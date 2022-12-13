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13 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 10:41  |  vz.ru
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Энергетические страдания Европы выглядят все более бессмысленными

Российский уголь сдержал удар Европы Сергей Бобылев/ТАСС
Замыслы Евросоюза не оправдались – вынужденный уход российского угля с европейского рынка не смог навредить доходам России. Российские угольщики смогли перенаправить потоки в другие страны и зарабатывать больше, даже несмотря на необходимость предоставлять скидку. Почему европейские страдания оказались бессмысленны?  Подробности...
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США признали поражение в игре «отмени Россию»

Выступать «реабилитированные» сборные будут не под национальными флагами, а под флагами МОК Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Функционеры США обозначили некоторую «оттепель» в отношениях с Россией. Ее представителей приглашают туда, откуда еще недавно изгоняли или обещали изгнать. Речь идет как о политических мероприятиях вроде саммита АТЭС, так и об Олимпийских играх. С чем связаны эти неожиданные перемены? Подробности...
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Украина принесла в Херсон голод и репрессии

Жители Херсона испытывают проблемы с самым необходимым, включая питьевую воду REUTERS/Anna Voitenko
После того как российские военные приняли решение отвести войска из Херсона, в город приехал Владимир Зеленский. Он пообещал оставшимся там жителям возвращение к нормальной жизни в максимально возможные сроки. Сейчас в Херсоне нет продовольствия, питьевой воды, электричества и тепла. Но власти Украины занимаются не вопросами жизнеобеспечения, а исключительно репрессиями. Похожая обстановка и в соседнем Николаеве. Подробности...
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Белград попал в безвыходную ситуацию в Косово

Сербия готова ввести в северные районы Косово до 1 тыс. своих силовиков Marko Djurica/Reuters
Обострение ситуации в Косово поставило Белград перед трудным выбором. Он планирует направить миссии НАТО в Косово запрос о введении в регион сербского контингента. Но решение, скорее всего, будет отрицательным. Но даже несмотря на отказ, Белград будет вынужден ввести силы в населенные сербами районы Косово, что повлечет конфликт с НАТО. Как может разрешиться эта непростая ситуация, учитывая, что союзники помочь Сербии смогут лишь словами? Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Деньги на «оборонку» – это не затраты, а вложение

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
Забавно, что и сейчас есть граждане и даже профессиональные экономисты, которые полагают, что средства оборонного бюджета – это деньги, которые выброшены на ветер. Они забыли старую истину: кто не хочет кормить свою армию – будет кормить чужую. Подробности...

Русская культура способна пошатнуть Запад

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
Запад уже сейчас не обеспечивает себя достаточным количеством произведений искусства. Он фактически настолько обнищал, что уже сам нуждается в импорте культуры. Это дает другим странам и цивилизациям огромное преимущество, и было бы преступлением его не использовать. Подробности...
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Должны были разделиться, но все больше объединяемся

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Гражданское общество, о котором говорили десятилетиями, на которое надеялись одни и которого опасались другие, кристаллизуется сегодня вокруг помощи фронту. Подробности...
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Косово. Что происходит?

Немцы опять хотят обмануть

Флаг ДНР в Конгрессе США

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Крупный пожар разрушил ТЦ «Мега Химки», погиб человек

В пятницу утром в здании ТЦ «Мега Химки» к северу от Москвы начался масштабный пожар. Позже в горящем здании произошло обрушение конструкций. Среди возможных причин пожара названы поджог и короткое замыкание. Известно как минимум об одном погибшем
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Владимир Путин проехал по отремонтированному Крымскому мосту

Владимир Путин посетил Крымский мост, где идут восстановительные работы после теракта, произошедшего в октябре. Глава государства выслушал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина и выразил надежду, что поврежденный железнодорожный путь на мосту окончательно восстановят к середине летнего сезона
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Собянин побывал в зоне проведения специальной военной операции

Мэр Москвы Сергей Собянин побывал на линии обороны в зоне специальной военной операции (СВО). Градоначальник лично проверил, как бойцам помогают обустроить рубежи: противотанковые рвы, траншеи, доты и блиндажи. По его словам, у мобилизованных из Москвы военных «настроение боевое»
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
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В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    США признали поражение в игре «отмени Россию»

    Выступать «реабилитированные» сборные будут не под национальными флагами, а под флагами МОК
    		   13 декабря 2022, 09:16
    Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
    Текст: Станислав Борзяков

    Функционеры США обозначили некоторую «оттепель» в отношениях с Россией. Ее представителей приглашают туда, откуда еще недавно изгоняли или обещали изгнать. Речь идет как о политических мероприятиях вроде саммита АТЭС, так и об Олимпийских играх. С чем связаны эти неожиданные перемены?

    «Это, может быть, неприятно осознавать, но недопуск россиян отбрасывает нас назад, их возвращение действительно важно для олимпийского движения... США поддерживают поиск возможностей вернуться к соревнованиям для спортсменов, которые тренировались для этого всю свою жизнь».

    Эти слова принадлежат главе олимпийского комитета США (USOPC) Сюзанне Лайонс. А слышать их не неприятно, но – чрезвычайно удивительно. Ранее USOPC выступил одним из закоперщиков и горячих сторонников отстранения от Игр олимпийской и паралимпийской сборных России и Белоруссии.

