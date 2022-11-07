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7 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 14:22  |  vz.ru
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Эксперименты с газом из Европы заморозят Молдавию

Кишинев ждет тяжелая зима EPA/ТАСС
Молдавия победоносно заявила, что впервые закупила газ по реверсу – и это был не российский газ. Как такое возможно, экспертам приходится только гадать. А вот то, что зимой жителям республики будет тяжело, ни у кого не вызывает сомнений. Потому что реально заменить российский газ Кишинев не может. Перед каким выбором сейчас стоит Молдавия?  Подробности...
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Наследникам Ленина придется адаптироваться к повестке СВО

Воспоминания об Октябре оказались для коммунистов важнее современной повестки С. Коган/РИА Новости
Российские коммунисты отмечают «полуюбилей» Октябрьской революции – 105 лет. Судя по лозунгам, придуманным в ЦК к 7 ноября, ностальгия вновь оказалась важнее современной повестки, в которой главное – отношение к СВО. Да, многие патриотические идеи, с которыми лидер КПРФ Зюганов выступал еще 20 лет назад, сейчас стали мейнстримом. Но сможет ли современная Компартия воспользоваться такой форой? Подробности...
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«Нам еще вместе жить». Митрополит Тихон – о единстве России и Украины

Залы выставки «Украина. На переломах эпох» Ольга Андреева
«За этим разделением и конфликтом стоят надгосударственные и бесконечно жестокие силы... для которых что афганцы, что корейцы, что украинцы – абсолютно всё равно». Такими словами председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Тихон (Шевкунов) описал газете ВЗГЛЯД одну из идей выставки «Украина. На переломах эпох», открывающейся в Москве. Подробности...
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Когда американцы перестанут кормить Украину

Финансирование Украины Америкой может быть резко сокращено Zuma/ТАСС
Выборы в американский Конгресс начинаются уже завтра, 8 ноября, и они могут иметь важнейшие последствия для Украины. По всем прогнозам, побеждают оппоненты Байдена – Республиканская партия, где в массовом порядке звучат голоса о сокращении или даже вовсе прекращении финансирования киевского режима. Политическая элита США рассорилась из-за денег, выделяемых Украине. Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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В помощь освобожденным территориям нужен новый «Ташкентский фронт»

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Пока, временно, максимальное количество мирных нужно отселить подальше от фронта. Потом мы все вернемся, и отстроим города, и восстановим удобства цивилизованной жизни. Подробности...

Пять мыслителей, которых цитировал Путин

Алексей Зензинов
Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Для чего президент решил напомнить коллективному Западу ленинскую мысль про «верхи не могут, а низы не хотят»? Возможно, это вежливое предупреждение: революционная ситуация может перерасти в революцию, когда возникает третий признак – готовность народных масс к самым решительным действиям. Подробности...
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Нужно помочь Западу перейти от опьянения к похмелью

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
Когда прогнившее здание западной псевдоцивилизации рухнет, мы найдем тех, с кем там еще можно разговаривать, подадим им руку и поднимем с колен. Это будет очень по-русски. Но это будет потом. Подробности...
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Когда вымрет Латвия

Грета Тунберг свергает капитализм

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Финны и шведы как мишень для России

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    Когда американцы перестанут кормить Украину

    Финансирование Украины Америкой может быть резко сокращено
    		   7 ноября 2022, 13:54
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Выборы в американский Конгресс начинаются уже завтра, 8 ноября, и они могут иметь важнейшие последствия для Украины. По всем прогнозам, побеждают оппоненты Байдена – Республиканская партия, где в массовом порядке звучат голоса о сокращении или даже вовсе прекращении финансирования киевского режима. Политическая элита США рассорилась из-за денег, выделяемых Украине.

    Война на истощение. Именно этим, по мнению большинства экспертов, сейчас занимается Российская Федерация на Украине. Полагаясь на колоссальную разницу между российским и украинским потенциалами (экономическим, военным, мобилизационным и т. п.), Москва не форсирует события на фронте – и в то же время системно выбивает украинские вооружения и энергетическую инфраструктуру.

    Конечно, в полной мере эта тактика сработает лишь в том случае, если украинский потенциал не будет постоянно пополняться за счет стран Запада и прежде всего Соединенных Штатов. Казалось бы, это условие неосуществимо – западные страны регулярно выделяют Украине новые деньги и вооружения для борьбы с Российской Федерацией. Лидеры США и стран Евросоюза говорят о необходимости поддерживать Украину до конца (в их понимании, победного).

    Однако ситуация может измениться в ближайшие дни – после ожидаемой победы Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс и начала работы нового Конгресса в 2023 году. Конгресса, где будут политики, считающие, что администрация Байдена занимается не той страной.

    «США  это не банкомат»

    «Демократы распахнули нашу границу настежь, но единственная граница, которая их волнует, это Украина, а не южная часть Америки. При республиканцах Украине не достанется ни пенни! Наша страна важнее», – говорит конгрессмен Марджори Тейлор Грин, выступавшая перед избирателями в Айове.

    Речь, конечно, не пойдет о приостановке помощи – этот шаг был бы слишком радикальным для США. Однако среди республиканских конгрессменов будет достаточно много тех, кто довольно скептически относится к тем объемам финансов, которые США тратят на поддержание украинского режима. Условно их называют трампистами. «Победа республиканцев на выборах в Палату представителей даст крылу «Америка на первом месте» (выступающему за сокращение внешних вмешательств) больше возможностей для высказывания своей точки зрения и потенциально больший вес», – объясняет издание The Hill.

