Кремль: У МОК нет монополии на спортивный мир

Представитель Кремля Песков заявил, что у МОК нет монополии на спортивный мир

Tекст: Александра Юдина

По его словам, в аббревиатуре МОК буква М не означает монополию на спортивный мир, так как спортивный мир гораздо более многогранен и охватывает огромное количество стран, передает ТАСС.

Песков добавил, что форматы проведения соревнований могут быть разные, их могут инициировать разные страны – это может происходить и вне контекста МОК.

Кроме того, представитель Кремля отметил, что Москва продолжит контакты с МОК, хотя не согласна с позицией по российским спортсменам.

«Мы категорически не согласны с той линией, которую МОК сейчас занял в отношении наших спортсменов в контексте олимпийских перспектив», – указал пресс-секретарь президента.

«Безусловно будем продолжать наши контакты с МОК, несмотря ни на что», – резюмировал Песков.

Ранее МОК предостерег национальные олимпийские комитеты (НОК) от участия в Играх дружбы, отметив, что это нарушило бы рекомендации по санкциям в отношении российского спорта.

Президент Владимир Путин принял решение о проведении первых летних Всемирных игр дружбы в сентябре 2024 года в Москве. Глава Минспорта России Олег Матыцин заявил, что часть программы Игр дружбы может быть проведена в Минске, инициативу предложат лидеру России Владимиру Путину и его белорусскому коллеге Александру Лукашенко.