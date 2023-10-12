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    Наследие КПСС все еще мстит литовской элите
    Зеленский выступил с «отчаянным обращением» к Западу
    В Эстонии назвали виновника повреждения газопровода Balticconnector в Финском заливе
    В Омской области пиранья откусила палец ребенку
    Вернувшихся в РФ известных релокантов проверят на дискредитацию армии
    МОК дисквалифицировал Олимпийский комитет России
    Доля российского газа в Греции достигла рекордного показателя
    Путин поручил рассмотреть создание Центрально-Евразийского коридора
    В Сети появились кадры уничтоженного узла снабжения ВСУ в Очеретино
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Марионетка Украина стала опасной своим хозяевам

    Нам предстоит и дальше наблюдать процесс, как «паразит» – Украина, присосавшийся к «хозяину», тянет из него ресурсы, ослабляя и подталкивая к гибели.

    8 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов УЕФА стал спортивным позорищем

    Российскому футболу придется и дальше вариться в собственном соку. А это, кстати, получается довольно неплохо, учитывая количество молодых игроков, которые постоянно появляются в стартовых составах клубов Российской премьер-лиги.

    3 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Возить гуманитарку в зону СВО проще, чем кажется

    Если вы вдруг захотите лично заняться помощью нашим бойцам на передовой, то это вполне можно организовать без отрыва от учебы/производства/семьи, это вполне будет вам под силу, а главное – это будет более чем востребовано.

    0 комментариев
    12 октября 2023, 22:42

    Захарова обвинила МОК в сегрегации спортсменов по национальному признаку

    Захарова заявила о сегрегации спортсменов по национальному признаку руководством МОК

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение Международного олимпийского комитета дисквалифицировать Олимпийский комитет России.

    Захарова, слова которой приводятся на сайте МИДа, заявила, что в своих «деструктивных устремлениях» международные спортивные организации разрушают не только спортивное сотрудничество государств, но и принципы олимпийского движения.

    Решение МОК Захарова назвала очередным «подтверждением разрушительных процессов», которые происходят в организации под давлением США. Она назвала действия МОК политически мотивированными и заявила, что подобные шаги комитета «ведут к коррозии всего мирового спорта».

    Захарова обвинила руководство МОК в «двойных стандартах» и «сегрегации по национальному признаку», которые являются «вопиющим ущемлением прав российских атлетов» и «нарушением базовых прав человека». По ее словам, МОК должен был способствовать развитию спорта и укреплению олимпийского движения, а не заниматься их разрушением из-за политических интриг.

    «Со своей стороны продолжим задействовать необходимые международно-правовые инструменты для отстаивания прав отечественных спортсменов и роли спорта в качестве уникального проводника развития и упрочения межчеловеческих связей, выстраивания взаимоуважительного общения, сближения и объединения народов», – заявили в МИД России.

    Напомним, МОК отстранил до дальнейшего уведомления Олимпийский комитет России. Решение принято на основании того, что Олимпийские советы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей стали членами Олимпийского комитета России.

    12 октября 2023, 10:58
    Дочка российско-украинских эмигрантов героически погибла в бою на юге Израиля
    Дочка российско-украинских эмигрантов героически погибла в бою на юге Израиля
    @ @DavidHStern

    Tекст: Ольга Никитина

    Лейтенант Армии обороны Израиля Алина Правосудова, 23-летняя дочь русско-украинских эмигрантов Ольги и Михаила, трагически погибла в субботу в бою с боевиками группировки ХАМАС на базе Урим СИГИНТ (примерно в 30 км от Беэр-Шевы на юге страны).

    О смерти Алины Правосудовой семья узнала только спустя два дня. «Армия обороны Израиля с сожалением сообщает вам, что ваша дочь пала в бою», – сообщили представители ЦАХАЛ родителям девушки, которые проживают в «скромном старом здании в районе Кирьят-Элиэзер в Хайфе», пишет израильская газета The Jerusalem Post.

    В статье говорится, что Алина, которую друзья ласково называли «Рыжей», родилась в Израиле и «преуспела во всех начинаниях»: в учебе и балете. Кроме того, девушка занималась боевыми искусствами в школе айкидо, принадлежавшей ее бабушке и дедушке, в Хайфе.

