятые государствами во время Олимпийских игр, не были причиной отстранения национальных сборных.
«Требуем, чтобы международные спортивные организации отказались от подобного подхода к вопросу участия национальных сборных в Олимпиадах, и придерживаться буквы и нормы положений Олимпийской хартии, помня о принципе «спорт вне политики», – заключили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Напомним, в четверг Москва потребовала от МОК восстановить права российских и белорусских спортсменов. Ранее Москва обвинила руководство Международного олимпийского комитета в сегрегации спортсменов по национальному признаку в связи с решением МОК дисквалифицировать Олимпийский комитет России.