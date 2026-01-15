Почем гренландцы будут согласны продать свою родину

Tекст: Геворг Мирзаян

Президент США Дональд Трамп, судя по всему, всерьез настроен взять принадлежащую Дании Гренландию под контроль. Прошедшие по этому поводу в Белом доме обсуждения между руководством США и Дании были настолько острыми, что даже довели до слез главу МИД Гренландии.

В данный момент Вашингтон лишь решает, каким способом совершит аннексию Гренландии. Самый очевидный из них, конечно – военный.

Им тут не помешают «две собачьи упряжки» (как Трамп охарактеризовал военные силы Дании в Гренландии), ни общеевропейская позиция. Да, Франция, Германия, Швеция и Норвегия решили отправить в Гренландию войска для совместных с Данией учений, но они как пришли, так и уйдут – особенно два норвежских бойца, присланные на защиту острова датским соседом.



Однако на пути реализации военного плана есть два препятствия. Во-первых, захват территории европейского государства повлечет за собой серьезные последствия для НАТО и образа Америки как лидера западного мира. «Применение силы для захвата суверенной демократической территории одного из самых лояльных и способных союзников Америки стало бы особенно катастрофическим актом стратегического саморазрушения для Америки и ее глобального влияния», – говорит бывший лидер демократов в Сенате Митч Макконнелл.

С ним – и это второе препятствие – согласно подавляющее большинство населения США. Лишь 4% граждан США одобрили использование военной силы ради захвата Гренландии.



Конечно, любой народ любит победителей. В середине декабря лишь 22% американцев одобряли боевые действия против Венесуэлы. После похищения Николаса Мадуро число одобряющих скакнуло до 40% (во многом, конечно, за счет республиканцев – там поддержка увеличилась с 43% до 78%). Но 4% – это все-таки слишком низкий порог для скачка.

Поэтому, как пишет The Wall Street Journal, 12 мая госсекретарь США Марко Рубио заявил конгрессменам, что приоритетной целью администрации является не захват острова, а его покупка. Вопрос лишь в том, как и за сколько?

У США уже был опыт приобретения территорий. Луизиану в 1803 году у Франции покупали по цене 3 доллара за кв км (23 млн долларов за всю территорию, включая проценты по кредиту). Речь шла об огромной полосе земли, от Луизианы на юге до Монтаны на севере. Аляску в 1867 покупали за менее чем 5 долларов за кв км (общая стоимость покупки составила 7,2 млн долларов). В 1917 году США купили у Дании нынешние Виргинские острова за 25 млн долларов (по цене 72,3 тыс. долларов за кв км суши).

В случае же с Гренландией речь пойдет о куда больших суммах. ВВП Гренландии составляет всего 3,5-4 млрд евро в год, но понятно, что цена острова рассчитывается в том числе из «стоимости» его геополитического положения, а также запасов природных ресурсов. Однако в силу масштабного покрова льда, а также погодных факторов оценить эти ресурсы невозможно. Так, например, запасы редкоземов в Гренландии оцениваются в 1,5 (данные Геологической службы США) или 36,1 (данные Геологической службы Дании и Гренландии) млн тонн. И это уже не говоря о том, какие месторождения будут рентабельны с точки зрения добычи.

Отсюда и разброс в стоимости. Financial Times считает, что остров со всеми его минеральными ресурсами стоит 1,1 трлн долларов. NBC News дает 700 млрд. The New York Times оценило территорию гораздо скромнее – в диапазоне от 12,5 до 77 млрд долларов. То есть даже если брать среднюю цену NBC в 700 млрд, то речь пойдет о 350 тыс. долларов за кв км. Неудивительно, что лишь 17% американцев (в массе своей республиканцы) поддерживают покупку Америкой Гренландии.

Конечно, 17% – это не 4%, и Трамп мог бы пренебречь мнением электората. Напомнить, что значительная часть американцев выступала против покупки Луизианы (по политическим и финансовым причинам). Также значительная часть выступала против покупки «Свалки Сьюарда», как они называли Аляску, за приобретение которой агитировал госсекретарь Уильям Сьюард. Золото там нашли лишь через 30 лет, а нефть и еще позже. Однако покупку в 700 млрд он не проведет через Конгресс, да и датчане на всех уровнях говорят о том, что не готовы продавать остров, тем более за сумму в 1,5-2 своих годовых ВВП.

Поэтому в теории Трамп может пойти другим путем – вместо того, чтобы покупать землю, купить живущих на ней людей.

Дело в том, что датское законодательство позволяет жителям острова провести референдум об отделении. На сегодняшний день значительная часть гренландцев не хотят жить в Дании, но опасается голосовать «за» отделение – ведь они живут на датские субсидии в 520 млн евро в год. Или по 9 тыс. евро на каждого жителя.

И уж тем более они не хотят вступать в США (против этой идеи выступает 85% жителей острова) – ни в формате штата, ни в формате территории. «Если нам придется выбирать между Соединенными Штатами и Данией, то мы выберем Данию», – говорит премьер-министр Йенс Фредерик Нильсен. «Им нравится их скандинавская система социального обеспечения с бесплатной медицинской помощью, бесплатным образованием и сильной социальной защитой», – объясняет The New York Times.

Однако Вашингтон может предложить жителям Гренландии прямые деньги. Сейчас в Белом доме обсуждают сумму – от 10 до 100 тыс. долларов на человека. Даже если брать по верхней планке (100 тыс. долларов на человека, то есть эквивалент 10 лет датского субсидирования), то общие расходы составят 5,7 млрд долларов – или менее чем 3 тыс. за кв км земли. При этом и взяткой это назвать будет сложно – например,

Конгресс может провести это как единоразовую субсидию жителям новой территории США под названием Гренландия, которые они получат после того, как присоединятся.

Однако на пути этого сценария оказывается датское законодательство.

«В статье 21 закона, определяющего статус Гренландии в составе Королевства Дания, прописана процедура обретения этой независимости. Сначала Дания и Гренландия должны согласовать условия соглашения об обретении Гренландией независимости, затем этот документ должен быть одобрен гренландскими законодателями и поддержан на гренландском референдуме. Однако при этом за независимость должен проголосовать и датский парламент», – объясняет газете ВЗГЛЯД младший научный сотрудник, отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Никита Белухин.

С другой стороны, в содержании этапов движения к независимости много подводных камней. Поэтому в Гренландии с конца 2024 года работает специальная юридическая комиссия, которая должна объяснить, как это все может быть реализовано на практике и что делать, если что-то пойдет не по плану. К работе этой комиссии можно привлечь и американских юристов. А уж они-то вполне способны организовать дело так, чтобы независимость острова зависела только и исключительно от воли жителей Гренландии. Которые за 100 тыс. долларов вполне могут сами, без Копенгагена, продать свою территорию Трампу.