    Несколько лет назад девушка начала работать в MDA – израильской медицинской службе «Маген Давид Адом» («Красный щит Давида»), которая оказывает неотложную помощь и занимается медициной катастроф. Поступила на службу в ЦАХАЛ.

    В прошлую субботу, 7 октября, Правосудова была дежурным офицером, следившим за окончанием шаббата. Как рассказали изданию друзья девушки, когда террористы проникли на базу, она вступила с ними в ожесточенный бой, в котором ей не удалось выжить. Сообщается, что своими действиями она спасла жизни коллег-женщин, некоторые из которых все еще находятся в тяжелом состоянии и госпитализированы.

    Кроме родителей и бабушки с дедушкой, у Алины Правосудовой остался 15-летний брат.

    Ранее стало известно, что уроженец Волгограда Дмитрий Решетников, который служил в израильской армии, погиб в ходе боев в Израиле.

    Коментарии (150)
    12 октября 2023, 17:20
    СМИ: Зеленский выступил с «отчаянным обращением» к Западу

    Politico: Зеленский выступил с «отчаянным обращением» к странам НАТО

    СМИ: Зеленский выступил с «отчаянным обращением» к Западу
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Украины Владимир Зеленский неожиданно посетил заседание министров обороны стран НАТО в Брюсселе в среду, пишет газета Politico.

    «Появление Зеленского стало неожиданностью на встрече уровня министров, но в условиях, когда Украина сталкивается с возобновлением российского наступления на востоке (...), Киев отчаянно пытается увеличить поставки западного оружия и боеприпасов», – пишет Politico, передают «Известия».

    Украинский лидер обнаружил, что Европа не полностью сфокусирована на Украине из-за эскалации конфликта Израиля и Палестины, при этом он настаивал, чтобы Иерусалим не вытеснил Киев из поля зрения, отмечает газета.

    По информации издания, министр обороны США Ллойд Остин заверил Зеленского в способности Запада поддерживать и Израиль, и Украину. Отмечается, что Киеву был дан ряд обещаний на тему военных поставок, однако внимание НАТО все больше уделяется ситуации на Ближнем Востоке.

    Ранее в Кремле заявили, что Зеленский «начинает надоедать» Западу.

    Коментарии (22)
    12 октября 2023, 17:04
    МОК дисквалифицировал Олимпийский комитет России
    МОК дисквалифицировал Олимпийский комитет России
    @ YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил до дальнейшего уведомления Олимпийский комитет России (ОКР), сообщил официальный представитель МОК Марк Адамс.

    Решение о дисквалификации ОКР принято на основании того, что Олимпийские советы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей стали членами Олимпийского комитета России, передает ТАСС.

    В МОК утверждают, что решение ОКР нарушает территориальную целостность НОК (Национального олимпийского комитета) Украины.

    ОКР больше не может функционировать в качестве национального олимпийского комитета и получать финансирование от олимпийского движения. При этом МОК оставил за собой право допускать российских атлетов к соревнованиям в нейтральном статусе.

    Напомним, глава МОК Томас Бах сообщал, что Олимпийские комитеты России и Белоруссии не получат приглашения на летние Олимпийские игры в Париже.


    Коментарии (67)
    12 октября 2023, 14:48
    Военный эксперт объяснил отступление ВСУ под Купянском

    Военный эксперт Рожин: Основные сражения под Купянском будут проходить по линии Двуречное – Синьковка – Петропавловка

    Военный эксперт объяснил отступление ВСУ под Купянском
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    В связи с обстановкой на Купянском направлении для противника обостряется необходимость обеспечения логистики на восточном берегу Оскола. ВС РФ получают серьезные возможности для продвижения вперед. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Борис Рожин. Ранее ВСУ отошли на вторую линию обороны под Купянском.

    «За последнюю неделю на Купянском направлении противник понес серьезные потери. Это вынудило ВСУ оставить занимаемые позиции и отойти на вторую линию обороны. Происходящее развитие событий позволило российским войскам продвинуться вперед и занять несколько новых опорных точек», – сказал военный эксперт Борис Рожин

    «В настоящий момент украинская армия удерживает территорию по линии Двуречное – Синьковка – Петропавловка. В дальнейшем основные сражения пройдут именно здесь, поскольку ВСУ важно продолжать прикрывать окраины Купянска. Кроме того, у противника возникла острая необходимость обеспечения логистики на восточном берегу Оскола», – подчеркивает собеседник.