    «Если Украина и Россия продолжат воевать два, три, четыре года – мы что, должны каждый квартал отправлять на поддержание конфликта 50 миллиардов долларов?» – вопрошает Гарретт Бесс, вице-президент лоббистской структуры Heritage Action (структуры, аффилированной с крупнейшим прореспубликанским научным центром – фондом «Наследие»).

    «Администрация Байдена не имеет права постоянно просить нас выписывать пустые чеки Украине в то время, когда американский народ борется с взлетевшей инфляцией, а госдолг пробил показатель в 31 триллион долларов», – возмущается конгрессмен Чип Рой.

    «Если русские не решат паковать чемоданы и отправляться домой, то, как мне кажется, будут постоянно идти запросы о помощи, – говорит республиканский член Палаты представителей Скотт Перри. – Мы все хотим помочь. Но в то же время, как вы знаете, у нас существуют нерешенные проблемы в собственной стране, и мы абсолютно не понимаем, что собирается делать администрация (Байдена – прим. ВЗГЛЯД.). Ну и куда мы пойдем? Расходуются ли деньги наших налогоплательщиков мудро?». Как отмечает конгрессмен Лорен Боуберт: «Джозеф Байден не понимает, что мы – Соединенные Штаты, а не банкомат».

    «Республиканцы в целом поддерживали Украину, однако подвергали сомнению всё, что с этим связано: от того, как эта помощь использовалась, до того, нужно ли поставлять товары невоенного назначения. Причем подвергали это сомнению как партийные маргиналы, так и представители консервативного мейнстрима», – пишет The Hill.

    Народ против

    Отчасти эта позиция части республиканской элиты связана с мнением партийного электората. Согласно опросу Pew, в сентябре американцы куда скептичнее относились к перспективам продолжения спонсирования Киева по сравнению с тем, что они думали в марте.

    Да и в принципе, по данным другого опроса, лишь 29% республиканцев (по сравнению с 56% демократов) считают, что США «обязаны» помогать Украине. «Рядовые избиратели Республиканской партии (возможно, под влиянием посланий бывшего президента Дональда Трампа и Такера Карлсона из Fox News) проникаются идеей о том, что помощь США – это пустая трата денег, которые лучше потратить на решение внутренних проблем», – возмущается редакция Washington Post. А новые опросы и вовсе показывают рост поддержки Республиканской партии после обещаний не выделять деньги Украине.

    Как отмечает сенатор-демократ Крис Мерфи, свою роль в антиукраинских настроениях ряда лидеров Республиканской партии играет позиция Джозефа Байдена. Сейчас республиканцы готовятся топить нынешнюю администрацию по всем фронтам (для того, чтобы окончательно потопить вместе с ней Демократическую партию к выборам 2024 года). А значит, коль Байден активно поддерживает Украину, то республиканцы должны критиковать его за эту поддержку.

    Либо мягко (то есть утверждая, что выделяемые деньги нужно жестко контролировать – о чем говорит вероятный будущий председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол), либо жестко (прямым текстом говоря, что выделять средства надо не на Украину, а на американские нужды).

    Неудивительно, что у них на эту тему уже происходят стычки с теми, кто выступает за тотальную поддержку Украине. После того, как конгрессмен-республиканец Кевин Маккарти (которого прочат в спикеры нижней палаты в случае победы республиканцев) заявил, что американцы не будут выписывать Украине пустые чеки, находясь в условиях рецессии, ему ответил аж президент Джо Байден. Хозяин Белого дома обвинил республиканцев в том, что они не разбираются во внешней политике, что на кону не только Украина, но и вся Восточная Европа, а также судьба НАТО.

    Некоторые республиканцы решили доказать Байдену, что разбираются – и встали на сторону нынешней администрации. «Будущее безопасности Америки и ее ключевых интересов будут определяться в зависимости от исхода этой борьбы. И любой, кто обеспокоен ценой, заплаченной в виде поддержки победы Украины, должен учитывать гораздо большую цену в случае поражения Украины», – отметил нынешний лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл.

    Что интересно, у Митча Макконелла, пожалуй, рекордный антирейтинг не только среди республиканских топов, но и среди всех партийных лидеров. Он составляет -39% (19,8% избирателей к его фигуре относятся позитивно, 58,8% – отрицательно). Для сравнения: у Маккарти он 13,3% (30% избирателей он нравится, 43,3% – нет).

    Перепалка Макконнелла и Маккарти показала, что не стоит ожидать полного прекращения поддержки Украины в случае победы республиканцев. Однако прогрессом будет уже само по себе сокращение

    – причем как открытой поддержки, так и принуждения к ней американских союзников. «Если республиканцы по итогам промежуточных выборов возьмут Конгресс, то США перестанут быть силой, призывающей весь Запад поддерживать Украину. И тогда Европа должна быть готова действовать самостоятельно», – пишет Иэн Бонд из лондонского Центра европейских реформ.

    Вопрос лишь в том, как именно Европа будет действовать? Станет ли тот же канцлер ФРГ Олаф Шольц рвать жилы для снабжения Украины оружием в случае, если американский диктат в этом вопросе будет заменен на, условно, британско-польский? Вопрос, судя по всему, риторический.


     
     
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