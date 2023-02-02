Участие россиян в Олимпиаде–2024 ставит МОК перед сложным выбором

Олимпийский комитет Украины соберется в пятницу на заседание, где примет решение о бойкоте следующей Олимпиады в случае, если туда допустят россиян. К бойкоту Киева могут присоединиться еще ряд стран. Впрочем, и в России пока нет однозначного мнения, стоит ли нашим спортсменам ехать на Игры, ведь им там наверняка придется выступать под нейтральным флагом и подписывать документы об отношении к СВО.

Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины на внеочередной генеральной ассамблее, намеченной на 3 февраля, обсудит возможность бойкота Олимпийских игр в Париже 2024 года. Глава НОК, одновременно – министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт ранее заявил, что не исключает отказа от участия в Играх, если не будет продлен запрет на участие россиян и белорусов в международных соревнованиях.

Любой бойкот заводит в тупик развитие международного спорта, поэтому заявление Гутцайта деструктивно, сказал в среду министр спорта России Олег Матыцин. По его мнению, подобные угрозы «наносят вред в целом международному спорту». «Надеюсь, что международный спорт консолидируется в сегодняшних условиях, не будут реализованы попытки дискриминации нашего спорта и россияне будут иметь возможность участвовать в международных соревнованиях», – добавил министр.

Отказаться от подобных идей призвал Украину и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков. История показывает, насколько провальна практика попыток бойкотировать Игры, напомнил он.

По мнению депутата украинского парламента, олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Жана Беленюка, бойкот могут объявить «в случае разрешения российским и белорусским спортсменам вернуться на международные спортивные турниры до прекращения конфликта на Украине». Как предупреждает депутат, «все идет к тому, что спортсменов вернут на международные турниры, так что это событие будет иметь серьезные последствия».

С угрозой бойкота выступили также Олимпийские комитеты Великобритании, Норвегии, Польши, Латвии, Литвы и Эстонии. Впрочем, правила МОК гласят, что страна, которая позволила себе игнорировать всемирные Игры, будет наказана – ее не пустят потом на две Олимпиады. Правило было введено после того, как в 1980–1984 годах СССР и США поочередно устраивали бойкот соответственно Играм в Москве и Лос-Анджелесе.

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев надеется, что позитивную роль в этой ситуации, как ни странно это звучит, сыграют американцы.

«Мы же с вами слышали призыв главы Олимпийского комитета США Сюзанне Лайонс вернуть россиян на состязания. Если Америка для Киева остается авторитетом, то американские спортивные чиновники могут и даже должны повлиять на украинских коллег»,

– говорит он газете ВЗГЛЯД. «Многим бы хотелось, чтобы НОК Украины принял решение в соответствии с Олимпийской хартией, с интересами спортсменов всего мира, а не решение, которое основано на политических разногласиях между нашими странами», – надеется Свищев.

«Бойкотом они накажут не сборные России и Белоруссии, а прежде всего своих собственных атлетов и болельщиков. Пусть коллеги из НОК подумают о них. Как известно, спортсмены десятилетиями готовятся, чтобы показать свое мастерство на Олимпиаде, с малых лет ходят на стадионы и тренируются именно для этого. Поэтому так важно оставить возможность участвовать в состязаниях и украинцам, и россиянам, и спортсменам любых других стран, независимо от цвета кожи, паспорта или политических взглядов», – подчеркивает парламентарий.

В отличие от российского депутата, украинский политолог Владимир Корнилов настроен скептически. «Ожидать самостоятельных решений от НОК было бы наивно. Гутцайт и его окружение полностью зависят от киевской власти, поэтому просто продублируют то, что уже сказал Зеленский. Кроме того, Украина не будет одинокой. Наверняка аналогичные решения примут поляки, прибалты и другие страны ЕС. Во всяком случае, такие угрозы уже зазвучали. Они все де-факто уже объявили ультиматум главе Международного олимпийского комитета Томасу Баху», – поясняет политолог.

