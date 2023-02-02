Участие россиян в Олимпиаде–2024 ставит МОК перед сложным выбором

Взгляд
2 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 13:52  |  vz.ru
Разделы

В США ждут экономический кризис из-за картонных коробок

Все больше экономистов ожидают неминуемой рецессии в США Richard Drew/AP/ТАСС
Назван неожиданный предвестник ближайшего краха американской экономики. Это падение производства и спроса на картонные коробки. Это вполне объектовый показатель оценки, дополняющий традиционные показатели типа ВВП и инфляции, уверяют экономисты. И все больше экономистов действительно ожидают неминуемой рецессии в США.  Подробности...
Перейти в раздел…

Россияне сформировали новые требования к политикам

Избиратели желают «общей судьбы» с политиками, считают эксперты Алексей Сухоруков/РИА Новости
В сентябре Россию ждет Единый день голосования, в ходе которого выборы впервые пройдут в новых регионах страны. Эксперты считают, что в этом году на всех уровнях выборов стоит ждать высокой конкуренции. Как будут строиться избирательные кампании партий и кандидатов, какие новые факторы и требования избирателей они должны учитывать? Подробности...
Перейти в раздел…

Кто и почему ждет «решающее наступление» России на Украине

Россия шаг за шагом освобождает территорию Украины REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
В последнее время резко участились заявления о предстоящем буквально «в ближайшие дни» «решающем наступлении России на Украине». Подобные прогнозы звучат как от крупных функционеров на Западе, так и от отечественных военных экспертов. Что стоит за такими высказываниями, насколько они обоснованы – и как может выглядеть подобное наступление? Подробности...
Перейти в раздел…

Макрон стал турецкой грушей для битья

По оценке Эрдогана, Макрон – полная противоположность Владимира Путина Kayhan Ozer/REUTERS
Эммануэль Макрон – лжец, и не имеет достаточной квалификации для поста президента Франции. Этой мыслью поделился с миром турецкий лидер Реджеп Эрдоган. Даже для него это экстраординарное по резкости заявление. Однако Эрдогана легко понять: для сохранения личной власти ему просто необходимо унижать Макрона.  Подробности...
Перейти в раздел…

Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
Перейти в раздел…

Как английский язык стал оружием

Дмитрий Винник
Дмитрий Винник, профессор Финансового университета, публицист
Что общего между курсами «критического мышления» и английского языка? Так называемые курсы критического мышления специально созданы как инструмент американского влияния. Подробности...

Может ли Россия разрешить конфликт Индии и Китая

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Конечно, главным фактором дестабилизации региона остается англосаксонское доминирование. Да, сегодняшняя Индия, подчеркивающая свою независимость, – не самый удобный партнер для англосаксов. Но и англосаксы очень хорошо понимают принципиальную важность индийского фактора для будущего мира. Подробности...

России пора прекращать идеализировать Запад

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
Какие ассоциации всегда вызывала у нас Англия? Джентльмены, газоны, Бейкер-стрит, парламент, Биг-Бен, королева-старушка? А надо бы: пиратство, разбой, дети на виселицах, работорговля, концлагеря, военные преступления, протофашизм, голод в Бенгалии, геноцид, колониальное иго. Подробности...
Обсуждение: 38 комментариев
Перейти в раздел…

Украина добила британскую армию

За Коломойским и Аваковым пришли

Турки остановили НАТО

Перейти в раздел…

Какие танки Запад может отправить Украине

На этой неделе Германия и США пообещали Украине поставить свои главные тяжелые танки – Leopard 2A5s и M1A2 Abrams. Ранее о поставке своих тяжелых танков Challenger 2 объявила Великобритания. К вооружению Киева подключатся и другие страны Европы, на вооружении которых тоже есть «Леопарды» и «Абрамсы». Что представляют из себя эти машины
Подробности...

Головы диких животных украсили женские платья в Париже

Подробности...

