Захарова обвинила МОК в сегрегации спортсменов по национальному признаку

Захарова заявила о сегрегации спортсменов по национальному признаку руководством МОК

Tекст: Антон Антонов

Захарова, слова которой приводятся на сайте МИДа, заявила, что в своих «деструктивных устремлениях» международные спортивные организации разрушают не только спортивное сотрудничество государств, но и принципы олимпийского движения.

Решение МОК Захарова назвала очередным «подтверждением разрушительных процессов», которые происходят в организации под давлением США. Она назвала действия МОК политически мотивированными и заявила, что подобные шаги комитета «ведут к коррозии всего мирового спорта».

Захарова обвинила руководство МОК в «двойных стандартах» и «сегрегации по национальному признаку», которые являются «вопиющим ущемлением прав российских атлетов» и «нарушением базовых прав человека». По ее словам, МОК должен был способствовать развитию спорта и укреплению олимпийского движения, а не заниматься их разрушением из-за политических интриг.

«Со своей стороны продолжим задействовать необходимые международно-правовые инструменты для отстаивания прав отечественных спортсменов и роли спорта в качестве уникального проводника развития и упрочения межчеловеческих связей, выстраивания взаимоуважительного общения, сближения и объединения народов», – заявили в МИД России.

Напомним, МОК отстранил до дальнейшего уведомления Олимпийский комитет России. Решение принято на основании того, что Олимпийские советы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей стали членами Олимпийского комитета России.