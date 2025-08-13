МИД сообщил о работе по освобождению задержанных в Азербайджане россиян

Рожин назвал последствия прорыва российских войск в районе Доброполья

Рожин: Прорыв ВС России в районе Доброполья ставит под угрозу логистику ВСУ на Краматорском и Красноармейском участках

Tекст: Олег Исайченко

«Наши войска нащупали пробелы в обороне противника, начали заводить в тыл ДРГ, нарушив тем самым целостность фланга ВСУ. Благодаря этому маневру нам удалось просочиться более чем на десять км в глубину восточнее Доброполья», – объясняет военный аналитик Борис Рожин.

«Это создало для противоборствующей стороны угрозу нашего выхода непосредственно к Доброполью и окружению противника в районе Шахово. Также в зоне риска оказалась трасса Доброполье – Краматорск и дороги, которые проходят через Гришино в направлении Красноармейска (Покровск)», – перечисляет спикер.

По его мнению, если ВС России смогут накопить силы на образовавшемся выступе, для ВСУ это обернется серьезными последствиями. «Прорыв коснется не только Красноармейской агломерации, но и логистики в районе Доброполья в направлении Краматорска», – поясняет собеседник.

«Впрочем, противник явно сейчас будет принимать контрмеры, чтобы не допустить развития самых негативных сценариев. Ведь потеря трассы Доброполье – Краматорск и дороги через Гришино будет означать для ВСУ полное обрушение логистики Красноармейской группировки, равно как и создаст трудности с логистикой непосредственно в районе Краматорска», – продолжает аналитик.

В заключении Рожин указал, что если ВС России удастся в полной мере воспользоваться сложившимся преимуществом, то противнику придется покинуть Красноармейскую агломерацию. «Если же ВСУ не смогут защищать Доброполье, то оно окажется под нашим контролем даже раньше, чем сам Красноармейск», – резюмировал он.

Ранее украинское издание «Страна» сообщило, что зафиксировано продвижение российских войск восточнее Доброполья и на север от Покровска. По данным СМИ, прорыв совершен на глубину более 11 км. Российские силы вошли в Кучерев Яр и Золотой Колодец, где проводят накопление для дальнейших операций и закрепляются в Веселом.

Одновременно российские подразделения продвигаются к трассе Доброполье – Краматорск, занимая Нововодяное и Петровку. Украинские источники пишут, что трасса Доброполье – Краматорск уже перерезана.

Положение осложняется нехваткой украинских резервов и недостаточным укомплектованием новых укреплений в районе Золотого Колодца и Шахового, которые могут быть заняты российской армией. Украинские военные эксперты не исключают, что в такой ситуации «Доброполье упадет быстрее Покровска».

Военный эксперт, автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев подчеркнул, что прорыв произошел в неожиданном для ВСУ месте, а оборона дронами украинской стороны быстро теряет эффективность при увеличении глубины наступления. По его словам, подобные атаки на нескольких участках фронта способны вызвать коллапс обороны ВСУ из-за нехватки резервов.

Ранее сообщалось, что российские силы в районе Красноармейска продвинулись более чем на 18 километров в сторону города, что позволяет перерезать важную линию снабжения украинских войск. В районе Красноармейска бойцы ВС России с севера берут украинские подразделения в оперативное окружение, усложняя снабжение войск Киева на этом направлении.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, как ВС России удалось достичь успехов в районе Доброполья и какое значение имеет происходящее для хода всей СВО.