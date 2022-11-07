Когда американцы перестанут кормить Украину

Выборы в американский Конгресс начинаются уже завтра, 8 ноября, и они могут иметь важнейшие последствия для Украины. По всем прогнозам, побеждают оппоненты Байдена – Республиканская партия, где в массовом порядке звучат голоса о сокращении или даже вовсе прекращении финансирования киевского режима. Политическая элита США рассорилась из-за денег, выделяемых Украине.

Война на истощение. Именно этим, по мнению большинства экспертов, сейчас занимается Российская Федерация на Украине. Полагаясь на колоссальную разницу между российским и украинским потенциалами (экономическим, военным, мобилизационным и т. п.), Москва не форсирует события на фронте – и в то же время системно выбивает украинские вооружения и энергетическую инфраструктуру.

Конечно, в полной мере эта тактика сработает лишь в том случае, если украинский потенциал не будет постоянно пополняться за счет стран Запада и прежде всего Соединенных Штатов. Казалось бы, это условие неосуществимо – западные страны регулярно выделяют Украине новые деньги и вооружения для борьбы с Российской Федерацией. Лидеры США и стран Евросоюза говорят о необходимости поддерживать Украину до конца (в их понимании, победного).

Однако ситуация может измениться в ближайшие дни – после ожидаемой победы Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс и начала работы нового Конгресса в 2023 году. Конгресса, где будут политики, считающие, что администрация Байдена занимается не той страной.

«США – это не банкомат»

«Демократы распахнули нашу границу настежь, но единственная граница, которая их волнует, это Украина, а не южная часть Америки. При республиканцах Украине не достанется ни пенни! Наша страна важнее», – говорит конгрессмен Марджори Тейлор Грин, выступавшая перед избирателями в Айове.

Речь, конечно, не пойдет о приостановке помощи – этот шаг был бы слишком радикальным для США. Однако среди республиканских конгрессменов будет достаточно много тех, кто довольно скептически относится к тем объемам финансов, которые США тратят на поддержание украинского режима. Условно их называют трампистами. «Победа республиканцев на выборах в Палату представителей даст крылу «Америка на первом месте» (выступающему за сокращение внешних вмешательств) больше возможностей для высказывания своей точки зрения и потенциально больший вес», – объясняет издание The Hill.

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«Если Украина и Россия продолжат воевать два, три, четыре года – мы что, должны каждый квартал отправлять на поддержание конфликта 50 миллиардов долларов?» – вопрошает Гарретт Бесс, вице-президент лоббистской структуры Heritage Action (структуры, аффилированной с крупнейшим прореспубликанским научным центром – фондом «Наследие»).

«Администрация Байдена не имеет права постоянно просить нас выписывать пустые чеки Украине в то время, когда американский народ борется с взлетевшей инфляцией, а госдолг пробил показатель в 31 триллион долларов», – возмущается конгрессмен Чип Рой.

«Если русские не решат паковать чемоданы и отправляться домой, то, как мне кажется, будут постоянно идти запросы о помощи, – говорит республиканский член Палаты представителей Скотт Перри. – Мы все хотим помочь. Но в то же время, как вы знаете, у нас существуют нерешенные проблемы в собственной стране, и мы абсолютно не понимаем, что собирается делать администрация (Байдена – прим. ВЗГЛЯД.). Ну и куда мы пойдем? Расходуются ли деньги наших налогоплательщиков мудро?». Как отмечает конгрессмен Лорен Боуберт: «Джозеф Байден не понимает, что мы – Соединенные Штаты, а не банкомат».

«Республиканцы в целом поддерживали Украину, однако подвергали сомнению всё, что с этим связано: от того, как эта помощь использовалась, до того, нужно ли поставлять товары невоенного назначения. Причем подвергали это сомнению как партийные маргиналы, так и представители консервативного мейнстрима», – пишет The Hill.

Народ против

Отчасти эта позиция части республиканской элиты связана с мнением партийного электората. Согласно опросу Pew, в сентябре американцы куда скептичнее относились к перспективам продолжения спонсирования Киева по сравнению с тем, что они думали в марте.

Да и в принципе, по данным другого опроса, лишь 29% республиканцев (по сравнению с 56% демократов) считают, что США «обязаны» помогать Украине. «Рядовые избиратели Республиканской партии (возможно, под влиянием посланий бывшего президента Дональда Трампа и Такера Карлсона из Fox News) проникаются идеей о том, что помощь США – это пустая трата денег, которые лучше потратить на решение внутренних проблем», – возмущается редакция Washington Post. А новые опросы и вовсе показывают рост поддержки Республиканской партии после обещаний не выделять деньги Украине.

Как отмечает сенатор-демократ Крис Мерфи, свою роль в антиукраинских настроениях ряда лидеров Республиканской партии играет позиция Джозефа Байдена. Сейчас республиканцы готовятся топить нынешнюю администрацию по всем фронтам (для того, чтобы окончательно потопить вместе с ней Демократическую партию к выборам 2024 года). А значит, коль Байден активно поддерживает Украину, то республиканцы должны критиковать его за эту поддержку.

Либо мягко (то есть утверждая, что выделяемые деньги нужно жестко контролировать – о чем говорит вероятный будущий председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол), либо жестко (прямым текстом говоря, что выделять средства надо не на Украину, а на американские нужды).

Неудивительно, что у них на эту тему уже происходят стычки с теми, кто выступает за тотальную поддержку Украине. После того, как конгрессмен-республиканец Кевин Маккарти (которого прочат в спикеры нижней палаты в случае победы республиканцев) заявил, что американцы не будут выписывать Украине пустые чеки, находясь в условиях рецессии, ему ответил аж президент Джо Байден. Хозяин Белого дома обвинил республиканцев в том, что они не разбираются во внешней политике, что на кону не только Украина, но и вся Восточная Европа, а также судьба НАТО.

Некоторые республиканцы решили доказать Байдену, что разбираются – и встали на сторону нынешней администрации. «Будущее безопасности Америки и ее ключевых интересов будут определяться в зависимости от исхода этой борьбы. И любой, кто обеспокоен ценой, заплаченной в виде поддержки победы Украины, должен учитывать гораздо большую цену в случае поражения Украины», – отметил нынешний лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл.

Что интересно, у Митча Макконелла, пожалуй, рекордный антирейтинг не только среди республиканских топов, но и среди всех партийных лидеров. Он составляет -39% (19,8% избирателей к его фигуре относятся позитивно, 58,8% – отрицательно). Для сравнения: у Маккарти он 13,3% (30% избирателей он нравится, 43,3% – нет).

Перепалка Макконнелла и Маккарти показала, что не стоит ожидать полного прекращения поддержки Украины в случае победы республиканцев. Однако прогрессом будет уже само по себе сокращение

– причем как открытой поддержки, так и принуждения к ней американских союзников. «Если республиканцы по итогам промежуточных выборов возьмут Конгресс, то США перестанут быть силой, призывающей весь Запад поддерживать Украину. И тогда Европа должна быть готова действовать самостоятельно», – пишет Иэн Бонд из лондонского Центра европейских реформ.

Вопрос лишь в том, как именно Европа будет действовать? Станет ли тот же канцлер ФРГ Олаф Шольц рвать жилы для снабжения Украины оружием в случае, если американский диктат в этом вопросе будет заменен на, условно, британско-польский? Вопрос, судя по всему, риторический.