Россияне окунулись в прорубь на Крещение

Крещение Господне – один из главный праздников христиан. В 2023 году в Москве для желающих окунуться было оборудовано 46 площадок. На каждой из них оборудовали майны, пункты обогрева и теплые раздевалки. Безопасность граждан обеспечивали медперсонал и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Какой из обещанных Украине западных танков кажется вам наиболее опасным?
  • Американский «Абрамс»

  • Британский «Челленджер»

  • Немецкий «Леопард»

  • Затрудняюсь ответить
Хотели бы вы сменить профессию?
  • Да, как можно скорее

  • Да, в отдаленном будущем

  • Уже сменил

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Какая из стран Прибалтики ведет наиболее русофобскую политику?
  • Латвия

  • Литва

  • Эстония
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Лавров заявил о готовности Молдавии стать «следующей Украиной»
    Стало известно о больших потерях ВСУ при попытках форсировать Днепр NYT: США подталкивают союзников по НАТО к поставке F-16 Украине Австрия выслала четырех российских дипломатов Боррель назвал потраченную Евросоюзом на Украину сумму
    Лавров ответил на вопрос, когда завершится конфликт на Украине На Западе указали виновных в провале американской ЧВК «Моцарт» на Украине Французский спецназ перехватил судно с оружием из Ирана Гознак объяснил приостановку выдачи загранпаспортов с микрочипами
    Названы причины тотальной мобилизации Киевом жителей Херсонщины в ВСУ Турецкие добровольцы вступили в запорожский батальон Судоплатова Обученные в Британии украинские военные сдались после 20 минут первого боя В Тбилиси в ответ на оскорбления Зеленского пожелали украинцам «достойной власти»

    особый случай


    Член СПЧ Ахмедова: Мальчик без ног в скандальном видео из школы Петербурга никогда не был в Донбассе

    «очень и очень сложно»


    Politico: Зеленского взбесил доклад Пентагона о неспособности ВСУ захватить Крым

    секретные технологии


    Израильский эксперт оценил возможность передачи ВСУ системы ПВО «Железный купол»

    Видео

    «в ближайшие дни»


    Кто и почему ждет «решающее наступление» России на Украине

    жажда реванша


    Польша покусилась на результаты Переяславской рады

    серия обысков


    Зеленский принес архитекторов своего президентства в жертву США

    членство в НАТО


    Эрдоган отводит от финнов и шведов большую беду

    переговоры 1992 года


    Как Ельцин пытался убедить США в опасности украинского национализма

    новые ассоциации


    Дмитрий Орехов: России пора прекращать идеализировать Запад

    искреннее отношение


    Тимофей Бордачёв: Почему России стоит доверять Ирану

    не вызывает доверия


    Виталий Трофимов-Трофимов: Западная демократия – враг демократии

    на ваш взгляд


    Хотели бы вы сменить профессию?

    Участие россиян в Олимпиаде–2024 ставит МОК перед сложным выбором

    Российским атлетам уже приходилось выступать на всемирных Играх под нейтральным флагом
    		   2 февраля 2023, 13:22
    Фото: Michael Kappeler/dpa/picture-alliance/ТАСС
    Текст: Юрий Зайнашев

    Олимпийский комитет Украины соберется в пятницу на заседание, где примет решение о бойкоте следующей Олимпиады в случае, если туда допустят россиян. К бойкоту Киева могут присоединиться еще ряд стран. Впрочем, и в России пока нет однозначного мнения, стоит ли нашим спортсменам ехать на Игры, ведь им там наверняка придется выступать под нейтральным флагом и подписывать документы об отношении к СВО.

    Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины на внеочередной генеральной ассамблее, намеченной на 3 февраля, обсудит возможность бойкота Олимпийских игр в Париже 2024 года. Глава НОК, одновременно – министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт ранее заявил, что не исключает отказа от участия в Играх, если не будет продлен запрет на участие россиян и белорусов в международных соревнованиях.

