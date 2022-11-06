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В США назвали плату за час «содержания» Украины
Бывший советник Трампа Келлог заявил, что США выделяют Украине 2,5 млн долларов в час
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США выделяют Украине порядка 2,5 млн долларов в час, заявил американский генерал-лейтенант в отставке и бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джозеф Кит Келлог.
Келлог в интервью Fox News отметил, что США оказали экономическую, гуманитарную и военную помощь на 18 млрд долларов. По его словам, это большая цифра, и если представить ее в почасовом выражении, то получится, что США выделяют Украине порядка 2,5 млн долларов в час. «Это деньги американских налогоплательщиков. И опять-таки без какой-либо подотчетности», – добавил он, передает РИА «Новости».
Бывший советник Трампа также сослался на исследование Кильского института мировой экономики, согласно которому Вашингтон выделяет Киеву вдвое больше денег, чем все европейские страны вместе взятые.
«Необходимо объяснить американцам, почему мы это делаем, почему мы на Украине, должны ли мы там быть и каков желаемый исход событий», – резюмировал генерал.
Ранее в Пентагоне заявили, что киевские власти в скором времени получат от Вашингтона очередной пакет военной помощи на 400 млн долларов, в него включены 45 танков и сотни бронетранспортеров.
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В ДНР рассказали о смене тактики украинских войск и потерях среди иностранцев в ВСУ
Подполковник НМ ДНР Баевский сообщил о смене украинской тактики контрбатарейной борьбы и оценил потери иностранцев в ВСУ
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За время конфликта в Донбассе вооруженные силы Украины изменили тактику контрбатарейной борьбы, они перешли на работу одиночными орудиями, это затрудняет уничтожение огневых позиций ВСУ, заявил подполковник Народной милиции, депутат парламента ДНР Андрей Баевский.
«Мы их приучили уже, мы очень эффективно отрабатывали с 2016 года. С точки зрения контрбатарейной борьбы больше, чем у нас, опыта нет ни у кого. Поэтому мы их натренировали и на время покидания огневой позиции, и на работу отдельными орудиями, и на прочие элементы боевой работы», – приводит слова Баевского ТАСС.
Баевский отметил, что расчет одной машины РСЗО или одного орудия ствольной артиллерии – «это единицы людей в поле». Это позволяет ВСУ уменьшить потери среди артиллеристов. По словам Баевского, хотя «больших потерь ожидать здесь не следует», уничтожение артиллерии остается приоритетной задачей.
Кроме того, он сообщил, что в доле именно для артиллерийских подразделений значительны потери среди воюющих за Киев иностранцев. Однако эти потери «малы» и «просто теряются», если сравнивать с потерями пехоты ВСУ или в целом «с мобилизованными необученными украинцами».
«Опять же: ну приехал там в Пенсильванию какой-нибудь гроб, и что? Человек уволился со службы, поехал в хорошо оплачиваемую командировку, и ему не повезло. Он сам захотел, подписал контракт с какой-нибудь военной компанией. Выплатили страховку семье, и все нормально. С учетом тотальной зацензурированности западных СМИ мы сейчас и не узнаем об этих историях», – сказал Баевский.
Он отметил, что иностранные специалисты зачастую являются членами артиллерийских расчетов, а там потери всегда ниже, чем у пехоты. Как пояснил Баевский, «крайне тяжело вычислить и нанести огневое поражение по огневой позиции, которая находится в зоне от 15 до 30 км от линии фронта».
Так, «Град» без пристрелки может выпустить 40 ракет за 20 секунд, с пристрелкой могут потребоваться минуты. До того, как начнется стрельба, орудия не видно, а после стрельбы оно немедленно покидает огневую позицию, рассказал Баевский.
Напомним, Баевский заявил, что пока украинские военные не научились сами управлять сложными вооружениями НАТО. В связи с этим командирами расчетов становятся западные специалисты.
