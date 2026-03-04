Трамп строит всю свою политику вокруг сверхзадачи по ослаблению Китая. Китайская экономика же достаточно сильно завязана на нефтегазовые потоки из Ирана, поэтому хаос на Ближнем Востоке в первую очередь бьет по геоэкономическим позициям Китая. И это главное для США, а остальное – сопутствующий ущерб.0 комментариев
Путин заявил о снижении преступности во всех округах России
Путин: Преступности стало меньше во всех федеральных округах России
Объективные данные свидетельствуют о снижении уровня преступности в 2025 году во всех федеральных округах России, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России.
Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России похвалил сотрудников ведомства за достигнутые успехи, передает ТАСС.
«В целом объективные данные подтверждают, что в прошлом году вам удалось добиться положительных результатов. Так, сокращение преступности зафиксировано во всех федеральных округах и 80 регионах Российской Федерации», – заявил глава государства.
Президент Владимир Путин принимает участие в ежегодном заседании коллегии МВД России.