«Как поступят в таких условиях функционеры в швейцарской Лозанне, где расположен МОК? Уверен, что нажим на них будет значительным. Пока у них есть возможность потянуть время – ведь до Олимпиады не полтора месяца, а полтора года. Пока они лавируют, а вот куда «вылавируют», неясно. Скорее всего, прогнутся, хотя и не сразу. Они же там не самоубийцы. Функционеры в Лозанне прекрасно понимают, что с ними сделают, если они возьмут да и запретят участие в Олимпиаде сразу нескольким государствам, включая Украину, которая сейчас всем на Западе представляется жертвой», – предрекает Корнилов.

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Как напоминает ТАСС , Международный олимпийский комитет (МОК) в конце января предложил допустить до международных соревнований российских и белорусских спортсменов, но только в нейтральном статусе и при выполнении ряда условий. В частности, на Игры пустят лишь атлетов, которые «не принимают активного участия» в поддержке специальной военной операции (СВО).

«Это не соответствует ценностям и миссии Олимпийской хартии – исключать спортсменов из-за их паспорта, – заявил тогда глава МОК Томас Бах (цитата по «Коммерсанту»). – Возможно, российские и белорусские спортсмены могли бы соревноваться под нейтральным флагом на Олимпийских играх 2024 года в Париже».

Миссия Международного олимпийского комитета состоит в том, чтобы «собрать вместе всех спортсменов со всего мира, это особый символ Олимпийских игр», сказал глава комитета. «Возможный бойкот со стороны Украины, которым угрожал министр спорта Вадим Гутцайт, в данном случае не соответствует нашей миссии. Мы знаем точку зрения Украины, которая не только хочет изолировать Россию как государство, но и хочет полностью изолировать всех россиян», – говорил Бах.

Такое заявление по сути означало отказ от прежней политики МОК, который с февраля прошлого года фактически не допускал россиян и белорусов до международных турниров.

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что не раз обсуждал с Бахом проблему допуска спортсменов из РФ, и выразил свое «разочарование» тем, что тот не послушал его требований. Еще грубее выразился советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк – он обвинил Баха в поощрении действий России и даже в подкупе с ее стороны. В ответ штаб-квартира МОК «самым решительным образом отвергла это и другие клеветнические заявления».

Надо также пояснить, что Томас Бах оказался не первым из видных мировых чиновников, предложивших вернуть россиян на международные соревнования. Самыми первыми – еще в декабре – стали президент Франции Эммануэль Макрон и заокеанская коллега Гутцайта, глава Олимпийского комитета США Сюзанне Лайонс. Как писала тогда газета ВЗГЛЯД, Штаты, по сути, признали поражение в игре «отмени Россию».

«Это, может быть, неприятно осознавать, но недопуск россиян отбрасывает нас назад, их возвращение действительно важно для олимпийского движения...

США поддерживают поиск возможностей вернуться к соревнованиям для спортсменов, которые тренировались для этого всю свою жизнь», – говорила Лайонс.

Впрочем, в Москве тоже недовольны решениями Баха, только с другой стороны. В Госдуме возмущены условиями, которые выдвигает МОК, – о том, что на состязания наших атлетов пустят лишь под нейтральной символикой, да вдобавок лишь тех, кто «не принимает активного участия» в поддержке СВО. Во-первых, это означает дискриминацию, а во-вторых, даже технически сложно себе представить, как функционеры МОК будут отсеивать спортсменов по этому критерию – то ли они будут мониторить СМИ, проверяя все публичные высказывания спортсмена, то ли будут заставлять заполнять анкеты с вопросами об отношении к СВО.

«На эти провокации вестись нельзя. МОК должен более четко обозначить свою позицию по поводу участия России, – требует депутат Дмитрий Свищев. – МОК должен четко сказать: ребята, мы занимаемся спортом, а не политикой. Если вдруг комитет примет решение, что все спортсмены со всего мира перед состязаниями должны заполнять анкеты такого-то характера, то пусть тогда и наши подписывают. Но если этого требуют только от россиян? По национальному признаку? На каком основании?!»

Условия, которые выдвинул Бах к нашим спортсменам, подверг резкой критике и российский МИД. «Эта идея обусловлена очевидно неприемлемыми для нашей страны требованиями. Такие неприглядные попытки выдавить нашу страну из международного спорта обречены на провал», – заявила директор департамента информации и печати дипломатического ведомства Мария Захарова. Она напомнила, что Москва неизменно выступает против политизации спортивной сферы.