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Американцы потребовали объявить Байдену импичмент после шутки про дробовик
Читатели NYP пришли в шок от шутки Байдена про дробовик и призвали объявить ему импичмент
Читателей американской газеты New York Post шокировали слова президента Джо Байдена о том, что он готов применить дробовик для защиты экономики США от рецессии, они усомнились в психическом состоянии главы Белого дома.
Один из пользователей New York Post призвал объявить импичмент Байдену. «Его речь стала слишком опасной. Он понятия не имеет, что говорит», – написал он, передает РИА «Новости».
С ним согласился другой пользователь, предположив, что «у старика уже не все дома. Если бы его советники были умны, они бы просто посадили его в подвал, чтобы он не пугал народ».
«Джо Байден – это катастрофа мирового масштаба. Отправьте его уже на пенсию, пока он реально кого-нибудь не застрелил», – считает третий читатель.
Еще один пользователь предложил официально объявить президента сумасшедшим.
«Безрассудные государственные расходы Байдена на Украину и противостояние с Россией и ввели нашу страну в рецессию. Только одно решение: импичмент», – пришли к выводу читатели.
Джо Байден упомянул о дробовике, когда выступал в Калифорнии в преддверии промежуточных выборов в конгресс. В той же речи он допустил еще несколько оговорок. Так, он заявил, что General Motors полностью перейдет на электромобили к 3035 году, а гендиректора компании Мэри Барра перепутал с судьей Верховного суда Эми Кони Барретт.
Напомним, выступая во Флориде, Байден назвал «Иваном» ураган «Иан», а также перепутал Украину с Ираком. Кроме того, он заявил, что его сын Бо Байден умер в Ираке, хотя это случилось из-за онкологии через шесть лет после возращения Байдена-младшего из этой страны. Также глава государства забыл, сколько уже работает президентом, и обратился к американцам словами «геи и джентльмены».
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В Госдуме призвали США вернуть Аляску
Депутат Тумусов призвал вернуть России Аляску в ответ на требования США отдать остров Врангеля
США не получат «ни пяди» российской земли, но будет справедливым, если Аляску вернут России, за которую так и не заплатили русскому царю, заявил депутат Госдумы Федот Тумусов в ответ на публикацию издания The Wall Street Journal с призывом к властям США забрать у России остров Врангеля.
Тумусов подчеркнул, что остров Врангеля – российская земля, в Конституции конкретно написано по последним поправкам, что ни одного квадратного метра земли Россия не должна отдавать, это будет государственное преступление, передает «Газета.Ru».
«Не знаю, с какого бодуна американцам такие мысли приходят, это их проблемы. Но мы ни пяди земли никому не должны отдавать. А вот Аляска наша, пусть они вернут. Я точно знаю, что Аляска – это российская земля. Они, по-моему, даже не заплатили русскому царю и нарушили договор купли-продажи. Поэтому надо, чтобы Аляску вернули, это было бы более справедливо», – считает депутат.
Ранее американская газета The Wall Street Journal заявила, что остров Врангеля «принадлежит» Соединенным Штатам, а Россия «удерживает» эту «американскую» территорию с 1924 года.
Остров Врангеля – российский остров в Северном Ледовитом океане между Восточно-Сибирским и Чукотским морями. Он назван в честь российского мореплавателя и государственного деятеля XIX века Фердинанда Врангеля. О существовании этого острова русским первопроходцам было известно еще с середины XVII века. В 1924 году правительство СССР направило к острову Врангеля канонерскую лодку «Красный Октябрь», экспедиция подняла на острове советский флаг и вывезла поселенцев.
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В Киеве заявили о подготовке к «тотальной эвакуации» жителей города
NYT: Власти Украины готовятся к полному отключению электроэнергии и тотальной эвакуации жителей Киева
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Украинские власти начали подготовку к «тотальной эвакуации» жителей Киева, пишет американская газета The New York Times со ссылкой на официальные лица в столице Украины.
Представители киевских властей сообщили NYT, что начали планировать некогда немыслимую возможность: полное отключение электроэнергии, которое потребует эвакуации примерно 3 млн жителей города.
