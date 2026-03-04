Путин заявил о снижении преступности во всех округах России

Путин и лидер ОАЭ обсудили конфликт на Ближнем Востоке

Tекст: Елизавета Шишкова

Владимир Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Главной темой разговора стали события, связанные с американо-израильской агрессией против Ирана и ответными действиями Тегерана. Оба лидера акцентировали необходимость скорейшего прекращения огня и перехода к политико-дипломатическому разрешению конфликта, говорится на сайте Кремля.

Путин напомнил, что российская сторона многое сделала в плане содействия мирному урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы и поиска взаимоприемлемых компромиссов.

Президент России отметил, что значительный вклад в этот процесс внесли Эмираты, однако наработки были сорваны в результате вооруженной агрессии против суверенного государства, члена ООН. Путин также поблагодарил Мухаммеда Бен Заида Аль Нахайяна за помощь российским гражданам, находящимся в ОАЭ, в условиях форс-мажорной ситуации.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин в понедельник намерен провести международные телефонные переговоры.

Путин направил телеграмму иранскому коллеге Масуду Пезешкиану после трагической гибели верховного руководителя Исламской республики аятоллы Али Хаменеи.