В Общественной палате обсудили новые меры поддержки семей с детьми

Tекст: Валерия Городецкая

Участники обсудили приоритеты поддержки детей и подростков, роль бизнеса и некоммерческих организаций, а также взаимодействие с общественными институтами и СМИ, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Никого нет дороже и важнее в жизни детей, чем их родные родители. И мы как государство, общество и бизнес должны понимать, что это наша с вами совместная задача. Поэтому, если вы журналист или блогер – пожалуйста, мы очень надеемся на вашу поддержку», –заявила детский омбудсмен Мария Львова-Белова, открывая заседание.

Она подчеркнула необходимость комплексной поддержки подростков, развития инфраструктуры и противодействия попыткам вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность, в том числе со стороны ВСУ, отметив рост числа таких случаев.

Заместитель начальника департамента администрации президента Дмитрий Пикуль акцентировал внимание на цифровизации социальной политики. По его словам, президент определяет приоритетом права и развитие человека, а технологии должны служить этим целям. Он отметил важность национального технологического суверенитета и призвал лидеров общественного мнения поддерживать отечественные цифровые решения.

Генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев обратил внимание на влияние онлайн-контента на молодежь и важность корректного обсуждения сложных тем, в частности сиротства и проблем «трудных» подростков. Он подчеркнул, что создаются новые сериалы, в которых меняется подход к этим вопросам, и такое взаимодействие с экспертами приносит заметные результаты.

Ответственный секретарь совета Алена Федорова выделила практическую задачу формирования экспертных решений для защиты семей с детьми. Представители АНО «Азбука семьи» и СПбГУ рассказали о реализованных социальных инициативах и проектах, которые интегрированы на уровне государственных программ.

Эксперт РОЦИТ Илья Гогуа с коллегами определил ключевые направления дальнейшей работы, среди которых – прямое сотрудничество с главами регионов, поддержка медийного сопровождения, развитие грантовых программ и масштабирование успешных практик на другие регионы. Участники отметили важность обмена опытом и исследованиями для дальнейшего совершенствования поддержки семей и детей.