Издание напоминает, что национальная энергетическая компания Украины (НЭК «Укрэнерго» – прим. ВЗГЛЯД) в попытке предотвратить полный сбой в электросети заявила в субботу, что продолжит вводить веерные отключения электроэнергии в семи регионах.
«Мы можем потерять всю нашу систему электроснабжения», – добавил в интервью NYT директор департамента муниципальной безопасности киевской городской администрации Роман Ткачук.
По информации газеты, киевских чиновников уведомят за 12 часов до выхода системы из строя. Если дело дойдет до этого, сказал Ткачук, украинские власти начнут информировать людей и просить уехать», передает РИА «Новости».
Между тем мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что Киев рискует остаться без света, воды и отопления. «Мы делаем все, чтобы этого не произошло, но наши враги делают все для того, чтобы столица осталась без тепла, электричества и воды», – приводит его слова «Страна.ua».
Уже сейчас сделан большой запас топлива, генераторов, еды и большой запас воды, созданы пункты обогрева, сообщил Кличко.
Ранее замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил, что после утренних ударов на Украине сложилась критическая ситуация с энергетикой.
В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко призывал жителей столицы экономить электричество и воду.
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Зеленский захотел флот морских дронов
Зеленский заявил о намерении Украины создать флот морских дронов
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Запускается платформа по сбору средств на создание украинского флота морских дронов, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
В видеообращении, опубликованном в Telegram, Зеленский заявил, что украинские власти собираются открыть новое «фандрайзинговое направление», которое должно «аккумулировать средства для флота морских дронов». Как пояснил президент Украины, такой флот нужен стране, чтобы защищать акватории. «Абсолютно каждый понимает, что это и для чего это, – приводит его слова РИА «Новости». – Как это работает – все уже видели».
В октябре Украина устроила террористический налет беспилотников на Севастопольскую бухту. Российские силы отразили атаку. При этом был уничтожен вражеский подводный дрон. В сентябре местные СМИ сообщали о дроне неизвестного типа у Севастополя. Внешне дрон был похож на «камикадзе» с детонирующей боевой частью. Ранее стало известно, что Великобритания передала Украине подводные дроны для поиска мин.
В Израиле обратили внимание на использование свастики солдатами ВСУ
Израильский журналист Кляйн показал фото украинского военного со свастикой на рюкзаке
Израильский журналист Звика Кляйн опубликовал в Сети фотографию военнослужащего вооруженных сил Украины с нашивкой в виде свастики нацистской Германии на рюкзаке.
«Надеюсь, это не популярный тренд», – отметил Кляйн на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ), адресовав сообщение президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Кляйн уточнил, что снимок, сделанный в Киеве накануне, прислал ему украинский солдат-еврей.
Ранее украинский блогер и политик Анатолий Шарий рассказал, что его жена Ольга заметила на фотографии главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного браслет со свастикой.
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Опубликовано видео поражения американской гаубицы «Ланцетом» на Украине
Российский «Ланцет» поразил американскую гаубицу в ходе СВО на Украине на Николаево-Криворожском направлении
В ходе специальной военной операции на Украине, российский барражирующий боеприпас «Ланцет» поразил американскую гаубицу М777 на Николаево-Криворожском направлении, сообщают информационные агентства.
Опубликованы соответствующие кадры объективного контроля за беспилотником. Также представлена видеозапись уничтожения украинской САУ 2с3 «Акация», передает РИА «Новости».
Напомним, военный корреспондент Александр Сладков, оценивая использование «Ланцетов» на Украине, заявил, что Россия развивает новую тактику ведения боевых действий в небе. С использованием «Ланцетов» результативность российских войск заметно выросла, подчеркнул он.
Экс-посол Украины Мельник нахамил лидеру фракции в Бундестаге
Экс-посол Украины Мельник высмеял слова главы фракции СДПГ Мютцениха о внесении Киевом в список террористов
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Бывший посол Украины в Берлине Андрей Мельник поднял на смех лидера парламентской фракции СДПГ Рольфа Мютцениха, ответив на заявление немецкого политика о том, что украинское правительство внесло его в «список террористов».
