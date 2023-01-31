Глава ОКР призвал Украину отказаться бойкотировать Олимпиаду

Глава ОКР Поздняков призвал Украину отказаться бойкотировать Олимпиаду

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков призвал Украину отказаться от идеи каким-либо образом бойкотировать Олимпийские игры.

По его словам, ОКР следует изложенным в Олимпийской хартии принципах проведения соревнований, в том числе делает все необходимое для полноценной работы миссии олимпийского движения в России. Поздняков подчеркнул, что история показывает, насколько провальна практика попыток бойкотировать игры – бойкоты никогда не приводили к успеху ту страну, которая к этому призывала, передает РИА «Новости».

Глава ОКР добавил, что миссия олимпийского движения состоит в том, чтобы с помощью спорта сделать мир лучше, а в этой практике нет места никаким бойкотам.

«Подавляющее количество НОКов поддерживают наше участие. Даже из тех стран, которые не являются нашими друзьями», – заключил Поздняков.

Накануне глава ОКР заявил, что бойкот летних Олимпийских игр 2024 года со стороны России приведет к изоляции всего отечественного спорта как минимум на два олимпийских цикла (восемь лет).

В субботу президент МОК Томас Бах заявил, что россияне и белорусы могли бы участвовать в ОИ в нейтральном статусе. Позже в МОК положительно оценили концепцию выступления россиян в нейтральном статусе.