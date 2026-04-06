Депутаты ЛДПР предложили создать цифровой сервис жалоб на «Госуслугах»
Депутаты ЛДПР предложили создать на портале «Госуслуги» единый цифровой сервис для подачи жалоб по всем делам об административных правонарушениях.
Инициативу вице-премьеру Дмитрию Григоренко направил глава партии Леонид Слуцкий, отметив, что граждане часто становятся должниками из-за сбоев системы и вынуждены проходить сложную бюрократическую процедуру обжалования, передают «Известия».
«Необходим единый цифровой сервис и понятная процедура для всех граждан, получивших неправомерные начисления», – заявил Слуцкий в беседе с изданием. Он подчеркнул, что вместо быстрой цифровой процедуры обжалования граждане вынуждены собирать бумаги, делать фотографии и обращаться в суды.
На сегодня на «Госуслугах» уже работает сервис «Обжалование штрафов», но он охватывает только нарушения правил дорожного движения. За время работы через него подано более 60 тыс. жалоб, и треть из них была удовлетворена, что свидетельствует о востребованности онлайн-механизма.
Депутаты предлагают расширить возможности сервиса на все виды административных штрафов, а также сделать его бесплатным. Ожидается, что нововведение поможет снизить нагрузку на судебную систему и упростить процесс обжалования для граждан.