    «На этом участке идет активная борьба за коммуникации. Российские войска ведут активное уничтожение мостов и переправ, в то время как украинские силы пытаются оперативно их восстанавливать. Для них это имеет принципиальное значение, поскольку без должных линий логистики сдержать наше наступление к западу от Сватово будет невозможно», – резюмирует Рожин.

    Ранее ВСУ отошли на вторую линию обороны под Купянском. Об этом РИА «Новости» сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, большая часть украинских подразделений под натиском российских сил покинула ряд опорных пунктов на участке Синьковка – Петропавловка. Он отметил, что многие формирования противника уже утратили свою боеспособность.

    Марочко подчеркнул, что некоторые подразделения не так давно срочно доукомплектовывались необученным личным составом. Напомним, на Купянском направлении «Западная» группировка ВС РФ при поддержке авиации и артиллерии отразила 10 контратак штурмовых групп 32-й, 115-й механизированной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Ивановки и Синьковки Харьковской области, а также Макеевки ЛНР. Об этом сообщается на официальном Telegram-канале министерства обороны.

    В ведомстве подчеркнули, что подразделения улучшили свое положение по переднему краю. Суточные потери противника в среду составили до 280 человек убитыми и ранеными, танк и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и «Гвоздика». В районе города Волчанск Харьковской области был уничтожен склад боеприпасов подразделения иностранных наемников.

    Коментарии (5)
    12 октября 2023, 08:20
    ВСУ отступили на вторую линию обороны под Купянском

    Марочко: ВСУ отошли на вторую линию обороны в ряде опорных пунктов Купянского направления

    ВСУ отступили на вторую линию обороны под Купянском
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинские боевики на участке Синьковка – Петропавловка на Купянском направлении под натиском российских сил покинули ряд опорных пунктов и отошли на вторую линию обороны, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    Большая часть украинских подразделений, которая ранее в срочном порядке доукомплектовывалась необученным личным составом, утратила боеспособность, передает РИА «Новости» слова Марочко.

    По данным Минобороны, на Купянском направлении за минувшие сутки уничтожены две САУ 2С1 «Гвоздика» ВСУ, американская гаубица М777 и три минометных расчета, а также БМП, пикап и до двух рот живой силы противника.

    Коментарии (24)
    12 октября 2023, 13:45
    Названа причина одновременного сигнала тревоги с пяти лайнеров в небе над Россией

    Сбой стал причиной подачи сигналов тревоги с пяти лайнеров в небе над Россией

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Массовая подача сигналов тревоги с российских лайнеров произошла из-за сбоя в электронной системе, следящей за авиалайнерами, сообщил источник в авиационных службах.

    В системе отслеживания произошел сбой, происшествий с лайнерами не происходило, сказал собеседник ТАСС.

    Все рейсы, подавшие сигнал тревоги, штатно приземлились в аэропортах назначения.

    Ранее в четверг пять пассажирских самолетов отправили сигналы тревоги во время полета над российской территорией.

    Коментарии (6)
    12 октября 2023, 14:27
    Лавров прокомментировал слова Зеленского о завершающей стадии конфликта с Россией

    Глава МИД Лавров назвал признанием безысходности слова Зеленского о завершающей стадии конфликта с Россией

    Лавров прокомментировал слова Зеленского о завершающей стадии конфликта с Россией
    @ Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Заявление украинского президента Владимира Зеленского о завершающей стадии конфликта с Россией стоит трактовать как признание безысходности, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    По его словам, раз Зеленский сказал, что это – уже завершающая стадия, то стоит отнестись к этому как к признанию безысходности, передает ТАСС.

    «Не могу запретить ему это комментировать», – подчеркнул Лавров.

    Ранее Зеленский заявил, что конфликт Киева с Москвой уже находится в завершающей фазе.

    Коментарии (9)
    12 октября 2023, 15:00
    ВС РФ нанесли поражение украинским войскам под Урожайным и Новомихайловкой
    ВС РФ нанесли поражение украинским войскам под Урожайным и Новомихайловкой

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» нанесла поражение украинским подразделениям у Урожайного и Новомихайловки в ДНР, сообщило Минобороны России.

    Поражены живая сила и техника украинских 58-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад, уточнило министерство в своем Telegram-канале.

    ВСУ потеряли до 165 человек, поражены машина РСЗО «Град», американская самоходная гаубица М109 Paladin и САУ «Акация».