    Любой бойкот заводит в тупик развитие международного спорта, поэтому заявление Гутцайта деструктивно, сказал в среду министр спорта России Олег Матыцин. По его мнению, подобные угрозы «наносят вред в целом международному спорту». «Надеюсь, что международный спорт консолидируется в сегодняшних условиях, не будут реализованы попытки дискриминации нашего спорта и россияне будут иметь возможность участвовать в международных соревнованиях», – добавил министр.

    Отказаться от подобных идей призвал Украину и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков. История показывает, насколько провальна практика попыток бойкотировать Игры, напомнил он.

    По мнению депутата украинского парламента, олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Жана Беленюка, бойкот могут объявить «в случае разрешения российским и белорусским спортсменам вернуться на международные спортивные турниры до прекращения конфликта на Украине». Как предупреждает депутат, «все идет к тому, что спортсменов вернут на международные турниры, так что это событие будет иметь серьезные последствия».

    С угрозой бойкота выступили также Олимпийские комитеты Великобритании, Норвегии, Польши, Латвии, Литвы и Эстонии. Впрочем, правила МОК гласят, что страна, которая позволила себе игнорировать всемирные Игры, будет наказана – ее не пустят потом на две Олимпиады. Правило было введено после того, как в 1980–1984 годах СССР и США поочередно устраивали бойкот соответственно Играм в Москве и Лос-Анджелесе.

    Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев надеется, что позитивную роль в этой ситуации, как ни странно это звучит, сыграют американцы.

    «Мы же с вами слышали призыв главы Олимпийского комитета США Сюзанне Лайонс вернуть россиян на состязания. Если Америка для Киева остается авторитетом, то американские спортивные чиновники могут и даже должны повлиять на украинских коллег»,

    – говорит он газете ВЗГЛЯД. «Многим бы хотелось, чтобы НОК Украины принял решение в соответствии с Олимпийской хартией, с интересами спортсменов всего мира, а не решение, которое основано на политических разногласиях между нашими странами», – надеется Свищев.

    «Бойкотом они накажут не сборные России и Белоруссии, а прежде всего своих собственных атлетов и болельщиков. Пусть коллеги из НОК подумают о них. Как известно, спортсмены десятилетиями готовятся, чтобы показать свое мастерство на Олимпиаде, с малых лет ходят на стадионы и тренируются именно для этого. Поэтому так важно оставить возможность участвовать в состязаниях и украинцам, и россиянам, и спортсменам любых других стран, независимо от цвета кожи, паспорта или политических взглядов», – подчеркивает парламентарий.

    В отличие от российского депутата, украинский политолог Владимир Корнилов настроен скептически. «Ожидать самостоятельных решений от НОК было бы наивно. Гутцайт и его окружение полностью зависят от киевской власти, поэтому просто продублируют то, что уже сказал Зеленский. Кроме того, Украина не будет одинокой. Наверняка аналогичные решения примут поляки, прибалты и другие страны ЕС. Во всяком случае, такие угрозы уже зазвучали. Они все де-факто уже объявили ультиматум главе Международного олимпийского комитета Томасу Баху», – поясняет политолог.

    «Как поступят в таких условиях функционеры в швейцарской Лозанне, где расположен МОК? Уверен, что нажим на них будет значительным. Пока у них есть возможность потянуть время – ведь до Олимпиады не полтора месяца, а полтора года. Пока они лавируют, а вот куда «вылавируют», неясно. Скорее всего, прогнутся, хотя и не сразу. Они же там не самоубийцы. Функционеры в Лозанне прекрасно понимают, что с ними сделают, если они возьмут да и запретят участие в Олимпиаде сразу нескольким государствам, включая Украину, которая сейчас всем на Западе представляется жертвой», – предрекает Корнилов.