«Мимими. «Списка террористов» украинского правительства не существует», – написал Мельник на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ). Он также призвал Мютцениха не изображать себя «невинной жертвой», передает РИА «Новости».
В субботу Мютцених заявил на дискуссионном съезде в Берлине, что Киев внес его в «список террористов», поскольку он предлагал дипломатическое решение украинского конфликта и выступал за прекращение огня. Парламентарий сообщил, что ему поступали угрозы. Мютцених пожаловался на дискриминацию тех, кто выступает за урегулирование ситуации на Украине.
При этом МИД Украины опроверг внесение лидера парламентской фракции СДПГ в «список террористов».
Еще в период работы Мельника в Берлине Мютцених критиковал его за «далеко не полезное» поведение. Мютцених заявлял, что Мельник своими требованиями в адрес Германии «перешел границы». Мельник в ответ потребовал прекратить «учить посла суверенного государства».
Воевавшего за ВСУ австралийского снайпера ликвидировали в Донбассе
The Sun: В Донбассе ликвидирован австралийский снайпер, воевавший за Украину
В Донбассе ликвидирован австралийский наемник Тревор Кьелдал, участвовавший в боевых действиях на стороне украинских войск, сообщает издание The Sun.
Согласно сообщению издания, Кьелдал был ликвидирован в начале ноября в Донбассе, в каком населенном пункте уничтожили наемника, не уточняется, передает РИА «Новости».
Отмечается, что австралиец был снайпером в рядах украинских войск, получил ранения в июне, а в сентябре вернулся обратно в зону боевых действий.
Ранее Минобороны рассказало о боевой работе подразделения разведки ЗВО в зоне спецоперации на Украине, которое уничтожило группу наемников.
США рекомендовали Зеленскому изображать готовность к переговорам с Россией
Washington Post узнала о призывах США к Зеленскому изображать открытость к переговорам с Россией
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Белый дом в частном порядке призывает президента Украины Владимира Зеленского продемонстрировать открытость к переговорам с Россией, но не пытается подтолкнуть его к самим переговорам, сообщают источники.
Указывается, что США не пытаются подтолкнуть Зеленского сесть за стол переговоров, их усилия направлены на то, чтобы «сохранить моральное достоинство в глазах международных сторонников», передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.
Источник считает это «продуманной попыткой обеспечить правительству в Киеве поддержку со стороны других стран», жители которых не хотят затягивания конфликта. Также от Зеленского добиваются отказа от указа, объявляющего невозможными переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
Washington Post пишет, что подобные призывы демонстрируют, насколько сложной стала позиция по Украине администрации Джо Байдена, которая продолжает публично заверять в готовности помогать Киеву «столько, сколько потребуется».
При этом, как утверждает WP, в Белом доме считают, что Россия якобы не настроена на серьезные переговоры. Однако в Вашингтоне видят, что отказ Зеленского от диалога беспокоит страны Европы, Африки и Латинской Америки на фоне роста цен на продукты и топливо. Как заявил один из источников, «для некоторых партнеров» США «усталость от Украины стала реальностью».
Чиновники Белого дома считают, что Зеленский, вероятно, согласится на переговоры и в конечном итоге пойдет на уступки. По их мнению, Украина хочет «добиться как можно больших военных успехов до наступления зимы, когда может появиться окно для дипломатии».
Напомним, Зеленский заявил, что не готов вести переговоры с Россией, и даже подписал указ об отказе от переговоров с Владимиром Путиным.
Британские СМИ сообщали, что весной Зеленский был готов рассмотреть требования Москвы, но переговоры оказались сорваны из-за мешательства британского премьера Бориса Джонсона и президента США Джо Байдена.
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Появилось видео большой колонны бронетехники ВСУ на херсонском направлении
В Сети опубликована видеозапись колонны бронеавтомобилей ВСУ на херсонском направлении
В соцсетях публикуют кадры большой колонны бронеавтомобилей вооруженных сил Украины на херсонском направлении.