    На Купянском направлении «Западная» группировка отразила семь атак украинских штурмовиков 4-й танковой, 14-й, 32-й и 115-й механизированных бригад у Синьковки, Ивановки (Харьковская область) и Макеевки (ЛНР).

    Поражена живая сила и техника 14-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады теробороны у города Купянска и поселка Берестовое (Харьковская область).

    Украинская сторона потеряла до 105 человек, танк, польскую САУ Krab, гаубицу М109 Paladin и также орудие Д-30.

    Группировка «Центр» на Краснолиманском направлении отразила три атаки украинских штурмовиков 21-й и 67-й механизированных бригад у Ямполовки (ДНР) и Червоной Дибровы (ЛНР). ВСУ потеряли на этом направлении 55 человек, две бронемашины и две гаубицы Д-30.

    «Южная» группировка на Донецком направлении отразила три атаки ВСУ у Клещеевки и Первомайского (ДНР). Авиация поразила живую силу и технику 10-й горно-штурмовой, 53-й, 93-й и 110-й механизированных бригад ВСУ у Белогоровки (ЛНР), Курдюмовки, Авдеевки и Марьинки (ДНР). ВСУ потеряли до 340 человек, танк и пять бронемашин.

    При контрбатарейной борьбе поражены французская самоходная гаубица Caesar, два орудия Д-20 и гаубица Д-30. У Авдеевки, Орловки и Ласточкино (ДНР) уничтожены три склада боеприпасов.

    На Запорожском направлении отражены две атаки 23-й и 65-й механизированных бригад ВСУ у Работино (Запорожская область). Там украинская сторона потеряла до 30 человек, танк, две боевые бронированные машины, американскую артиллерийскую систему М777, орудие Д-20, и американскую гаубицу М119.

    На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 50 человек, 11 автомобилей и гаубицу Д-30. Также уничтожены станция РЭБ и склад боеприпасов у города Берислав (Херсонская область).

    Коментарии (11)
    12 октября 2023, 01:58
    Финляндия начала расследование разговора Вована и Лексуса с главой МИД страны

    МИД Финляндии начал расследование разговора Вована и Лексуса с министром иностранных дел страны Валтонен

    Финляндия начала расследование разговора Вована и Лексуса с главой МИД страны
    @ Aндрей Титов/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Ведется расследование в связи с видеозвонком, в ходе которого пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) общались с министром иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен, сообщил МИД страны.

    СМИ сообщали, что российские пранкеры связались с Валтонен от лица одного из африканских политиков. МИД Финляндии назвал случившееся «мошенничеством». Как указало министерство, Валтонен общалась в формате видеозвонка «с человеком, который не был тем человеком, что был на видео», передает РИА «Новости».

    МИД намерен ужесточить «свои процедуры, чтобы избежать подобных ситуаций впредь». Отмечается, что «видеозвонок и его организация были обычными и не вызвали подозрений». В ходе беседы Валтонен озвучила «общественную позицию Финляндии» и «взгляды на актуальные вопросы». Подчеркивается, что «обсуждения на указанных платформах не касаются конфиденциальной или секретной информации».

    В сентябре Вован и Лексус разыграли американского сержанта-трансгендера Сару (при рождении – Майкл) Эштон-Чирилло, которая была в тот момент временно отстранена от должности спикера Сил территориальной обороны вооруженных сил Украины.

    Коментарии (28)
    12 октября 2023, 12:26
    На самолете SSJ 100 впервые запустили двигатель ПД-8
    На самолете SSJ 100 впервые запустили двигатель ПД-8
    @ Марина Лысцева/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Разработанный специально для Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) двигатель ПД-8 впервые запустили на этом самолете, сообщил главный конструктор воздушного судна производственного центра «Яковлев» Кирилл Кузнецов.

    Силовой агрегат запустили в составе самолета SSJ 100 на этой неделе, сказал Кузнецов, передает ТАСС.

    Кузнецов отметил, что проект Superjet 100 реализуется в короткие сроки, от момента принятия решения до первого полета прошло чуть больше четырех лет. Постройка опытного образца заняла около полутора лет.

    По словам Кузнецова, при реализации проекта гражданского самолета появилась новая производственная кооперация, включающая более 20 предприятий и около 40 предприятий на втором-третьем уровнях кооперации.

