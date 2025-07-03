Одно из самых неочевидных, но ожидаемых последствий начала СВО – это начавшаяся в мире рефлексия о границах нынешних государств, которая неожиданно из теоретической плоскости перешла в практическую. Именно поэтому мы сейчас наблюдаем взрывной рост количества, интенсивности и масштабности региональных конфликтов.3 комментария
Россия получила консульский доступ к задержанным в Азербайджане
Дипломатические службы получили разрешение на посещение 13 граждан России, которых задержали на территории Азербайджана.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о согласовании консульского доступа к тринадцати задержанным гражданам России в Азербайджане, передает ТАСС.
Как заявила Захарова, «Согласован доступ консульских сотрудников к 13 задержанным в Азербайджане гражданам России». Подробности о дате и условиях посещения пока не уточняются.
Российские дипломаты продолжают следить за ситуацией и поддерживать связь с азербайджанскими властями.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Баку обостряет отношения с Москвой после задержания членов этнической ОПГ в Екатеринбурге. МИД России рекомендовал россиянам проявлять осторожность из-за ситуации в Азербайджане.
В Азербайджане задержали граждан России, подозреваемых в принадлежности к преступным группам.