    Чуть ранее этот крутой поворот был намечен президентом Франции Эммануэлем Макроном – принимающей стороной Игр 2024 года, которые должны пройти в Париже. Причем огласил его мнение не кто-нибудь, а глава Международного олимпийского комитета Томас Бах, и не где-нибудь, а по итогам заседания исполкома МОК.

    «Президент Макрон заявил, что спорт не должен быть политизированным, и подчеркнул в отношении Олимпиады и Паралимпиады 2024 года, что представители всех стран, в том числе и тех, которые находятся в состоянии активных боевых действий, должны участвовать в Играх».

    Когда спортивные чиновники первого ряда перечисляют причины, которые заставили их передумать, слушать их довольно скучно. Все то же самое говорили российские чиновники и журналисты, когда атлетам из РФ заблокировали участие в международных спортивных соревнованиях. 

    Теперь уже сами американцы и другие спикеры со стороны Запада заявляют, что прежняя политика противоречит олимпийским принципам и спортивному духу, наказывает непричастных по национальному признаку, обесценивает награды других команд из-за отсутствия сильных конкурентов, снижает интерес к состязаниям, сокращает прибыль от рекламы и контрактов на трансляцию.

    Все это в России и раньше понимали и знали. Остается только пожать плечами из-за столь запоздалых прозрений, но лучше поздно, чем никогда.

    Другое дело, что в эту бочку меда влили сразу несколько ложек дегтя.

    Во-первых, допуск россиян и белорусов наверняка обставят дополнительными изуверскими условиями. Во-вторых, в командных видах спорта уже, по сути, пропущены отборочные соревнования, так что выступать придется только в индивидуальных зачетах.

    В-третьих, соревноваться «реабилитированные» сборные будут не под национальными флагами, а под флагами МОК, как это было на Олимпиаде в Токио в период «допинговых санкций». Следовательно, нас ждет повторение дискуссии о том, стоит ли вообще ездить на такие Игры – или же гордость дороже.

    По совести и по логике, решать тут должны сами спортсмены. Так или иначе, на Западе начали устранять ту системную проблему российского спорта, которую сами для него и создали. Это искушение (а в ряде случаев и необходимость) сменить гражданство для того, чтобы продолжать участвовать в соревнованиях и бороться за олимпийское золото – главную цель любого спортсмена.

    По-настоящему талантливым атлетам гражданство предоставили бы с радостью – такие страны, как США, сманивают их и в «мирное время». Но теперь стремиться к медалям можно и без ущерба для патриотических чувств.

    Происходящее совсем не похоже на традиционное поведение США и USOPC, где сделали себе недоброе имя на попытках снижать конкуренцию в пользу своих и переигрывать результаты соревнований в судах.

    Тем более что речь идет о России, на «политику изоляции» которой Вашингтон потратил столько сил.

    Тянет предположить, что американцы были вынуждены присоединиться к победителям, когда за «амнистию» категорично выступили такие «тузы», как Макрон, Бах и секретариат ООН, где особо напирали на то, что спортивные санкции чересчур похожи на дискриминацию.

    Однако примерно в то же самое время выяснилось, что США пригласят Россию еще и на саммит АТЭС, который состоится в Сан-Франциско в 2023 году (представитель Вашингтона подтвердил это агентству Reuters). В данном случае Америка могла и упереться, как хозяйка мероприятия, но не стала этого делать, а ведь прежде отстаивала (безуспешно) недопуск России на саммит G20.

    Наверняка эту площадку попытаются использовать для психологических и политических атак на Москву. Но по своему прямому назначению она завязана на региональные вопросы сотрудничества, в том числе – сотрудничества в области обеспечения безопасности, а географию изменить невозможно. Ввиду своего расположения на карте

    РФ – важный член АТЭС. Как и Китай, с которыми США тоже находятся в контрах – и тоже не могут игнорировать его существование.  

    По оптимистической трактовке ситуации и фактической стороне дела – это признание поражения. Несмотря на огромный энтузиазм, Россию не удалось «закенселлить» – сделать вид, будто ее не существует. А не удалось из-за огромной ее, России, значимости – и военной, и политической, и экономической, и культурной, и спортивной.

    В случае с Олимпиадой попытка оградиться от всего русского и белорусского осложнялась еще и тем, что оргкомитет сильно рисковал выглядеть кучкой законченных лицемеров. Слоганом парижской Олимпиады приняли фразу «Игры, открытые для всех». Повестку феминизма и прав ЛГБТ сейчас настойчиво пытаются пропихнуть даже в большой спорт, который остается в этом смысле одной из наиболее консервативных сфер.

    Игры, открытые для трансгендеров, но закрытые для одной из самых сильных национальных команд, заставляют задуматься не столько о чьих-то правах, сколько о глобальном помешательстве.

    Уязвимость мира к глобальным помешательствам, впрочем, бесполезно отрицать – на наших глазах «ковидное» сменилось русофобским. Но пока он способен учиться на ошибках и признавать свои «перегибы», повод для надежды на светлое будущее есть.

    А поскольку высокие позиции России в самых разнообразных сферах – это из области не надежд, а упрямых фактов, нас ждет еще целый ряд прозрений и признаний. Главное при этом – накрепко помнить, что смена курса происходит из-за нашей силы, а не из-за их «доброй воли».

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