    В августе прошли испытания основной и передней опоры шасси SSJ 100.

    Коментарии (18)
    12 октября 2023, 19:40
    Вернувшихся в Россию известных релокантов решили проверить на дискредитацию армии

    Госдума поручила проверить релокантов на дискредитацию армии и руководства России

    Вернувшихся в Россию известных релокантов решили проверить на дискредитацию армии
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Госдума приняла поручение о проверке уехавших из России, а потом вернувшихся релокантов на дискредитацию армии и руководства России, заявил депутат Государственной думы Александр Хинштейн.

    Парламентарий заявил в своем Telegram-канале, что в списке на проверку оказались артисты, бизнесмены, блогеры, которые ранее уехали и поливали грязью Россию, а теперь возвращаются и не несут никакого наказания за свои слова и поступки. По его предложению, проверят также и сына председателя правительства Самарской области Юрия Кудряшова, известного своими антироссийскими заявлениями.

    Ранее сообщалось, что проживающий в Британии российский миллиардер Михаил Фридман якобы покинул страну и появился в Москве.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что покинувшим Россию релокантам, которые совершили «подлые поступки, радуясь выстрелам» по российской территории и «желая победы нацистскому кровавому киевскому режиму», по возвращении на Родину «обеспечен Магадан». Позже Володин заявил, что релоканты в ряде случаев могут подпасть под статью о госизмене, и предложил размещать их не в Магадане, а там, «где нет лета», на рудниках.

    Между тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что с теми релокантами, которые поддержали Киев, нам не по пути, остальных Родина ждет.

    Коментарии (19)
    12 октября 2023, 16:07
    Греф назвал предел снижения курса доллара

    Глава Сбербанка Греф: Обязательная продажа валюты экспортерами вряд ли фундаментально повлияет на рубль

    Греф назвал предел снижения курса доллара
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Обязательная продажа валюты рядом российских экспортеров вряд ли фундаментально повлияет на рубль, он стабилизируется на уровне 90 рублей за доллар, заявил глава Сбербанка Герман Греф.

    По его словам, решение принято на полгода, после чего будет принято окончательное решение – продлевать ли еще и на какой срок, передает ТАСС.

    «Это уже повлияло на текущий курс, он немного укрепился, но фундаментально это вряд ли повлияет на ситуацию, потому что фундаментально курс определяется рыночными факторами», – отметил Греф. Также глава Сбербанка добавил, что ожидает постепенную стабилизацию курса российской валюты на отметке 90 рублей за доллар, после чего в дальнейшем – в случае, если параметры экспортных товаров останутся теми же – возможно еще некоторое укрепление.

    Греф подчеркнул, что не стоит ожидать заметного негативного влияния на инвестиционный климат в России от решения властей обязать экспортеров продавать валюту.

    Ранее глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что если курс рубля по отношению к иностранным валютам станет двойным, это приведет к его падению. Напомним, Путин подписал указ об обязательной продаже иностранной валюты некоторыми российскими экспортерами.

    Коментарии (18)
    12 октября 2023, 19:32
    Брюс Уиллис лишился возможности говорить и читать

    Друг Брюса Уиллиса рассказал об ухудшении состояния здоровья актера

    Брюс Уиллис лишился возможности говорить и читать
    @ David Lobel/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Сценарист Гленн Гордон Карон, который дружит с актером Брюсом Уиллисом, рассказал, что артист лишился вербальных навыков из-за развития деменции лобно-височного отдела, пишет издание Page Six.

    По его словам, Уиллис больше не может ни говорить, ни читать, а во время последней встречи актер не мог вспомнить друга несколько минут, пишет Life.

    Сценарист рассказал, что Уиллис любил раньше много читать, но теперь не может этого делать. В борьбе с деменцией актера поддерживает семья: его супруга Эмма Хеминг, их дочери Мейбл и Эвелин, а также дети от прошлого брака.

    Коментарии (7)
    12 октября 2023, 11:55
    Politico: Илон Маск стал для Европы врагом номер один в цифровом пространстве
    Politico: Илон Маск стал для Европы врагом номер один в цифровом пространстве
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский миллиардер Илон Маск, владеющий социальной сетью X (бывший Twitter), «сделал себя врагом номер один» для европейского общества в цифровом пространстве, пишут СМИ.