    Как напоминает ТАСС, Международный олимпийский комитет (МОК) в конце января предложил допустить до международных соревнований российских и белорусских спортсменов, но только в нейтральном статусе и при выполнении ряда условий. В частности, на Игры пустят лишь атлетов, которые «не принимают активного участия» в поддержке специальной военной операции (СВО).

    «Это не соответствует ценностям и миссии Олимпийской хартии – исключать спортсменов из-за их паспорта, – заявил тогда глава МОК Томас Бах (цитата по «Коммерсанту»). – Возможно, российские и белорусские спортсмены могли бы соревноваться под нейтральным флагом на Олимпийских играх 2024 года в Париже».

    Миссия Международного олимпийского комитета состоит в том, чтобы «собрать вместе всех спортсменов со всего мира, это особый символ Олимпийских игр», сказал глава комитета. «Возможный бойкот со стороны Украины, которым угрожал министр спорта Вадим Гутцайт, в данном случае не соответствует нашей миссии. Мы знаем точку зрения Украины, которая не только хочет изолировать Россию как государство, но и хочет полностью изолировать всех россиян», – говорил Бах.

    Такое заявление по сути означало отказ от прежней политики МОК, который с февраля прошлого года фактически не допускал россиян и белорусов до международных турниров.

    Президент Украины Владимир Зеленский признался, что не раз обсуждал с Бахом проблему допуска спортсменов из РФ, и выразил свое «разочарование» тем, что тот не послушал его требований. Еще грубее выразился советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк – он обвинил Баха в поощрении действий России и даже в подкупе с ее стороны. В ответ штаб-квартира МОК «самым решительным образом отвергла это и другие клеветнические заявления».

    Надо также пояснить, что Томас Бах оказался не первым из видных мировых чиновников, предложивших вернуть россиян на международные соревнования. Самыми первыми – еще в декабре – стали президент Франции Эммануэль Макрон и заокеанская коллега Гутцайта, глава Олимпийского комитета США Сюзанне Лайонс. Как писала тогда газета ВЗГЛЯД, Штаты, по сути, признали поражение в игре «отмени Россию».

    «Это, может быть, неприятно осознавать, но недопуск россиян отбрасывает нас назад, их возвращение действительно важно для олимпийского движения...

    США поддерживают поиск возможностей вернуться к соревнованиям для спортсменов, которые тренировались для этого всю свою жизнь», – говорила Лайонс.

    Впрочем, в Москве тоже недовольны решениями Баха, только с другой стороны. В Госдуме возмущены условиями, которые выдвигает МОК, – о том, что на состязания наших атлетов пустят лишь под нейтральной символикой, да вдобавок лишь тех, кто «не принимает активного участия» в поддержке СВО. Во-первых, это означает дискриминацию, а во-вторых, даже технически сложно себе представить, как функционеры МОК будут отсеивать спортсменов по этому критерию – то ли они будут мониторить СМИ, проверяя все публичные высказывания спортсмена, то ли будут заставлять заполнять анкеты с вопросами об отношении к СВО.

    «На эти провокации вестись нельзя. МОК должен более четко обозначить свою позицию по поводу участия России, – требует депутат Дмитрий Свищев. – МОК должен четко сказать: ребята, мы занимаемся спортом, а не политикой. Если вдруг комитет примет решение, что все спортсмены со всего мира перед состязаниями должны заполнять анкеты такого-то характера, то пусть тогда и наши подписывают. Но если этого требуют только от россиян? По национальному признаку? На каком основании?!»

    Условия, которые выдвинул Бах к нашим спортсменам, подверг резкой критике и российский МИД. «Эта идея обусловлена очевидно неприемлемыми для нашей страны требованиями. Такие неприглядные попытки выдавить нашу страну из международного спорта обречены на провал», – заявила директор департамента информации и печати дипломатического ведомства Мария Захарова. Она напомнила, что Москва неизменно выступает против политизации спортивной сферы.
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •