Песков сообщил о контроле ситуации с задержанными в Баку россиянами
Представители российского дипломатического корпуса внимательно следят за судьбой граждан, находящихся под стражей на территории Азербайджана, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Россияне пока остаются в бакинском СИЗО. Безусловно, наше дипломатическое ведомство очень внимательно отслеживает эту ситуацию в плане защиты интересов российских граждан», – цитирует Пескова ТАСС.
Напомним, МИД работает с Баку над освобождением задержанных граждан. Российские дипломаты получили разрешение на посещение 13 арестованных россиян.