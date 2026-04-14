На Украине заявили о подготовке к перехвату «Орешника» в космосе

Депутат Рады Вениславский сообщил об испытаниях системы перехвата «Орешника»

Tекст: Вера Басилая

По словам Вениславского, наивысшая эффективность перехвата якобы достигается до момента разделения боевых блоков от ракетоносителя в космосе, передает «Газета.Ru».

Вениславский сообщил, что подразделения Главного управления разведки Украины дважды осуществляли секретные запуски ракетоносителей, первый раз достигнув высоты более 100 км, а второй – 204 км. По его словам, в стране создается система «воздушный космодром», предназначенная для запуска и перехвата ракет «Орешника» в космосе.

Депутат добавил, что создание полноценных Космических сил на Украине запланировано в ближайшие три-пять лет. Ожидается, что новая система повысит возможности страны по противодействию российским ракетным средствам в ходе военного конфликта.

Ранее украинские каналы сообщили о вероятной атаке российского ракетного комплекса «Орешник» по Киеву, Львову и Староконстантинову в ближайшее время.

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что НАТО стоит рассматривать российский ракетный комплекс «Орешник» как легитимную цель.

В то же время Зеленский сообщил о невозможности уничтожения этого оружия существующими системами обороны.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о признании западными специалистами отсутствия средств для блокировки комплекса «Орешник».