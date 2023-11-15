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Кремль: У МОК нет монополии на спортивный мир
Представитель Кремля Песков заявил, что у МОК нет монополии на спортивный мир
Спортивные соревнования могут проходить и без участия Международного олимпийского комитета (МОК), заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в контексте предостережения МОК национальных олимпийских комитетов от участия в Играх дружбы.
По его словам, в аббревиатуре МОК буква М не означает монополию на спортивный мир, так как спортивный мир гораздо более многогранен и охватывает огромное количество стран, передает ТАСС.
Песков добавил, что форматы проведения соревнований могут быть разные, их могут инициировать разные страны – это может происходить и вне контекста МОК.
Кроме того, представитель Кремля отметил, что Москва продолжит контакты с МОК, хотя не согласна с позицией по российским спортсменам.
«Мы категорически не согласны с той линией, которую МОК сейчас занял в отношении наших спортсменов в контексте олимпийских перспектив», – указал пресс-секретарь президента.
«Безусловно будем продолжать наши контакты с МОК, несмотря ни на что», – резюмировал Песков.
Ранее МОК предостерег национальные олимпийские комитеты (НОК) от участия в Играх дружбы, отметив, что это нарушило бы рекомендации по санкциям в отношении российского спорта.
Президент Владимир Путин принял решение о проведении первых летних Всемирных игр дружбы в сентябре 2024 года в Москве. Глава Минспорта России Олег Матыцин заявил, что часть программы Игр дружбы может быть проведена в Минске, инициативу предложат лидеру России Владимиру Путину и его белорусскому коллеге Александру Лукашенко.