Как сообщают в соцсетях, на видеозаписи можно увидеть французские бронеавтомобили VAB, британские Husky и украинские «Козак-2».
В Telegram ANNA-News сообщается, что на видео – 46-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ.
Напомним, в субботу украинским обстрелам в Херсонской области подверглись Херсон, Новая Каховка, Забарино, Голая Пристань. Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо вывести гражданское население Херсона из наиболее опасных районов.
Политолог объяснил, почему Стратком США считает конфликт на Украине «разминкой»
Политолог Дудаков: Военные США опасаются растраты «арсенала демократии» на Россию вместо Китая
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США растрачивают на Украине свой «арсенал демократии», и американские генералы – и отставные, и действующие – все больше беспокоятся, что Штаты могут оказаться в уязвимом положении в случае обострения отношений с Китаем, заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков.
«Мы наблюдаем некоторое недовольство политикой Байдена на Украине со стороны военного истеблишмента США. Но это происходит не потому, что военный истеблишмент позитивно относится к России – это совсем не так», – сказал Дудаков, комментируя высказывание командующего Стратегическим командованием США (Стратком) адмирала ВМС Чарльза Энтони Ричарда о том, что украинский конфликт является для ВС США лишь «разминкой». При этом крупное противостояние, по словам адмирала, не за горами.
По словам Дудакова, многие из отставных и действующих генералов недовольны тем, что Америка растрачивает свой потенциал в борьбе с Россией, а не Китаем. «Таким образом, по их мнению, США могут оказаться в уязвимом положении, если, например, обострится противостояние с Китаем в Тихом океане», – объяснил он.
Эксперт напомнил, что общий объем только военной помощи, которую США оказали Киеву с начала спецоперации, достиг почти двух десятков миллиардов долларов. «Америка растрачивает свой «арсенал демократии» на Украине – это и снаряды, и ракеты. Запасы США заметно истощились, а для их восполнения потребуются годы. Если обострится ситуация, например, в Тихом океане, то американский ВПК просто не справится с задачей нарастить производство вооружения для противостояния с Китаем», – отметил собеседник.
По его словам, эта проблема все чаще звучит в публичном пространстве. Тем самым военный истеблишмент пытается повлиять на политику Белого дома, намекая, что пора переходить к мирному урегулированию конфликта на Украине, пояснил Дудаков. «Другое дело, что Белый дом вряд ли на это пойдет. В стратегии нацбезопасности США говорится о том, что нужно противостоять одновременно на двух фронтах – и России, и Китаю. Но, как мы видим, не все в вашингтонском истеблишменте с этим согласны», – заметил политолог.
При этом существует способ заставить США перейти к мирным переговорам по Украине, считает Дудаков. «Для этого необходимо создать на украинском фронте такую ситуацию, где успехи России будут очевидными. Я думаю, что только в этом случае США будут готовы быстро замириться с Россией и взяться за Китай. Пока же в Вашингтоне и в других западных столицах царит головокружение от успехов. Западные политики убеждены, что у Украины все хорошо. Именно поэтому они считают, что нет смысла идти на мирные переговоры. Повторю, России нужно заставить их поменять точку зрения», – призвал американист.
Дудаков также указал, что США продолжают сосредотачивать силы на территории Европы. «При этом нужно учитывать, что потенциал и численность американской армии сейчас ограничены – у них недобор рекрутов. Но Вашингтон не станет отказываться от этого, поскольку считает, что таким образом США оказывают давление на Россию, а также психологическую поддержку членам НАТО. Повторю, только уверенными победами на фронте можно убедить западных политиков в том, что у них не получится победить Россию. И лишь затем последует мирное урегулирование на Украине и переориентация Америки на Индо-Тихоокеанский регион», – резюмировал американист.
Ранее Дудаков говорил, что в случае победы республиканцев финансовый поток помощи Киеву сократится.
