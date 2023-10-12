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Захарова обвинила МОК в сегрегации спортсменов по национальному признаку
Захарова заявила о сегрегации спортсменов по национальному признаку руководством МОК
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение Международного олимпийского комитета дисквалифицировать Олимпийский комитет России.
Захарова, слова которой приводятся на сайте МИДа, заявила, что в своих «деструктивных устремлениях» международные спортивные организации разрушают не только спортивное сотрудничество государств, но и принципы олимпийского движения.
Решение МОК Захарова назвала очередным «подтверждением разрушительных процессов», которые происходят в организации под давлением США. Она назвала действия МОК политически мотивированными и заявила, что подобные шаги комитета «ведут к коррозии всего мирового спорта».
Захарова обвинила руководство МОК в «двойных стандартах» и «сегрегации по национальному признаку», которые являются «вопиющим ущемлением прав российских атлетов» и «нарушением базовых прав человека». По ее словам, МОК должен был способствовать развитию спорта и укреплению олимпийского движения, а не заниматься их разрушением из-за политических интриг.
«Со своей стороны продолжим задействовать необходимые международно-правовые инструменты для отстаивания прав отечественных спортсменов и роли спорта в качестве уникального проводника развития и упрочения межчеловеческих связей, выстраивания взаимоуважительного общения, сближения и объединения народов», – заявили в МИД России.
Напомним, МОК отстранил до дальнейшего уведомления Олимпийский комитет России. Решение принято на основании того, что Олимпийские советы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей стали членами Олимпийского комитета России.