    После атаки ХАМАС на Израиль социальную сеть наводнили «ужасные изображения, политически мотивированная ложь и террористическая пропаганда». Соответствующие публикации нарушают правила как самого ресурса, как и новый закон Евросоюза о соцсетях, пишет американская газета Politico.

    Теперь Маск столкнулся с угрозой санкции, в том числе речь идет о возможных крупных штрафах. Официальные лица в Брюсселе уже начали собирать доказательства в рамках подготовки к официальному расследованию о возможных нарушениях со стороны X в Евросоюзе. К критике в отношении соцсети присоединились Британия и Германия, констатирует издание.

    По мнению автора публикации, эта «схватка» является «критическим испытанием» для обеих сторон. Так, Маск будет бороться с любыми утверждениями о том, что он якобы не является ответственным владельцем соцсети, и доказывать свою приверженность свободе слова. ЕС со своей стороны захочет показать, что у нового регламента под названием «Закон о цифровых услугах» (DSA) «есть зубы».

    Еврокомиссар Тьерри Бретон уже потребовал от Маска объяснений, почему графические изображения и «дезинформация» о кризисе на Ближнем Востоке были широко распространены на X.

    Напомним, Маск ранее критиковал новый закон в Евросоюзе, согласившись с мнением о том, что в ЕС будет установлен тотальный контроль над СМИ.

    Добавим также, в среду Маск заявлял, что современная миграционная политика Евросоюза делает гражданскую войну в Европе неизбежной.

    Германский политолог Александр Рар призвал отнестись к предсказаниям Маска серьезно и заявил, что массовый и неконтролируемый наплыв мигрантов в скором времени приведет к социальному взрыву в ЕС.

    Коментарии (7)
    12 октября 2023, 21:54
    Израиль предупредили о последствиях ударов по аэропортам Сирии

    МИД: Атака Израиля на аэропорты Дамаска и Алеппо может привести к серьезной эскалации

    Израиль предупредили о последствиях ударов по аэропортам Сирии
    @ Vladimir Baranov/Globallook Press

    Tекст: Вера Басилая

    Удары Израиля по территории Сирии в условиях обострения в зоне палестино-израильского конфликта чреваты крайне опасными последствиями, грозит эскалацией в регионе, заявили в Министерстве иностранных дел России.

    В МИД отметили, что удары Израиля по аэропортам Дамаска и Алеппо представляют собой грубое нарушение суверенитета САР и базовых норм международного права, поскольку целями израильских ВВС оказались гражданские объекты. Кроме того, жизни ни в чем не повинных людей были подвергнуты опасности, под угрозой оказалась и безопасность международного авиасообщения, следует из сообщения на сайте МИД России.

    В дипведомстве подчеркнули, что подобные акции Израиля в условиях палестино-израильского обострения могут спровоцировать вооруженную эскалацию в масштабах всего региона, чего ни в коем случае нельзя допустить.

    Ранее газета Al Watan сообщала, что Израиль ударил по аэропортам Дамаска и Алеппо. Позже стало известно, что взлетно-посадочные полосы воздушных гаваней оказались серьезно повреждены, они практически выведены из строя.

    Коментарии (8)
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    Кому выгоден подрыв газопровода в Финляндии

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    Решение Москвы по ядерным испытаниям способно отрезвить Америку

    Владимир Путин заявил о возможности отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). По словам президента, это связано с отсутствием аналогичных действий со стороны США. Данное решение предстоит принять Госдуме. Как пересмотр статуса ДВЗЯИ отразится на глобальной ядерной безопасности и что этот шаг дает России стратегически? Подробности

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    Россия создает новый котел для ВСУ в Донбассе

    Российская армия успешно развивает наступление в районе Авдеевки. Задействована штурмовая авиация, ствольная и реактивная артиллерия. Наблюдатели сообщают о мощнейшей за всю СВО артиллерийской подготовке, которая сорвала ротацию ВСУ. О чем говорит активизация ВС РФ на данном участке фронта и к каким последствиям она может привести? Подробности

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    Чем грозит Израилю война на два фронта

    Израиль сосредотачивает дополнительные силы на границе с Ливаном. На территории соседнего государства располагается группировка «Хезболла», выразившая поддержку движению ХАМАС. Какова вероятность вмешательства ливанской шиитской организации в палестино-израильский конфликт и как это решение повлияет на ход боевых действий? Подробности

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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