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ЧВК «Вагнер» решила основать центры подготовки ополченцев в двух регионах России
Пригожин подтвердил создание «Группой Вагнера» центров подготовки ополченцев в двух регионах России
Частная военная компания «Вагнер» формирует центры подготовки и управления народным ополчением в Курской и Белгородской областях, подтвердил предприниматель Евгений Пригожин.
«Да, действительно, мы создаем центры подготовки ополченцев», – приводятся слова Пригожина на странице принадлежащей ему компании «Конкорд» во «ВКонтакте».
Пригожин убежден, что ополчение должно состоять из первой линии, которая полностью лежит на жителях данной области. Для того чтобы обеспечить материальную составляющую ополчения, отметил предприниматель, не нужно обращаться к госорганам, ответственность должна лечь на региональный бизнес.
«Если ты владелец небольшого завода, на котором работает 100 человек, и из них 50 – половозрелые самцы, то 25% должны нести службу в окопах, а 75% продолжать свою трудовую деятельность. И так по кругу – одна неделя в окопах, три дома и на производстве», – приводятся его слова в сообщении.
В таком случае, рассуждает Пригожин, когда враг придет на русскую землю, все 100% встанут на защиту своей страны. «На один километр линии соприкосновения на сегодняшний день достаточно 10 человек. На 100 км – 1000 человек. На удалении от них, вглубь страны должны располагаться воинские части с мобилизованными и другие объекты с силовиками», – заявил предприниматель, добавив, что местные жители знают свои территории, как никто другой, и они лучше всех способны бороться с ДРГ.
По мнению Пригожина, в приграничных территориях нужно сделать упор на сознательный бизнес, а в ответ на их гражданскую позицию не жалеть представлять их к высоким государственным наградам и соотечественникам не скупиться на слова благодарности. «Такой подход всегда был и есть на Руси», – отметил он.
Пригожин добавил, что он будет полностью финансировать центры подготовки ЧВК «Вагнер». «Мне ни федерального, ни регионального бюджета, ничего не нужно», – подчеркнул он.
«Безусловно, встанет вопрос о нераспространении стрелкового оружия на данных территориях. В окопах, конечно, все должны стоять с оружием, но его ношение должно быть запрещено в населенных пунктах и вне линия обороны», – заключил предприниматель.
Газета ВЗГЛЯД ранее писала, кто идет добровольцем на специальную военную операцию.
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Советник Зеленского призвал нанести удары по Ирану
Советник главы офиса президента Украины Подоляк предложил бомбить Иран за поставки беспилотников в Россию
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По территории Ирана можно было бы нанести удары за то, что Тегеран оказывает помощь России, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Подоляк обвинил Иран в том, что иранская сторона якобы поставляет Москве беспилотники. Подоляк заявил, что Тегеран «не может безнаказанно это делать и дальше». Он заявил, что можно было бы наносить «конкретные» удары по «производству дронов, баллистических ракет и так далее», передает РИА «Новости».
Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил Tasnim, что договорился о встрече с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой «в одной из европейской стран». Иран требовал от Украины предоставить доказательства того, что иранские дроны используются против украинских войск. Встречу планировали провести «две недели назад». Представители Ирана ждали украинских коллег, но «на 90-й минуте ожидания украинская делегация так и не появилась», сказал Абдоллахиан.
Напомним, Абдоллахиан подтвердил, что России были переданы беспилотники в небольшом количестве. Однако произлошло это, по его словам, за несколько месяцев до начала военной операции на Украине. Он также опроверг информацию о поставках России иранских баллистических ракет.
В Одессе установили ограждение вокруг памятника Екатерине II
Памятник Екатерине II оградили деревянным забором в Одессе
В Одессе вокруг памятника российской императрице Екатерины II установили деревянный забор после многочисленных актов вандализма, сообщает издание «общественное. Одесса».
По данным издания, теперь памятник обнесли деревянным забором. Когда было установлено ограждение, не уточняется, передает РИА «Новости».
Напомним, монумент неоднократно оскверняли: его обливали краской, а основание расписывали ругательствами. В последний раз на голову постамента надели мешок, а в руку вложили петлю – символ «палача».
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