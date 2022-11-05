Поддержка республиканцев выросла после обещаний не выделять деньги Украине

В США республиканцы получили больше поддержки после обещаний партии не выделять деньги Украине

Республиканцы получили больше поддержки после заявления члена палаты представителей от Республиканской партии Маржори Тейлор Грин, выступавшей перед избирателями в Су-Сити (штат Айова).

Соответствующие данные дает сайт анализа общественных опросов FiveThirtyEight.

Она заявила, что «при республиканцах Украине не достанется ни цента», а все свободные средства будут вкладываться в США.

Если не будет поддержки США, то из «игры» также выйдет и ЕС, считают эксперты, передает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Ранее в статье для американского журнала The National Interest посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов выразил мнение, что вводимые против России санкции все сильнее бьют по самим США, разгоняют и без того рекордную инфляцию.