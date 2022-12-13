США признали поражение в игре «отмени Россию»

Функционеры США обозначили некоторую «оттепель» в отношениях с Россией. Ее представителей приглашают туда, откуда еще недавно изгоняли или обещали изгнать. Речь идет как о политических мероприятиях вроде саммита АТЭС, так и об Олимпийских играх. С чем связаны эти неожиданные перемены?

«Это, может быть, неприятно осознавать, но недопуск россиян отбрасывает нас назад, их возвращение действительно важно для олимпийского движения... США поддерживают поиск возможностей вернуться к соревнованиям для спортсменов, которые тренировались для этого всю свою жизнь».

Эти слова принадлежат главе олимпийского комитета США (USOPC) Сюзанне Лайонс. А слышать их не неприятно, но – чрезвычайно удивительно. Ранее USOPC выступил одним из закоперщиков и горячих сторонников отстранения от Игр олимпийской и паралимпийской сборных России и Белоруссии.

Чуть ранее этот крутой поворот был намечен президентом Франции Эммануэлем Макроном – принимающей стороной Игр 2024 года, которые должны пройти в Париже. Причем огласил его мнение не кто-нибудь, а глава Международного олимпийского комитета Томас Бах, и не где-нибудь, а по итогам заседания исполкома МОК.

«Президент Макрон заявил, что спорт не должен быть политизированным, и подчеркнул в отношении Олимпиады и Паралимпиады 2024 года, что представители всех стран, в том числе и тех, которые находятся в состоянии активных боевых действий, должны участвовать в Играх».

Когда спортивные чиновники первого ряда перечисляют причины, которые заставили их передумать, слушать их довольно скучно. Все то же самое говорили российские чиновники и журналисты, когда атлетам из РФ заблокировали участие в международных спортивных соревнованиях.

Теперь уже сами американцы и другие спикеры со стороны Запада заявляют, что прежняя политика противоречит олимпийским принципам и спортивному духу, наказывает непричастных по национальному признаку, обесценивает награды других команд из-за отсутствия сильных конкурентов, снижает интерес к состязаниям, сокращает прибыль от рекламы и контрактов на трансляцию.

Все это в России и раньше понимали и знали. Остается только пожать плечами из-за столь запоздалых прозрений, но лучше поздно, чем никогда.

Другое дело, что в эту бочку меда влили сразу несколько ложек дегтя.

Во-первых, допуск россиян и белорусов наверняка обставят дополнительными изуверскими условиями. Во-вторых, в командных видах спорта уже, по сути, пропущены отборочные соревнования, так что выступать придется только в индивидуальных зачетах.

В-третьих, соревноваться «реабилитированные» сборные будут не под национальными флагами, а под флагами МОК, как это было на Олимпиаде в Токио в период «допинговых санкций». Следовательно, нас ждет повторение дискуссии о том, стоит ли вообще ездить на такие Игры – или же гордость дороже.

По совести и по логике, решать тут должны сами спортсмены. Так или иначе, на Западе начали устранять ту системную проблему российского спорта, которую сами для него и создали. Это искушение (а в ряде случаев и необходимость) сменить гражданство для того, чтобы продолжать участвовать в соревнованиях и бороться за олимпийское золото – главную цель любого спортсмена.

По-настоящему талантливым атлетам гражданство предоставили бы с радостью – такие страны, как США, сманивают их и в «мирное время». Но теперь стремиться к медалям можно и без ущерба для патриотических чувств.

Происходящее совсем не похоже на традиционное поведение США и USOPC, где сделали себе недоброе имя на попытках снижать конкуренцию в пользу своих и переигрывать результаты соревнований в судах.

Тем более что речь идет о России, на «политику изоляции» которой Вашингтон потратил столько сил.

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Тянет предположить, что американцы были вынуждены присоединиться к победителям, когда за «амнистию» категорично выступили такие «тузы», как Макрон, Бах и секретариат ООН, где особо напирали на то, что спортивные санкции чересчур похожи на дискриминацию.

Однако примерно в то же самое время выяснилось, что США пригласят Россию еще и на саммит АТЭС, который состоится в Сан-Франциско в 2023 году (представитель Вашингтона подтвердил это агентству Reuters). В данном случае Америка могла и упереться, как хозяйка мероприятия, но не стала этого делать, а ведь прежде отстаивала (безуспешно) недопуск России на саммит G20.

Наверняка эту площадку попытаются использовать для психологических и политических атак на Москву. Но по своему прямому назначению она завязана на региональные вопросы сотрудничества, в том числе – сотрудничества в области обеспечения безопасности, а географию изменить невозможно. Ввиду своего расположения на карте

РФ – важный член АТЭС. Как и Китай, с которыми США тоже находятся в контрах – и тоже не могут игнорировать его существование.

По оптимистической трактовке ситуации и фактической стороне дела – это признание поражения. Несмотря на огромный энтузиазм, Россию не удалось «закенселлить» – сделать вид, будто ее не существует. А не удалось из-за огромной ее, России, значимости – и военной, и политической, и экономической, и культурной, и спортивной.

В случае с Олимпиадой попытка оградиться от всего русского и белорусского осложнялась еще и тем, что оргкомитет сильно рисковал выглядеть кучкой законченных лицемеров. Слоганом парижской Олимпиады приняли фразу «Игры, открытые для всех». Повестку феминизма и прав ЛГБТ сейчас настойчиво пытаются пропихнуть даже в большой спорт, который остается в этом смысле одной из наиболее консервативных сфер.

Игры, открытые для трансгендеров, но закрытые для одной из самых сильных национальных команд, заставляют задуматься не столько о чьих-то правах, сколько о глобальном помешательстве.

Уязвимость мира к глобальным помешательствам, впрочем, бесполезно отрицать – на наших глазах «ковидное» сменилось русофобским. Но пока он способен учиться на ошибках и признавать свои «перегибы», повод для надежды на светлое будущее есть.

А поскольку высокие позиции России в самых разнообразных сферах – это из области не надежд, а упрямых фактов, нас ждет еще целый ряд прозрений и признаний. Главное при этом – накрепко помнить, что смена курса происходит из-за нашей силы, а не из-за их «доброй воли».

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